Trump: "No va a pasar nada hasta que Putin y yo nos reunamos"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió este jueves que no habrá avances en las potenciales conversaciones en Turquía de hoy entre Rusia y Ucrania para encontrar una solución a la guerra hasta que él y su homólogo ruso, Vladimir Putin, se encuentren en persona.

"Mira, no va a pasar nada hasta que Putin y yo nos reunamos, ¿de acuerdo?", aseguró al ser preguntado por un periodista en el Air Force One por si sentía decepcionado por el nivel de la delegación rusa a Turquía.

"No estoy decepcionado de nada (...) ¿Por qué iba a estarlo?", aseveró, al afirmar que "ni siquiera comprobó" quién estaría al frente de la delegación rusa en Turquía.

En este sentido, aseguró que Putin "obviamente" iba a acudir a la cita si el propio Trump se personaba: "Él no iba a ir si yo no iba", sentenció. De esta forma, el presidente de Estados Unidos sugirió que no va a acudir a estas conversaciones, que se prevé que comenzarán esta tarde.

"No creo que vaya a pasar nada, les guste o no, hasta que él y yo nos reunamos. Pero tendremos que organizarlo porque está muriendo demasiada gente", zanjó.

Rusia y Estados Unidos tienen ya preparadas sus delegaciones para participar en Estambul en negociaciones directas con las autoridades ucranianas para buscar una salida negociada a la guerra causada por la invasión rusa de Ucrania, afirmó este jueves el Gobierno turco.

Ankara no ha confirmado la participación de mediadores turcos en el encuentro ruso-ucraniano, el primero desde 2022, que en teoría debe arrancar esta tarde en Estambul.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, está en Ankara, donde mantiene desde el mediodía un encuentro con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, y se está a la espera de que informe sobre la participación ucraniana en el encuentro previsto en Estambul.

Por otro lado, el Kremlin confirmó que Putin no tiene planes de viajar a Estambul, pero su posible viaje a Turquía dependerá del resultado de esos contactos.