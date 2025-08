Trump llama "bocazas" a Medvedev y defiende movilizar submarinos hacia Rusia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó de "bocazas" al expresidente ruso y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad de ese país, Dmitri Medvedev, y justificó la movilización de dos submarinos nucleares hacia Rusia como una medida para garantizar la seguridad nacional.

"Un ex presidente de Rusia, Medvedev, quien ahora está a cargo de uno de los consejos más importantes, dijo cosas muy malas al hablar de energía nuclear. Y cuando se menciona la palabra nuclear, me pongo a pensar: 'Seamos cautelosos, porque es la amenaza definitiva'. No debería haberlo dicho. Es un bocazas", explicó Trump en una entrevista con Newsmax emitida este sábado.

"Siempre queremos estar preparados. Por eso he enviado dos submarinos nucleares a la región. Solo quiero asegurarme de que sus palabras sean solo palabras y nada más", agregó.

Trump ordenó el viernes movilizar dos submarinos nucleares hacia Rusia por las "provocadoras declaraciones" de Medvedev, quien criticó esta semana el ultimátum que Estados Unidos le impuso a Rusia para que frene la guerra de Ucrania y advirtió que este podría derivar en un conflicto entre ambos países.

"Trump está jugando al juego de los ultimátum con Rusia: 50 o 10 días... Él debería recordar dos cosas. Primero: Rusia no es ni Israel ni incluso Irán. Y segundo: cada nuevo ultimátum es un paso hacia la guerra. No entre Rusia y Ucrania, pero con su propio país", escribió el lunes en su cuenta de X.

El líder republicano, que lleva meses expresando su frustración por la negativa del presidente ruso, Vladimir Putin, a detener los bombardeos en Ucrania, redujo a 10 días el plazo que fijó a Moscú para que acuerde una tregua en los combates.