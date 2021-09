La debutante Alina Grigore triunfa en San Sebastián con 'Blue Moon'

Blue Moon, la ópera prima de la actriz rumana Alina Grigore, ha ganado este sábado la Concha de Oro en el 69 Festival de Cine de San Sebastián, otorgada por un jurado presidido por Dea Kulumbegashvili, que el pasado año se hizo con el máximo galardón del certamen también con su filme de debut. Grigore se ha hecho acreedora de este premio, según el jurado, por su "compromiso con el lenguaje cinematográfico" y su valentía al abordar una historia propia en la que sigue la "evolución psicológica de una joven cuyo sueño es escapar de una familia disfuncional, de un entorno violento y desquiciado, para ir a estudiar a Bucarest".

La Concha de Plata a la mejor interpretación protagonista, en la primera edición que se concede este galardón sin atender a la distinción de género, ha recaído ex aequo en la actriz estadounidense Jessica Chastain y la joven danesa Flora Ofelia Hofmann. Chastain logró esta distinción por su papel de telepredicadora evangelista en Los ojos de Tammy Faye, de Michael Showalter, mientras que Hofmann, de 16 años, lo hizo por dar vida a una joven con deseos de emancipación en una aldea danesa a finales del siglo XIX en As in heaven, un drama feminista de época que es la ópera prima de Tea Lindeburg, que obtuvo por su parte la Concha de Plata a la mejor dirección.

En el primer año que se entregaba el reconocimiento a la mejor interpretación de reparto, el premio ha sido el grupo de muchachos y muchachas protagonistas del experimento cinematográfico de Jonás Trueba Quién lo impide: Candela Recio, Pablo Hoyos, Silvio Aguilar, Pablo Gavira, Claudia Navarro, Marta Casado, Rony-Michelle Pinzaru y Javier Sánchez.

Lucile Hadzihaililovic ha vuelto a convencer en San Sebastián con su originalísima manera de hacer cine y consiguió, con Earwig, el Premio Especial del Jurado, un galardón que la directora francesa ya logró en 2015 por Evolution. Hija de inmigrantes bosnios, es una vieja conocida del festival, donde se aprecia su depurada y magnética forma de filmar, aunque no siempre sea sencillo explicar el argumento de sus películas; en este caso, se trata de un perturbador cuento gótico sobre una niña con dientes de hielo, un filme más sensorial que narrativo.

Han cerrado el palmarés de la Sección Oficial el británico Terence Davies, premio del jurado al mejor guión por Benediction, favorita de la crítica junto a Quién lo impide, además de Claire Mathon, mejor fotografía por Undercover, de Thierry de Peretti.

Fuera del palmarés del principal apartado a concurso, la directora mexicana de origen salvadoreño Tatiana Huezo se ha alzado con el premio a la mejor película de la sección Horizontes Latinos por Noche de fuego, su primer largometraje de ficción, una historia sobre la infancia y la maternidad ante la violencia en un contexto del México rural que cosechó otros dos premios, Otra Mirada, que concede RTVE, y el de Cooperación Española.

Además, Maixabel, la película de Icíar Bollain sobre los encuentros de la viuda de Juan Mari Jáuregui, ex gobernador civil de Gipuzkoa, con uno de los miembros de ETA que participó en el asesinato de su marido, se hizo con el Premio Irizar al Cine Vasco.