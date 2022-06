Gira de Guns N' Roses: Treinta años después

Treinta años justitos han pasado desde que aquellos jóvenes inconscientes se atasen con los cinturones a las vallas que les separaban del escenario del estadio Benito Villamarín, donde iba a tener lugar el concierto de los Guns N’ Roses, para que ni la madre de todos los pogos pudiese apartarlos de la primera fila.

Esos jóvenes ahora (quiero creer que) tienen la cabeza más asentada y son personas de provecho, honrados trabajadores y hasta sensatos padres de familia, pero volverán al estadio mañana, incluso con sus hijos, para repetir a su lado una agradable experiencia vital. Porque mañana vuelven a visitarnos los Guns N’ Roses y aunque desde 1992 hasta ahora ellos también han pasado por muchos caminos diferentes, llenos de alegrías y penalidades, aquí volverán a estar de nuevo los mismos gunners que formaban el núcleo de la banda en aquella ocasión; esta vez protagonizando el segundo de los conciertos de la enorme gira mundial que, inicialmente programada para el pasado año y aplazada por la pandemia, comenzaron hace dos días en Lisboa.

Por entonces ya no estaban Izzy Stradlin, que se fue en 1991 en busca de una vida más saludable, ni Steven Adler, al que expulsaron en 1990 porque era demasiado drogadicto incluso para los estándares de la banda. Así que de los miembros originales quedaban Axl Rose, Duff McKagan y Slash; cantante, bajista y guitarra solista respectivamente, que volverán de nuevo al frente de un contundente grupo reforzado con Richard Fortus como guitarra rítmica, Frank Ferrer a la batería y los teclistas Dizzy Reed y Melissa Reese.

Todavía más años han pasado, treinta y cinco concretamente, desde que editaron Appetite for Destruction, el increíble disco que no solo puso en el mapa a los Guns N’ Roses, sino que todavía proporciona la gran mayoría de las canciones más celebradas de sus conciertos e incluso siguen abriéndolos con dos de ellas, Nightrain y Mr. Brownstone, que son exactamente las mismas con las que comenzaron el concierto sevillano de aquel año. Unas canciones que darán paso a un espectáculo largo y generoso que, a tenor de lo que han hecho en el concierto inicial de la gira, estará marcado por varias sorpresas que tampoco es cosa de que desvelemos aquí, aunque sí puedo decir que incluirán algunas versiones muy bien elegidas, salteadas entre una casi treintena de canciones equilibradas entre los grandes éxitos que abundan en su repertorio y otros temas más desconocidos con los que se desplazarán a veces hacia una vertiente menos inmediata.

Es posible que Guns N’ Roses no sea ya la banda más peligrosa del mundo, algo en lo que se esforzaron por mantenerse en los libertinos años 90, cuando les vimos la primera vez, pero sí es seguro que Axl mantendrá la actitud provocativa de entonces y nos encenderá con su sonrisa y su voz, aunque esta haya perdido mucho alcance y brillo en sus recién estrenados sesenta años de edad; Slash esculpirá grandísimos solos con la habitual precisión en el manejo de su Les Paul y Duff seguirá tan eternamente fresco y con las mismas ganas de apuntalar con determinación y con sus graves las canciones que han marcado la vida de un par o tres de generaciones.

Otro de los detalles paralelos con aquel concierto del 92 es que antes que los Guns N’ Roses pasarán también por el escenario dos bandas interesantes. La primera de ellas será la de UOHO, que actualmente mantiene Iñaki Antón, al que conocíamos como guitarrista de Platero y Tú y Extremoduro. Después de ellos podremos disfrutar del blues rock pleno de feeling de Gary Clark Jr. al que os aconsejo encarecidamente que prestéis mucha atención, y aunque estoy seguro de que con él no vamos a tener -eran otros tiempos- aquella lluvia de basura que se produjo entonces con Faith No More, que aunque parezca un contrasentido fue un momento bellísimo y lleno de simbolismo, uno de los mejores efectos visuales que se hayan podido vivir en un concierto de rock, sí que vamos a sentir escalofríos con su voz y los riffs de guitarra de matices similares a los que emanaban de la de Jimmy Page o de la de Hendrix, cuyo espíritu parece materializarse en él en muchas ocasiones. Lo sé por experiencia, ya que tuve la suerte de verle en una ocasión muy parecida a esta, en Madrid, hace también ahora seis años, cuando tocó antes de Neil Young, que era la estrella de esa noche.

El horario para mañana se establecerá de esta forma: a las 18:00 horas se abrirán las puertas de acceso. UOHO comenzará su concierto a las 19:00 y una hora después, a las 20:00, ocupará el escenario Gary Clark Jr. Finalmente, Guns N' Roses, a las 21:30 abrirán de par en par las compuertas de nostalgia, de buen rock y de diversión, para dejar colmados a todos los que formen parte de los miles de espectadores que hayan acudido allí por la razón que más les haya apetecido. Si queréis ser uno de ellos todavía quedan disponibles entradas a precios que oscilan entre los 90 y los 181 euros, porque las más baratas se agotaron hace tiempo.