Pasiones desatadas del canto

La ficha

Jupiter

***** Solista: Lea Desandre, mezzosoprano. Jupiter: Louise Ayrton y Ruiqi Ren, violines; Jérôme van Waerbeke, viola; Myriam Rignol, viola da gamba; Douglas Balliett, contrabajo; Arnaud de Pasquale, clave y órgano. Laúd y director: Thomas Dunford.

Programa: ‘Canciones de pasión’

John Dowland (1563-1626): Come again! / Semper Dowland, semper dolens / Go crystal tears / Frog galliard / Now, oh now I needs must part / Lachrimae antiquae / Sorrow, stay / The Earl of Essex galliard / Flow my tears / The King of Denmark’s galliard / Can she excuse my wrongs

Henry Purcell (1659-1695): If love’s a sweet passion / Strike the viol / An evening hymn / Chacona de The Fairy Queen / O let me weep / Now the night is chas’d away / Fragmentos de Dido and Aeneas (Obertura / ‘Ah, Belinda’ / Echo dance of the furies / ‘Thanks to these lonesome vales’ / The witches’ dance / ‘When I am laid in earth’)

Lugar: Espacio Turina. Fecha: Miércoles 27 de abril. Aforo: Tres cuartos de entrada.