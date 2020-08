Con un programa “responsable”, que se adapta a las circunstancias sanitarias y de seguridad que marca la pandemia, pero manteniendo “intacto su espíritu de encuentro abierto, integrador y participativo”, el Festival Flamenco On Fire celebra del 26 al 30 de agosto su séptima edición con la intención de “lanzar un mensaje de esperanza y seguir ofreciendo el mejor arte flamenco”, tal y como transmite a este diario su co-director, Juan Casero.

Así, la cita flamenca, que ha logrado consolidarse como una de las más esperadas del calendario estival, reunirá en Pamplona -y por primera vez en Tudela- a grandes nombres de lo jondo como Miguel Poveda, Vicente Amigo, Farruquito con Remedios Amaya, Colina, Carmona, Serrano y Barrueta, Pitingo y Chano Domínguez con la Orquesta Sinfónica de Navarra, que protagonizarán los Grandes Conciertos del Auditorio Baluarte.

En concreto, el festival rinde homenaje al Eterno Sabicas, del que se cumple el 30 aniversario de su fallecimiento, “y cuya efeméride ya justificaría por sí misma la celebración del On Fire este año”, apunta Casero. Por tanto, el guitarrista navarro más universal y referente indiscutible de la sonanta del pasado siglo, marcará de forma transversal la programación, en la que habrá un especial protagonismo para la sonanta, con la presencia entre otros de Serranito, “que conoció mucho a Sabicas y nos hace mucha ilusión que inicie aquí su gira de despedida”, y con un ciclo de conferencias donde flamencólogos e investigadores como José Manuel Gamboa, Carlos Martín Ballester o Pablo Calatayud ahondarán en distintos aspectos de su figura.

Además, a pesar de que el festival se ha visto obligado a reinventarse, rediseñar el formato y replantear los espacios a causa de la Covid19, se ha querido mantener su tradicional ciclo gratuito de recitales en los balcones, una de sus acciones más emblemáticas y singulares, y las actividades al aire libre, “una de las señas de identidad del On Fire a la que no queríamos renunciar, aunque no podamos celebrarlas con la cercanía y el ambiente relajado y distendido de años pasados”, apunta Casado, que explica que irán previa reserva y con asientos asignados.

En cualquier caso, durante estos días pasarán por las Calles, balcones y patios tan señeros como el del Ayuntamiento, la plazuela de San José o el Civivox Condestable, entre otros, artistas de la talla de Pepe Habichuela con Kiki Morente, Víctor Monge ‘Serranito’, Rafael de Utrera con El Perla, la guitarrista Antonia Jiménez, o Torombo, que impartirá un taller para padres y niños.

Al aire libre se celebrarán también los conciertos de la Ciudadela, una fortificación de los siglos XVI y XVII que albergará los días 29 y 30 las propuestas más experimentales. En concreto, el sábado estarán la malagueña María Peláe, con La Niña; la artista jerezana Tomasa Guerrero ‘La Macanita’ y el colectivo Los Voluble con Raúl Cantizano en Flamenco is not a Crime feat Carta a Sabicas. Y un día más tarde, el domingo 30, será el turno de las budulerías de Labudú, la experimentación de RomeroMartín, y la historia viva de la rumba, Los Chichos.

María Peláe, La Macanita, Los Voluble con Raúl Cantizano y Los Chichos, algunos de los artistas que pasarán por la Ciudadela

Es verdad que se ha tenido que prescindir de actividades más lúdicas como las jam flamencas o el ciclo nocturno del Hotel Tres Reyes, dedicado a actuaciones de artistas jóvenes en un formato más íntimo. No obstante, como sostiene el co-director, “el verdadero desafío este 2020 es ya sacar adelante la cita”, algo para lo que ha sido fundamental la implicación de las instituciones públicas y privadas “que han aunado sus esfuerzos” para que el público pueda seguir disfrutando de una completa muestra del arte flamenco actual, donde tienen cabida “los artistas consagrados y también los nuevos valores que llegan con propuestas más innovadoras”.

En este sentido, el co-director se muestra “orgulloso” por la excelente acogida del cartel y reconoce estar “sorprendido” por haber sentido más que nunca “las ganas que había del On Fire”, algo que se percibe en el interés de los pamplonicas, “que con el paso de los años han hecho suyo el festival”, y en el buen ritmo de la venta de entradas.

Uno de los que ya ha agotado las localidades es Miguel Poveda, un habitual de la cita que será el encargado de dar el chupinazo el día 26 en Tudela con un espectáculo vibrante y pasional en el que recorrerá las distintas etapas de su carrera desde el flamenco más tradicional a la copla y a las composiciones propias más recientes. A él le seguirá el jueves 27 en Pamplona el sevillano Vicente Amigo, uno de los guitarristas referentes de su generación reconocido en 2016 con el Giraldillo al Toque en la Bienal de Sevilla, que traerá su último trabajo discográfico Memoria de los Sentidos, donde reivindica sus raíces más flamencas.

El baile de Farruquito, con la colaboración especial de Remedios Amaya, llegará al mismo escenario el viernes 28 con Íntimos, sin duda una oportunidad única de disfrutar de uno de los bailaores más personales, raciales y virtuosos junto a la voz pura y dulce de la cantaora trianera.

Por su parte, el sábado 29, Colina, Carmona, Serrano y Barrueta presentarán su espectáculo Veinte Veinte en el Teatro Gayarre, la conjunción de los distintos lenguajes y sensibilidades de cuatro de los músicos más importantes de la escena musical, y Pitingo hará lo propio en el Auditorio Baluarte con Mestizo y fronterizo, un espectáculo que entiende el flamenco sin cadenas ni ataduras. Por último, el domingo 30 cerrará el ciclo la unión entre el piano del gaditano Chano Domínguez, ejemplo perfecto de mestizaje cultural e investigación sonora, y la Orquesta Sinfónica de Navarra con De Cai a New Orleans.