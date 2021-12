Sevilla, año cero: brillante recreación musical

La ficha ****Colombina. Músicas para el Duque de Medina Sidonia. Programa: Obras del Cancionero de la Colombina. Intérpretes: A. Dantcheva, G. Díaz, A. Hernández, J. García Aréjula, J. Cuevas, R. Alqhai, J. Rose, C. Blanch, M. Graziolino, J. Núñez, P. Estevan, J. Díaz, D. García y L. Castillo. Dirección: Fahmi Alqhai. Fecha: Miércoles, 8 de diciembre. Lugar: Espacio Turina. Aforo: Tres cuartos.

El cancionero musical de la Colombina es bien conocido desde hace décadas y ha sido objeto de ediciones a cargo de Robert Lawes, Miguel Querol, José Sierra y José Carlos Gosálvez, además de haber sido analizado ampliamente, entre otros, por los grandes especialistas Robert Stevenson y Kenneth Kreitner. Y, más recientemente, Lucía Gómez ha establecido con gran acopio documental la relación del mismo con la casa de Medina Sidonia. No puede, por ello, hablarse en puridad de recuperación de esta importante recopilación musical, sino de revisitación de la misma bajo los criterios interpretativos de Fahmi Alqhai. Cuestiones musicológicas a parte, hay que decir que éste me ha parecido el trabajo más serio y más trabajado de este grupo desde hace años. Se nota que ha habido un buen trabajo de adaptación de las versiones a las posibilidades que ofrece el conocimiento de la nutrida capilla musical de los duques de Medina Sidonia en la Sevilla de principios del XVI, una de las más nutridas de España, con abundantes vihuelas de mano y de arco, chirimías, etc. Fahmi Alqhai ha sabido jugar y combinar muy bien, con sobriedad y rigor y sin desmelenes de cara a la galería, los estupendos intrumentistas y cantantes (algo impersonal Dantcheva), con momentos de gran brillantez como las dos versiones de La Spagna y otros muy delicados, como esa bella nana Qué bonito niño. Un momento especialmente recordable fue la viola dulce y poética de Johanna Rose en Con temor vivo.Muy empastado el grupo vocal, sustentado por el poderío tímbrico de Javier Cuevas.