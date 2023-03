Estrenos de los dos hemisferios

La ficha

CUARTETO EMISPHERIO

*** Ciclo de Música de Cámara de la ROSS. Cuarteto Emispherio: Sarah Roper, oboe; Vladimir Dmitrienco, violín; Jerome Ireland, viola; Gretchen Talbot, violonchelo.

Programa: Interconexiones

Luke Styles (1982): Capturing Anthems [2022]

Althea Talbot-Howard (1966): La Catedral de Sevilla - un Estudio en la Memoria [2022]

Pilar Miralles (1997): Anti-Philosophy of the Subject - Mankind’s Origin Is in Its Fellows [2022]

Maricarmen Asenjo Marrodán (1978): Uncertain Paths [2022]

John Richard Durant (1960): Mosaicos [2022]

Lugar: Espacio Turina. Fecha: Domingo, 5 de marzo. Aforo: Tres cuartos de entrada.