Una pelea con su novia pone en aprietos a Boris Johnson

El gran favorito para suceder a la premier británica, Theresa May, Boris Johnson, vio enturbiada su campaña con la publicación de un altercado doméstico que copó las portadas de los diarios británicos. Aunque la exclusiva la dio The Guardian, no hubo medio en el Reino Unido que no se hiciera eco de la pelea a gritos que protagonizó el antiguo alcalde de Londres, de 55 años, con su novia, Carrie Symonds, de 31. Según relata el citado medio, un vecino del domicilio que comparte la pareja en el sur de Londres escuchó "gritos, portazos y golpes" la noche del pasado jueves.

"¡Déjame en paz!" y "¡Vete de aquí" fueron algunas de las frases que el testigo aseguró escuchar que le gritaba Symonds a Johnson, por lo que, preocupado por el bienestar de la mujer, decidió llamar a la puerta de la vivienda. Tras insistir y no recibir respuesta, el vecino alertó a las autoridades, que se personaron en la casa a las 00:24 horas del viernes.

Según un escueto comunicado de la Policía Metropolitana de Londres, la pareja atendió a los agentes, que constataron que ambos estaban "a salvo y bien", por lo que no consideraron pertinente ningún tipo de "acción policial".

De acuerdo con la versión del testigo, Symonds recriminó a su novio haber manchado el sofá con vino tinto y le chilló que era "un malcriado" al que no le importa "nada". El ex ministro de Exteriores le dijo a la joven, antigua relaciones públicas de los tories, que no tocara su "jodido ordenador".

Sin embargo, algunos miembros del la formación conservadora restaron credibilidad a la versión del vecino, como por ejemplo el secretario de Estado de Seguridad británico, Ben Wallace, quien desechó la historia y atacó a los "izquierdosos" vecinos de Johnson en un mensaje en Twitter que posteriormente borró. La veterana diputada laborista Mary Creagh aprovechó el incidente para sugerir que el candidato a ocupar el número 10 de Downing Street tiene "un problema con las mujeres".

Johnson se separó de su segunda mujer, Marina Wheeler, el año pasado, tras 25 años de matrimonio y cuatro hijos en común, al tiempo que saltaba a la palestra su relación con Symonds, 24 años menor que él. Entre 1987 y 1993 estuvo casado con Allegra Mostyn-Owen y a lo largo de su dilatada carrera los tabloides británicos le han atribuido numerosas amantes.

La discusión con su novia se ha convertido en una piedra en el camino de Johnson a Downing Street que pone patas arriba una campaña en la que ha tratado de suavizar su imagen y mantener un perfil mediático bajo para evitar decir o hacer nada inapropiado.

En un cara a cara este sábado con su único rival para llegar a la jefatura tory y al Gobierno, Jeremy Hunt, celebrado en Birmingham, Johnson descartó hacer ningún comentario sobre el incidente doméstico. "No creo que quieran escuchar nada sobre eso", manifestó.