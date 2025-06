El OIEA cree que Irán podría volver a enriquecer uranio en cuestión de meses

Washington/El director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, consideró este domingo que Irán podría volver a enriquecer uranio en cuestión de meses, contradiciendo así la evaluación avanzada por Estados Unidos tras sus bombardeos contra tres instalaciones nucleares.

"Las capacidades que tienen están ahí. Podrían tener, en cuestión de meses, diría, unas cuantas cascadas de centrifugadoras produciendo uranio enriquecido, o incluso menos. Francamente, no se puede afirmar que todo ha desaparecido y que no queda nada", señaló en una entrevista al canal CBS News.

Grossi afirmó que aunque es "evidente" que el país ha sufrido "daños graves", no son "daños totales".

"Irán cuenta con las capacidades necesarias: capacidades industriales y tecnológicas. Así que, si así lo desea, podrá reanudar esta actividad", dijo el representante del OIEA, que subrayó por ello la importancia de volver a la mesa de negociación.

Estados Unidos atacó el 22 de junio las instalaciones de Isfahan, Natanz y Fordo en la operación bautizada como Midnight Hammer (Martillo de Medianoche).

Aunque según el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la misión fue un éxito, un informe de la inteligencia estadounidense filtrado por la prensa apuntó que el ataque sólo retrasó el programa nuclear iraní unos meses.

Grossi consideró que sólo podrá conocerse la magnitud exacta de los daños cuando los iraníes revisen "los escombros".

"Y en algún momento el OIEA tendrá que regresar, aunque nuestra labor no es evaluar los daños, sino restablecer el conocimiento de las actividades que se llevan a cabo allí y el acceso al material que producirán si continúan con esta actividad", dijo.

El Consejo de Guardianes de Irán validó el jueves un plan para que la República Islámica suspenda la cooperación con el OIEA y sólo queda la firma del presidente del país, Masud Pezeshkian, para hacer efectiva esta medida.

"Espero que no sea el caso", declaró Grossi sobre la suspensión de la cooperación, recalcando que es importante que sus inspectores puedan continuar su labor "cuanto antes" y que la única solución a largo plazo sólo puede ser una "diplomática".

Según el líder del OIEA, es necesario "poder determinar y confirmar qué hay, dónde está y qué sucedió".

"Irán tenía un programa muy ambicioso y parte de él podría seguir existiendo; si no, también es evidente que el conocimiento está ahí. La capacidad industrial está ahí. Irán es un país muy sofisticado en términos de tecnología nuclear, eso es obvio".

Grossi recordó que su organismo no se pronuncia sobre las intenciones de un país y, en esa línea, no ofreció una respuesta clara sobre el desarrollo de un arma nuclear en Irán: "No vimos un programa que apuntara en esa dirección, pero al mismo tiempo no respondían a preguntas muy importantes que estaban pendientes. Ésta es la verdad".