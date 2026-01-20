Zelenski subraya la necesidad de reforzar la defensa aérea tras un nuevo ataque masivo ruso

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, subrayó este martes la importancia de reforzar la defensa aérea tras el ataque masivo de la noche anterior en el que Rusia lanzó 34 misiles y 339 drones de ataque, de los que las fuerzas de defensa ucranianas derribaron o neutralizaron 27 y 315, respectivamente.

"En el ataque ruso se utilizó una gran cantidad de misiles balísticos y de crucero. Además, más de 300 drones de combate. Nuestras fuerzas de defensa aérea derribaron un número considerable de objetivos. Un día antes de este ataque, finalmente recibimos los misiles necesarios, lo que fue de gran ayuda. Cada paquete de ayuda es importante", enfatizó Zelenski en un mensaje en Telegram.

"Los misiles para los Patriot, los Nasams y otros sistemas de defensa aérea son críticamente necesarios", añadió .

Según Zelenski, la tarea directa de todo el sistema diplomático ucraniano es trabajar para que Ucrania tenga suficientes medios de defensa antiaérea.

"Y los socios no deben fallar en esto, los misiles para la defensa aérea son una protección real para la vida de las personas", pidió.

Zelenski señaló que la situación más complicada está en Kiev, donde un número considerable de edificios residenciales se encuentran sin calefacción.

"Es importante que el mundo no guarde silencio al respecto. Rusia no puede estar al mismo nivel con otros países del mundo mientras sólo esté dispuesta a matar y maltratar a las personas", instó.

Reforma en la defensa aérea

En su discurso diario a la nación, Zelenski informó en la noche del lunes de "un nuevo enfoque en el uso de la defensa aérea" y de una transformación del sistema, para lo cual ha aprobado el nombramiento de un nuevo comandante adjunto de la Fuerza Aérea, Pavlo Yelizarov.

Junto con el ministro de Defensa y el mando militar, se desarrollará una nueva organización para todo el componente de este tipo concreto de defensa aérea, señaló el jefe de Estado ucraniano.

Respecto al ataque de la madrugada de este martes, la Fuerza Aérea precisó en un comunicado que Rusia lanzó desde las 18:00 del lunes y durante la noche un misil antibuque Zircon, desde la península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, además de 18 misiles balísticos Iskander-M/S-300, desde las regiones rusas de Briansk y Rostov, y 15 misiles de crucero Kh-101, desde la región rusa de Vologda.

Además, Rusia lanzó 339 drones de ataque Shahed, Gerbera, Italmas y de otros tipos desde las direcciones rusas de Kursk, Oriol, Milerovo, Primorsko-Ajtarsk, Shatálovo y Briansk, desde Gvardíiske y Chauda y Gvardíiske, en Crimea, y desde el territorio ucraniano ocupado de Donetsk.

Alrededor de 250 de los drones eran Shahed, agrega el balance diario de la Fuerza Aérea en Telegram.

El objetivo principal de este ataque combinado fue la región de Kiev, añadió el informe.

Hasta las 09:00 de este martes, la defensa antiaérea derribó o neutralizó 14 misiles balísticos Iskander-M/S-300, 13 misiles de crucero Kh-101 y 315 drones de ataque en el norte, sur este y centro del país.

Se registraron impactos de cinco misiles y 24 aparatos no tripulados en once localizaciones, así como la caída de fragmentos de drones en 12, indicó el comunicado, que añadió que se están verificando la información sobre dos misiles.

La Fuerza Aérea advertía en su informe que a esas horas el ataque continuaba y había varios drones enemigos en el espacio aéreo ucraniano.