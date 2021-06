El FOC estrena la obra ‘El público’ de Lorca en su recta final

La compañía sevillana Teicoscopia Teatro Laboratorio estrena su ópera prima, una versión de El público de García Lorca en la recta final del V FOC, Festival Cultura con Orgullo. Miguel Ángel Santos, director la compañía, propone una adaptación de la obra lorquiana respetando la trama argumental pero en la que los personajes principales no son hombres, sino mujeres. Aurora y Victoria viven una historia de amor imposible. Los miedos de Aurora, provocados por un entorno hostil, mantienen encerrada su verdadera esencia, librando una batalla interna que parece no tener fin. Victoria, en cambio, no cesa en su lucha por la mujer a la que ama desde la adolescencia y está dispuesta a todo para conseguir que Aurora se despoje de su máscara y la ame libremente.

El estreno será en la sala Távora Teatro Abierto este miércoles, 16 de junio a las 20:30h y en el espectáculo participan doce intérpretes entre actores y músicos.

Desde el lunes se vienen celebrando los Encuentros ‘online’ FOC, el primero de ellos con el joven cineasta Pablo Tocino y su serie ‘dramarracha’ presentada en la edición anterior del FOC, y que ahora estrena un nuevo título más acorde con su contenido 'Una perra andaluza’. Durante la charla contaron los secretos mejor guardados de cómo grabar una serie dirigida a públicos más desenfadados. La sorpresa sobrevino cuando el encuentro online sufrió un ‘hackeo’ por parte de unos impresentables que impidieron el normal desarrollo del encuentro emitiendo imágenes pornográficas y unos videos de violencia de género. Por suerte, el encuentro casi había acabado y pudieron abrir una nueva sala en el que pudieron concluirlo.

Este martes, el turno ha sido para la presentación del video-juego ‘Puños de harina’, a cargo del propio autor, Jesús Torres y Antonio Villar (guionista). La obra que da título al video fue la ganadora del Premio Nazario a mejor espectáculo del IV FOC, con un texto reconocido con el Autor Exprés 2019 de Fundación SGAE.

El miércoles será el turno sobre la mesa Dramaturgia LGTBIQ+ ‘Contando nuestra historia’, con Nani Muñoz, Manuela Alonso y Bernardo Rivera, claros exponentes como autores y dramaturgas de obras representativas de esta temática.

Y tras los encuentros se acerca el final de este mes dedicado a la diversidad en las artes escénicas y audiovisuales. En la sección FOC-OF, en la sala Platea Odeón Imperdible, este sábado, 19 de junio, será el turno de ‘Vuélvete loca’, de Tina X, donde las risas, el petardeo y la reivindicación están aseguradas.

Y a la espera de conocer los Premios Nazario, la clausura del festival estará a cargo de David Bastidas & Black Dreams Box, con la dirección de Felype de Lima. El protagonista absoluto es el cantante y actor David Bastidas, que presenta ‘Transmutación’, una comedia vanguardista repleta de música, teatro y tragedia.

El FOC presenta desde hace cinco años un festival abierto, participativo y sostenible en el que se implican las salas y espacios independientes Teatro La Fundición, Teatro Viento Sur, Teatro TNT, Platea Odeón Imperdible, Sala Cero Teatro, Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, Távora Teatro Abierto (TTA) y ECAES (Escuela de Cine y Artes Escénicas de Sevilla) Esta quinta edición rinde homenaje a todas las personas víctimas del odio, representadas en un cartel muy especial, creado por , Fernando Infante y El Golpe con la colaboración de Sergio Vera, con la imagen de Normund Kinzulis (1991-2021). La triste noticia del asesinato de Normund, joven de Letonia quemado vivo recientemente por ser homosexual, aparecía en gran parte de los medios acompañada por una fotografía en la que se veía al joven en medio de un campo con un ramo de flores.

El FOC pretende convertirse en el gran encuentro escénico del sur de Europa y cuenta con la colaboración oficial de la Fundación SGAE, el apoyo del Ayuntamiento de Sevilla y el patrocinio de ASECAN, ARESAN, El Golpe y la Red de Municipios Orgullosos.