La vida sigue...y la invasión de Rusia en Ucrania también, a pesar de que el eco mediático ha descendido algunos decibelios en las últimas semanas. Desde Rusia se compara la situación actual con la llamada Crisis de los Misiles de 1962 y en el Mundo se sigue temiendo que se abra el conflicto y las consecuencias se tornen aún más graves. Rusia ya amenazó hace más de un mes: "La única alternativa a las sanciones es una guerra nuclear y devastadora". Superado el día 63 de la guerra en Ucrania, Rusia ha tomado prácticamente Mariúpol, una de las ciudades más asediadas por la invasión. La ofensiva rusa sigue en todo el país, pero se centra especialmente en el sur y el este de Ucrania. Una victoria de Putin en el Donbás podría ser "suficiente" en las aspiraciones rusas, pero si no fuera así...¿Qué riesgo hay de una guerra nuclear inminente?

El ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, ha sido el encargado de sacar de nuevo la patita, advirtiendo de que puede venir el lobo en forma de misiles nucleares, aunque algunas potencias siguen considerando que se trata de un farol. La posición de principios de Moscú es "la inadmisibilidad de una guerra nuclear", pero el peligro de una Tercera Guerra Mundial "es grave, es real, no debe subestimarse".

¿Qué quiere decir con esto Lavrov? Pues que, al contrario de lo que ocurriría en 1962, Rusia no se fía de EE UU y la OTAN porque no existe "un canal de comunicación y nadie está intentando crearlo. Hay intentos tímidos que se han hecho en la primera fase, pero no han dado resultado", explica. Además, el envío de armas a Ucrania por parte de varios países, entre ellos Alemania, que ha cambiado de estrategia par asumir posición de liderazgo en Europa, es considerado desde Rusia como "entrar en guerra con Rusia a través de un representante y entonces todo es justo en el amor y la guerra".

Todo terminará con un tratado

Desde Ucrania, por su parte, siguen sin creerse la amenaza rusa hacia los países que les apoyen. El ministro de Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, cree que el discurso de su colega Lavrov es sólo porque "su última esperanza es asustar al mundo para que no apoye a Ucrania", pero que lo único que harán será seguir castigando militarmente la zona en la que están actualmente mientras cristalizan las negociaciones para terminar firmando un tratado", algo que Lavrov asume con naturalidad dentro del clima bélico en el que está envuelto en estos momentos. El objetivo de Rusia es, sin duda, tener una posición de fuerza militar relevante en el momento en el que se firme el tratado, ya que afectará a las ventajas que reciba su país.