La ficha *** 'Las trece puertas' Califato 3x4. Música: The Gardener, Esteban Bove, S Curro / SKLT SLKT, Stay Puft y Lorenzo Soria. Presentación: Manuel Chaparro. Guión: Curro Morales. Lugar: Monasterio de San Jerónimo. Fecha: Viernes 28 de agosto. Aforo: Lleno.

La cosa se animó con los sones corneteros de semana santa al frenético ritmo bailable. Califato 3x4 es un grupo de rock electrónico, esa antigualla, con guiños al pasado hispano musulman al que remite la banda desde su mismo nombre. Eso sí, más que a la música andalusí, los guiños se refieren a las románticas recreaciones del rock andaluz de finales de los setenta. De hecho, el nombre del grupo evoca tanto al pasado árabe hispano idealizado como a uno de los grupos más destacados de ese movimiento de los 70, Imán, Califato independiente. Las trece puertas del título de la propuesta se refieren a las que había en Sevilla en el pasado, arrasadas en su mayor parte por la piqueta. La idea es interesante aunque habría que darle una notable vuelta de tuerca a la parte actoral, tanto de puesta en escena como de interpretación. Y, manifiestamente, de guión. Cuando el grupo se toma en serio a sí mismo pierde la energía que despliega en las secuencias bailables. O, lo que es lo mismo: conecté mejor con el humor que con el panfleto político, harto maniqueo. Y aunque el propio grupo se ha referido en alguna ocasión a su música como "folkore futurista" la mayor parte del repertorio son buenas canciones de rock a guitarra y bajo eléctrico con arreglos electrónicos. La formación incluyó anoche también un par de sonantas flamencas, como la de la shanghainesa Lola Yang, aunque, francamente, esta parte acústica no estuba bien conjuntada con la eléctrica. Se notaba que era una composición ad hoc. Y al fin y al cabo la música del pueblo de principios del siglo XXI, mal que nos pese, no deja de ser Beyoncé y Taylor Switf. Con todo, no dejó de sonar alguna jotilla. Tanto el rock como el flamenco, tangos, bulerías, etc., de Califato 3x4 huelen a calle y eso es lo mejor del grupo. Junto a la frescura y a la rabia y el descaro de sentirse los inventores del rock and roll.