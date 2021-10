Andalucía Big Band: diez años y un monstruo

Dr. Frankestein, la icónica película de James Whales (1931) basada en el clásico de Mary Shelley, sirve de punto de referencia al último trabajo discográfico de la Andalucía Big Band, editado por Blue Asteroid Records. Con esta grabación, la orquesta celebra su décimo aniversario: una década haciendo jazz como gran banda estable y punto de encuentro y comunicación de un solvente grupo de destacados músicos de jazz andaluces.

La Andalucía Big Band se creó en 2011 y desde entonces funciona gestionada por los músicos que la integran. Nació con el objetivo de ser una orquesta estable que sirviera para desarrollar el jazz orquestal y acercar al público andaluz el extenso repertorio histórico para big bands pero también nuevas obras de compositores actuales. La banda tiene su centro de operaciones en Sevilla y cuenta con músicos residentes en Sevilla, Huelva, Cádiz, Málaga, Jaén y Valencia.

Desde su creación ha sido dirigida por músicos tan prestigiosos como Ramón Cardo, Ze Eduardo, Bob Sands, Víctor Mendoza, Arturo Serra, Duccio Bertini, Jesús Santandreu, Bobby Martínez, Abdu Salim, David Murray y Ángel López. El repertorio que ofrecen cubre un amplio arco estilístico: desde obras ya clásicas de Duke Ellington, Thad Jones o Count Basie hasta piezas de jazz contemporáneo de algunos de los directores invitados, como Zé Eduardo, Ramón Cardo, Víctor Mendoza, Chris Kase, y Miguel Ángel López, su actual director titular. Además, la Andalucía Big Band, ha estrenado obras como Compendium, de Jesús Santandreu, y el trabajo grabado en su primer álbum, Suite Trafalgar, escrito por el pianista y compositor gaditano Javier Galiana, integrante de la banda.

Ahora, una composición del gaditano Pedro Cortejosa, saxo alto en la orquesta, escrita con toda la tranquilidad y la dedicación que le permitió el confinamiento de 2020, se convierte en su nueva referencia discográfica. La composición fue elegida por la big band en un concurso de ideas entre sus miembros para celebrar su décimo aniversario. Cuando la banda eligió su propuesta, Cortejosa terminó de definir los arreglos. Así explica él el proceso creativo: "Al principio era una falsa banda sonora, una musicalización de Frankenstein, la película. Después me di cuenta de la fuerza de los temas que había hecho para los personajes y que no necesitaba de la película. La asumí como el punto de partida para contar la historia de Frankenstein a mi manera. Había un tema para el doctor, otro para la criatura, otro para la redención, otro para la muerte... Entonces lo que hice fue tomar el motivo de uno y de otro e ir intercalándolos en cada uno de los temas para que todo tuvieran el mismo color. Es uno de los discos que más tiempo he tardado en componer. Nunca me había llevado tanto tiempo. Componer y arreglar para una gran orquesta es un trabajo complejo y agotador".

La escucha de Dr. Frankestein depara sorpresas al oyente que quiera dejarse llevar por las evocaciones de su música. A veces parece planear sobre varios registros y diferentes sonoridades; unas veces reconocibles y fáciles de ubicar, otras difuminadas en una mezcla híbrida, bien templada. Por momentos, pasa de la sonoridad estilizada de un filme de suspense al blues de un saxo insuflado por la energía de un espiritual en una iglesia baptista o a La Creation du Monde de Milhaud.

"Todo lo escribí pensando en la banda. Ideé cada uno de los números con un solista distinto, y lo hice pensando en mis compañeros, pensando qué tema le iría mejor a cada uno: el tema de Elisabeth se lo voy a dar a Leandro, el tema éste al trombón, y así... Intentar que, aunque todo tenga homogeneidad, cada tema sea diferente al anterior, y que resulte sorprendente –continúa explicando Corjejosa–. Pensaba también en el directo; siempre lo hago cuando escribo, pienso que eso se va a tocar luego en un escenario y debe provocar un impacto en quienes están sentados escuchando. Un tema va detrás de otro hilando una historia. Muchas veces para escribir cierro los ojos y pienso que estoy sentado entre el público, que el grupo sale y toca lo que yo quiero que toque. Ese es el proceso. Si lo tiene el directo, lo tienes en el disco".

Hay pasajes brillantes, de una belleza deslumbrante, como la primera mitad del octavo corte, Fiesta, o Diégesis; pero quizás lo mejor sea dejarse llevar a través de los paisajes y momentos que aparecen, cambian y te envuelven en el transcurso de la escucha. Una aventura sensorial por los pasajes y las evocaciones que la música suscita. "Me pareció que era el momento ideal para hacer esto. Que venía al pelo en ese momento de confinamiento –dice el saxofonista y compositor gaditano–. Con tanta incertidumbre, con esa vida que llevábamos, como de película de ciencia-ficción... No nos podíamos creer lo que nos estaba pasando. Con esa explosión de la naturaleza que el confinamiento permitió al quedarnos todos en casa, cuando todo empezaba a brotar. Yo encerrado en un cuarto cuando la naturaleza explotando a mi alrededor. Vivo en el campo, junto a un pinar en un sitio idílico. Tengo un estudio donde me encierro y estoy de maravilla. Comencé a ver que llegaban nuevos animales que antes, con los coches, ni se acercaban. Era una explosión de vida acorde a la música que yo estaba escribiendo en ese momento. La vida, la muerte, la gente muriendo, la naturaleza espléndida...".

Junto a la maestría y el buen hacer de los músicos, hay que destacar el engranaje de la banda como conjunto, su trabajo de grupo y el buen ensamblaje que consiguen en el desarrollo, para levantar un edificio sonoro de texturas y colores como este Dr. Frankestein, lleno de matices y contrastes. Un excelente trabajo colectivo para celebrar el décimo aniversario de una gran banda.