La Sala X apuesta por el flamenco

Hoy comienza FLAMENCO SYNC, un ciclo organizado por Rocknrolla Producciones y Sala X en el que, bajo el lema de El flamenco nos pertenece a todos, podremos disfrutar de conciertos de Lole Montoya, que será quien lo inaugure esta noche, para seguir durante todos los jueves del mes de febrero con Perrate, Sandra Carrasco, Rafael Riqueni, Juanfra Carrasco y José de los Camarones.

De entre todos los agitadores culturales que forman parte de la productora, el que se ha echado encima la responsabilidad de sacar adelante este ciclo ha sido Miguel Olivencia, quien nos manifestó que a pesar de que la Sala X lleva ya diez años abierta, organizando conciertos de todos los estilos imaginables y algunos otros ciclos, nunca había apostado abiertamente por el flamenco. “La idea del ciclo surgió en el verano pasado, cuando Perrate actuó en el PopCaac y tuve ocasión de hablar con Cisco Casado, su representante, y comentar con él algunas ideas que me han ayudado mucho. Hemos intentado que el ciclo fuese desde lo más ortodoxo a lo más experimental y aunque es verdad que en este segundo aspecto nos hemos quedado un poquito cortos, creo que hemos podido contar con artistas muy interesantes”. Precisamente una de esas ideas fue la de celebrar el ciclo en estas fechas “para no coincidir con otras en las que los artistas tienen más compromisos, como las de verano o la Bienal”.

La intención principal es la de acercar el flamenco al público de las salas de conciertos, a la vez que se atrae también a ellas a los espectadores habituales del flamenco. “Este género no se da demasiado en nuestra sala y queríamos crear una propuesta abierta y seria en la que participen unos artistas que no forman parte de este circuito, a pesar de que este formato ya existía y funcionaba, por ejemplo, en Barcelona, en salas como Apolo o Razzmatazz. Queremos atraer a la Sala X al público del flamenco, para que conozca el espacio y se abra a otros conciertos que se celebren aquí, y que acuda además nuestro público habitual, que en buena parte también es consumidor de flamenco, y no tiene otro espacio al que ir”. Olivencia ha podido percibir el gran interés de los artistas y de sus oficinas en entrar en los circuitos de salas, “porque hay muchas y se generan muchas oportunidades”; y en lo que respecta al público “el de la Sala X es muy abierto y creo que está más interesado en el flamenco que el público del flamenco en otros géneros musicales, pero cabe todo”. Y si este FLAMENCO SYNC sale bien tendrá continuidad; “habrá nuevos ciclos y todavía más arriesgados, más al estilo de la Sala X. Esta es una línea de trabajo muy interesante”. Otra faceta a destacar del ciclo es la de brindar la oportunidad de escuchar el flamenco con las ventajas técnicas y acústicas propias de una sala de conciertos. “Ver a un artista flamenco de pie, con una iluminación más íntima, con otro tipo de ambiente, con el halo que se crea en esta sala, es un gran atractivo”.

A pesar de la seducción que pueda desprender el ciclo, no cabe duda de que su realización también implica un riesgo, aunque Olivencia lo asume con gusto. “Sí, porque aunque todos los artistas vengan a caché lo más importante fue su predisposición. A todos los que les propusimos su participación, le hablamos del ciclo y de la idea de cómo hacerlo, aceptaron enseguida. Lo de hablar del tema económico vino después. Esto es algo que yo no me esperaba porque estoy acostumbrado a trabajar de otra forma, cerrando conciertos con gente del rock, el rap, el indie; estoy aprendiendo mucho también”. Los artistas que se buscaron para el ciclo tenían que ser de amplio recorrido para que funcionasen bien en la sala, de forma que la gente los conociese aunque solo fuera de nombre y se interesase por su proyecto. “Si trasladamos el término underground del rock al flamenco, vemos que los artistas del ciclo no son conocidísimos ni los más llamados por todos los festivales, pero tienen propuestas consolidadas”. Olivencia habla también de otros nombres que quisieron traer, pero no ha sido posible por diversas razones, sobre todo de agenda. “Con Diego del Morao tenemos muy buena relación y más adelante vendrá para algún concierto. El nuevo proyecto de Ángeles Toledano, con Víctor, Gloria & Javier, me enamoró en el Monkey Week pero por fechas no lo hemos podido ofrecer. Álvaro Sola es un flamenco del mundo queer que aúna esas dos partes de su vida en un proyecto experimental con electrónica que también ha quedado atrás”.

Pero ciñéndonos a los que sí van a estar en FLAMENCO SYNC debemos citar a Lole Montoya, que vendrá acompañada por la guitarra flamenca de José del Valle para ofrecernos Luz y Palabra, un recorrido por su obra musical, con canciones llenas de lírica que van desde cuando comenzó con Manuel Molina en 1975 hasta sus tres discos en solitario de una veintena de años después. El 1 de febrero Perrate presentará Tres golpes, fundiendo el flamenco con la música que existía en España cuando todavía no había flamenco: las chaconas, folías, romances, cantes antiguos al ritmo del 3x4 que tanto dominan en Utrera y del que este cantaor tan bien se sirve en sus interpretaciones, unidas a las bulerías, tonás, martinetes, soleares, seguiriyas, que ya tuviese en su cabeza un estibador gitano del puerto de Sevilla en el siglo XVI, al que el maestro prestará su voz esta noche, acompañado de la guitarra de regusto a Diego del Gastor que tocará Paco de Amparo, los teclados y el bajo de Pepe Fernández y las percusiones de Antonio Moreno.

El día 8 de febrero ocupará el escenario Sandra Carrasco recreando el arte de Pepe Marchena con su prodigiosa y seductora voz, descubriéndonos un nuevo universo en cada quejío, aplicando su personal creatividad al cante, apoyada por la guitarra flamenca que siempre ha sonado a su lado desde que comenzó a dar recitales, la de David de Arahal, de quien el mismísimo Riqueni ha dicho que tiene en sus manos el futuro de la guitarra. Los Mellis de Huelva también pondrán a su servicio la eficacia y elegancia que tienen con las palmas, los coros y el cajón. El jueves siguiente, día 15, será con el propio Riqueni con quien tendremos la cita para que nos mantenga hechizados con su toque, ajenos a cualquier otra distracción del mundo, indigna de nuestros sentidos en ese momento.

El 22 Juanfra Carrasco, extremeño afincado en Triana, transitará por las cadencias más clásicas, acariciará las melodías más dulces del flamenco y estará acompañado por un guitarrista que tiene incluso más nombre que él; “es el cantaor que menos le suena al público de los que hay, pero su forma de cantar es increíble”, matiza Olivencia. Al toque va a estar El Perla, al que le gusta tanto su apelativo que siempre pone como condición que lo escriban en los carteles sin nombre ni apellido. Un macareno que empezó muy jovencito acompañando al Chocolate y hoy es uno de los guitarristas de más arte y oficio del flamenco. El ciclo se cerrará el día 29 con José de los Camarones, que estará acompañado de toda su banda eléctrica: Jorge Gómez a la guitarra, Dani Quiñones al bajo, Josema Pelayo a los teclados y las bases programadas, además del Teto a la percusión, para derramar flamenco del puro y cabal y del que se mezcla con otras músicas para desgarrarlas con el quejío. Él es el menos ajeno a esta clase de conciertos en sala y en febrero de este año pasado ya estuvo en Malandar presentando su disco Anclé mi alma, que será la base de su repertorio aquí, aunque esperamos que desgrane también algunas de las canciones del nuevo disco, Tenlo por cuenta, que tiene casi preparado.

Los conciertos, con aforo algo más reducido al habitual para facilitar la comodidad del público flamenco ajeno a este tipo de salas, comenzarán a las 21,30, después de que la sala abra sus puertas media hora antes. El precio de las entradas oscila entre los 16 y los 18 euros y están ya a la venta en ultimaentrada.com. Para el concierto de Lole Montoya de esta noche ya se han agotado las localidades.