"La génesis del Rock Andaluz está en unos acordes de Manuel Molina"

Cuando se habla del rock sevillano primigenio, uno de los nombres más destacados es el de Goma, la banda que en 1974 formaron Manuel Imán a la guitarra, Alberto Toribio a los teclados, Antonio Smash a la batería, el ya fallecido Pepe Lagares al bajo y Pepe el Saxo. A pesar de que solo se les pudo ver en directo una vez, tocando en el Rectorado y de que la única constancia de ellos esté en una grabación en blanco y negro del archivo de TVE con una actuación en Barcelona, las revistas de entonces y los libros posteriores les citan como un revulsivo para la música y un grupo seminal que no tuvo continuidad, a pesar de que grabaron un disco, 14 de Abril, que entonces se consideró superior al primero de Triana, con el que protagonizó el nacimiento del sello Gong.

Tras su disolución, Manuel Imán fundó la banda a la que debe el apellido por el que se le conoce y desde entonces ha tenido una amplísima carrera musical. Ahora ha sido el motor que ha impulsado la grabación de nuevo de aquel disco, contando con mejores medios técnicos y con músicos actuales. Nos ha recibido en su casa una vez que el disco está ya disponible en formato de vinilo y es un gran regalo navideño.

-¿Considera usted que la historia musical sevillana estaba en deuda con Goma y este 14 de Abril Revisited era una forma de equilibrar las cuentas?

-Sobre todo era un reto para mí. Hace años que Gonzalo García Pelayo comentó que el disco de Goma era la producción de la que más contento estaba y le gustaría volver a grabarlo algún día. Le dije que podía contar conmigo y, tras varios años de espera, me contactó de nuevo en marzo del año pasado. Yo no quería regrabar lo mismo exactamente, sino darle una dimensión distinta, otra perspectiva, y al mismo tiempo incluir distintas generaciones de músicos. Han pasado muchos años y quería tocar tierra con los músicos que están aquí ahora mismo.

-Hábleme de esos músicos, porque en el caso de Pepe el Saxo y Abbi Fernández hay más de cincuenta años de diferencia en edad. ¿Conocían los nuevos el disco original?

-Unos sí y otros no. Hay un gran abanico generacional que se manifiesta también entre Pepe Frías y Dani Escortell; me apetecía tener dos buenos bajistas, músicos que pudiesen aportar su propia personalidad cada uno. Como con Pepe y Bernardo Parrilla. En la batería están Antonio y Marcos Gamero; Ignacio Ávila en los teclados, que también toco yo, aparte de todas las guitarras y de hacer arreglos y programaciones. Cristian de Moret colabora con su voz en una de las partes de Aquí y ahora, la primera canción, de la que ha actualizado la letra Pedro Cruz, al que conozco desde antes incluso de que estuviese al frente de los Picapiedras y sabía que su sensibilidad para escribir le haría entender el sentido de esta letra, que compuse cuando tenía 19 años y había que cambiarla.

-¿Que sucedió para que Goma no llegase a ser lo que todos esperaban?

-Goma se formó en torno a la idea de que la galería M-11 quería patrocinar un grupo de rock, y a mí me llamaron para ser parte de él. Pero aunque Toribio y yo ya habíamos formado parte de Chicle, Caramelo y Pipa, cada uno de los demás venía de un sitio distinto. Ensayamos durante un tiempo el repertorio y surgió la idea de grabar el disco en Gong. En esa época teníamos una disparidad de caracteres que, sin ser conflictiva, porque todos nos llevábamos bien, hacía seguir a cada uno su propio pensamiento. Para mí fue toda una experiencia crear música con una banda absolutamente experimental, sin ningún preconcepto comercial, solo el de ver qué iba saliendo, por eso ensayábamos tan frecuentemente, surgían improvisaciones y yo aporté bastantes partes de la composición del disco. Pero Imán fue una continuación de mi evolución musical. Terminé el disco de Goma y a los pocos meses me fui a Madrid y empezamos a formar el núcleo de Imán; yo sí quería tener un grupo en el que hubiese verdadera armonía, no solo musical, sino también personal. No me llevaba mal con nadie de Goma, pero eran personalidades muy distintas e Imán teníamos una forma de vida más común, éramos una fuerza más cohesionada que la de Goma, que era más salvaje en ese sentido.

-¿Qué quedó de Goma en el Rock Andaluz que surgió desde ese mismo sello discográfico?

-Yo no sé decirlo; pero sí puedo asegurar que estábamos en una dinámica de exploración constante y todo tenía influencia en el resto. La música que escuchas siempre te inspira a hacer algo. El Rock Andaluz tuvo ciertas raíces con Smash, sobre todo al unírsele Manuel Molina; Goma estábamos en la parte más psicodélica, pero la génesis del Rock Andaluz está en los acordes de Molina de los que salió el Todo es de color de Lole y Manuel, el de Triana y nuestra Madre Tierra, por lo que Goma participó de esa génesis y fue otra de las raíces de las que germinó lo que hicieron otras bandas. Alguna influencia tuvimos, seguro, pero eso mejor que lo digan los historiadores.

-¿Han quedado satisfechos del resultado del nuevo disco?

-Cada uno ha aportado todo su conocimiento y se han integrado muy bien. Creo que el resultado ha sido un éxito, no solo en lo musical, sino en el sentido que me propuse de dar otra visión, que se ha reflejado incluso en la deconstrucción que Fernando Pinteño ha hecho de la portada. Yo llevaba mucho trabajo hecho desde el estudio de mi casa y Jordi Cruz es un gran técnico que, en su estudio de Sputnik, ha conseguido plasmar muy bien el sonido que yo tenía en la cabeza. Todo el que lo ha escuchado habla muy bien del disco y de su alta calidad de producción. Y yo me enorgullezco también por la parte que me toca.

-Este disco no supondrá cerrar un círculo vital y usted seguirá con su carrera musical, ¿no?

-Seguiré haciendo música, eso lo tengo muy claro. Tengo otras cosas que hacer y me diversifico en mis actividades, pero la música es lo suficientemente importante como para que yo no la abandone. Estaría bien tener una banda, pero es necesario un mínimo equipo de gente joven que domine las redes sociales y dé soporte y visibilidad a lo que uno hace.