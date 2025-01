El líder conservador promete prohibir de facto la entrada en Alemania de migrantes irregulares

Berlín/El líder de la Unión Cristianodemócrata (CDU) y candidato a la Cancillería en los comicios anticipados del próximo 23 de febrero, Friedrich Merz, prometió este jueves una "prohibición de facto" a la entrada de migrantes irregulares a Alemania como una de las primeras medidas de su legislatura en caso de encabezar el futuro Gobierno.

"Habrá una prohibición de facto a la entrada a Alemania para todos aquellos que no dispongan de documentos de entrada válidos o hagan uso de la libertad de circulación europea", afirmó en una comparecencia ante la prensa, y agregó que esta medida también se aplicará explícitamente a las personas con derecho a solicitar protección internacional.

Merz, que hizo estas declaraciones un día después de que un ciudadano afgano con problemas psiquiátricos matase a cuchilladas a un hombre y un niño de dos años en un parque en el sur de Alemania, señaló que, de ser el próximo canciller, en su primer día en el cargo dará las instrucciones pertinentes al Ministerio del Interior para que "controle de manera permanente las fronteras alemanas con todos los países vecinos y rechace sin excepción todos los intentos de entrada ilegal en el país".

Calificó de "manifiestamente disfuncionales" las normas europeas, al referirse al mecanismo de Dublín, el espacio Schengen y la base de datos Eurodac, y señaló que, por ello, Alemania debe hacer uso de su derecho a dar prioridad a las leyes nacionales.

Endurecer la política migratoria

El líder conservador indicó que éste será el primero de un catálogo de cinco puntos para endurecer la política migratoria, sobre el cual no está dispuesto a transigir, y según el que la Policía tendrá derecho a solicitar órdenes de detención, para lo que Merz tiene previsto presentar una moción en este sentido en el Bundestag, la Cámara baja, la próxima semana.

En tercer lugar, las personas detenidas y obligadas a abandonar el país ya no deben ser puestas en libertad, sino que deben ser deportadas lo antes posible, para lo cual es necesario aumentar el número de plazas para personas bajo custodia en espera de deportación, indicó.

Además, el Gobierno central debe contribuir en mayor medida a las deportaciones a través de la Policía federal y no seguir dejando esta tarea únicamente en manos de los estados federados, dijo en otro punto, y exigió que "las deportaciones y devoluciones deben tener lugar a diario con efecto inmediato".

Por último, todo delincuente y persona potencialmente peligrosa que esté obligado a abandonar el país debe poder ser detenido indefinidamente hasta que abandone voluntariamente el país o sea deportado por la fuerza.

Merz habló de un "nuevo nivel de brutalidad completamente desinhibida" al referirse a la agresión el miércoles en un parque en la localidad de Aschaffenburg, en el estado federado de Baviera, y agregó no estar dispuesto a aceptar que este tipo de hechos sean "la nueva normalidad" en Alemania.

"No estoy dispuesto a aceptar más tiempo esta situación en Alemania. Bajo mi liderazgo habrá cambios fundamentales en el derecho de entrada, el derecho de asilo y el derecho de residencia en Alemania. Pondremos fin a esta situación", afirmó.

En cuanto a una posible coalición con Los Verdes, que de entrada no aceptarían este tipo de medidas, el líder conservador declaró: "Me da absolutamente igual quién siga este camino políticamente. Sólo digo que yo no seguiré otro y quien quiera seguirlo conmigo, tiene que orientase en estos cinco puntos. En estos temas ya no son posibles los compromisos".