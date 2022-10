Hombres G: “En nuestra primera época la vida iba demasiado deprisa”

Treinta y seis años separan el primer concierto de los Hombres G en Sevilla del que darán el próximo miércoles. En aquella ocasión lo hicieron en el solar que quedó del derribo del Cuartel de la Real Maestranza de Artillería, en el que todavía no se había empezado a construir siquiera el gran Teatro de la Maestranza del que disfrutamos hoy. Lo hicieron dentro de la programación de la Cita en Sevilla, en su tercera edición. Ahora vienen a la Plaza de España, formando parte del ciclo de conciertos de Icónica Sevilla Fest, que inicia con ellos, en una sesión doble compartida con Seguridad Social, la última semana de programación.

Desde entonces ha corrido mucha agua por debajo del Puente de Triana. Tanta como sueños, realizados algunos, perdidos en el limbo otros, hemos tenido los que asistimos a aquel concierto. Tanta agua como canciones han interpretado en escenarios de todo el mundo los componentes de esta banda que, a pesar de los años transcurridos ha mantenido siempre la formación original compuesta por David Summers, cantante y bajista; Rafael Gutiérrez y Daniel Mezquita a las guitarras y Javier Molina a la batería.

Sin saber si el concierto de Sevilla seguirá las pautas de los últimos que han celebrado, mirando el repertorio de estos, se aprecia que más allá de un trío de canciones de su último disco -La esquina de Rowland (2021)-, algo normal, en la otra veintena larga que interpretan hay una compuesta hace quince años, tres que tienen unos veinte y la inmensa mayoría son de sus cinco primeros discos, editados entre el 85 y el 89. No hay ninguna siquiera del disco que marcó su resurrección y llevaba ese título. En la entrevista que Summers ha concedido a este periódico comienzo tirando de ese hilo y tengo que reconocerle y agradecerle profundamente la paciencia y el humor que mantuvo en todo momento, a pesar de que algunas cuestiones tenían una vis algo sardónica.

-No sé cómo preguntarle esto sin que parezca de mal rollo y empecemos con mal pie, que no es mi intención, ni mucho menos, pero ¿esta elección de canciones viene motivada porque el grueso de sus seguidores se quedase anclado en aquella década de los 80? ¿El setlist está confeccionado en base a los gustos personales suyos y de la banda o a lo que la gente espera escuchar de ustedes?

-Cuando llevas tantos años tocando, el setlist se compone de las mejores canciones de toda tu vida, las que mayor carga emocional tienen, las que sabes que van a alegrar el corazón al público y, por lo tanto, las que más nos va a gustar interpretar. Hacemos discos nuevos para nuestra satisfacción personal y para nuestros fans, pero tenemos demasiadas canciones, es cada vez más difícil confeccionar el repertorio. Nosotros somos de ese tipo de artista que tiene un montón de canciones que nunca podrá dejar de tocar, y eso es un auténtico privilegio, se lo aseguro.

-Los que escuchaban estas canciones en sus conciertos hace cuarenta años ahora no tienen las mismas disposiciones físicas ni mentales que entonces, pero en los jóvenes que van a escuchar a los Hombres G ahora, con la misma edad que tenían aquellos en los años 80, ¿notan ustedes muchas diferencias de actitud, de atención, de respuesta a sus propuestas musicales…?

-No, no hay mucha diferencia; tenga en cuenta que la fórmula de intentar hacer siempre canciones bonitas sin tener mucho en cuenta las modas del momento, siempre funciona. Los géneros no son importantes, ni el sonido, ni la producción. Lo importante es la melodía, la letra, el ritmo… y sobre todo, lo que puedas transmitir.

-¿A sus propios hijos les gustan los Hombres G o son más del tipo de anda, papá, corta el rollo y déjame escuchar a Rosalía tranquilo?

-A mis hijos les gusta lo que hacemos y muchas cosas más. Les encanta la música; tocan, cantan, componen… la música siempre ha estado en sus vidas.

-Y ustedes mismos, ¿cómo han cambiado? Usted siempre ha mantenido que los Hombres G comenzaron al rebufo de los Sex Pistols y otras bandas del punk, que les enseñaron que se podía montar una banda y salir a un escenario sin grandilocuencias. En cuarenta años han tenido oportunidad de ver a trescientas mil bandas más de todos los estilos. ¿Les han influido algunas? ¿Cuáles más? ¿Le has hecho cambiar su forma de interpretar, no ya las canciones nuevas que fuesen componiendo, sino también las antiguas?

-Me imagino que sí, es algo inevitable, pero nunca lo he pensado. Me encanta escuchar y hay muchos artistas actuales muy interesantes de los que se puede aprender, y también seguir aprendiendo de los grandes de siempre; pero creo que es muy importante intentar mantener tu propio estilo y personalidad. Es difícil, pero hay que intentar siempre ser distinto.

-Ustedes vinieron a Sevilla por primera vez, en 1986, a aquella Cita en Sevilla por la que pasaron también los Kinks, James Brown; sin embargo, fue con Hombres G con los que llegó el delirio, el terror, que yo estaba allí -tengo 65 tacos- y lo comprobé. ¿Echan mucho de menos aquellos tiempos en que para tantas seguidoras la G del nombre de la banda era la G de grandes, la G de genios, la G de guays y, sobre todo, la G de guapos, aunque el título de su reciente libro biográfico -Nunca hemos sido los guapos del barrio- señale lo contrario?

-No echamos de menos nada, creo que estamos en nuestro mejor momento. Ahora lo saboreamos todo mejor, más intensamente. En nuestra primera época la vida iba demasiado deprisa, fueron tiempos muy divertidos y muy locos, pero estábamos muy lejos de lo que estamos viviendo en estos últimos años, en los que estamos siendo muy felices tocando en recintos tan maravillosos como el Madison Square Garden de New York, el Hollywood Bowl de Los Angeles, o la Plaza de España de Sevilla con todo vendido. En los 80’s, ni siquiera soñábamos con que esto nos iba a pasar, y menos a estas edades.

-En la película de Voy a pasármelo bien sale Layla, que era una de las chicas de mi pregunta anterior. Ahora es una triunfadora a la que la vida le sonríe. La réplica se la da David, que ahora lleva una vida más gris y convencional. ¿Cuál de los dos es su personaje favorito? ¿Les gusta a los Hombres G la película? ¿Tenían ustedes noticias o participación en ella, o ha sido algo con lo que se han encontrado después de hecha?

-Hemos estado en todo el proceso de creación de la película desde el primerísimo momento, desde antes de que hubiera ni siquiera una historia, un guion. Hemos colaborado con David y con todo el equipo aportando lo que hemos podido y hemos trabajado con mucha ilusión en la banda sonora, además de ser coproductores. Los personajes son fantásticos, los niños increíbles y nos sentimos muy orgullosos de ella.

-Por cierto, ¿el nombre de David que lleva el protagonista es un homenaje a usted o solo es porque su director se llama así también?

-Es por el director; la película es la historia de David Serrano, su propia vida.

-¿Cree que sus canciones marcaron a esos jóvenes reales que refleja la película e influyeron en sus vidas futuras de alguna forma?

-Creo que sí, aunque nunca fue mi intención. Yo sólo quería pasarlo bien. Espero que si mis canciones han marcado la vida de alguien, haya sido de una manera positiva, o por lo menos que al escucharlas recuerden y se sientan un poco más felices.

-En realidad, aunque le llevo mencionando lo de los 40 años durante toda la entrevista, ese aniversario no ocurrirá hasta el año que viene o el otro. Supongo que estarán preparando grandes fastos para celebrarlo debidamente.

-Si, estamos ya en ello. Gira de 40 conciertos por España, Estados Unidos, México, Centroamérica y Latinoamérica, e incluso Italia, que nos hace mucha ilusión. Además, tenemos ya en marcha una serie biopic para plataformas que va a ser acojonante, una exposición de nuestra historia, un libro precioso y un disco muy especial para celebrarlo. Un proyecto muy grande y ambicioso que empezará en diciembre de este año y acabará en verano del 2024. Vamos a estar entretenidos…

-Y de los 40 p’alante se presenta el futuro. ¿En él va a primar entre ustedes la nostalgia o la innovación?

-Las dos cosas, nunca vamos a ser tan idiotas de renegar de nuestros clásicos, pero seguiremos haciendo nuevas canciones y encarando proyectos mientras nos dure la salud y la ilusión, y encontraremos un hueco para nosotros en el metaverso, no lo dude.

-Para terminar. Es usted quien siempre contesta a las entrevistas y es la cabeza visible de la banda. ¿Cree que Dani, Rafa y Javier hubiesen contestado de diferente modo todas estas preguntas que le he hecho? ¿Qué hacen, qué dicen, qué esperan; y cómo son ellos, a qué dedican el tiempo libre…?

-Creo que estarían totalmente de acuerdo conmigo, estamos muy unidos, somos muy buenos amigos y siempre vamos en la misma dirección. Ese es nuestro secreto infalible; el cariño, el respeto y la generosidad, además del amor por la música y del sentido del humor, claro. Eso es lo que consigue que permanezcamos juntos toda la vida.