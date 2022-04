Kiko Veneno se echa un cantecito en el Lope de Vega

Kiko tuvo la sabiduría y habilidad necesarias para desprenderse del fantasma de Veneno sin perder su magia, de depurar su intencionalidad poética y cargarla de sentimiento, de crear una música tan contemporánea como popular y enraizada en su propio ser; unas canciones a la vez tan sencillas como para poder interpretarse acompañadas de una guitarra sin que pierdan la consistencia que les daba su potente producción. Y eso es algo que vamos a comprobar en este concierto, porque Kiko las va a interpretar desnudas de grandes instrumentaciones, cambiadas por la intimidad de la compañía de amigos de la vieja guardia sevillana como Raimundo Amador, Andrés Olaegui, Antonio Smash y los mencionados antes, Andrés Herrera y Lolo Ortega. Estos dos últimos para las canciones de Échate un cantecito, y los demás para otros temas entresacados de todos los discos de su carrera, e incluso para alguna aún sin publicar; porque no debemos olvidar que no solo estaremos celebrando los treinta años de la edición del cantecito, sino también los 70 que cumple Kiko, adoptado como sevillano a los nueve años y desde entonces siempre entre nosotros.

Con él subió a los altares del star-system, se permitió grabarlo en Londres con un productor famoso como Joe Dworniak y se acompañó de prestigiosos –y carísimos– músicos de sesión para todo lo que no fuesen su voz y las guitarras de Pájaro y Lolo Ortega, que le anclaron a Sevilla; hasta la hoja de promoción del disco se le encargó al crítico más importante y respetado del país, Diego A. Manrique, que dijo que las historias de Kiko existían, respiraban, transmitían, destellaban, fascinaban, ilustraban, conmovían. Y no faltaba a la verdad, porque las canciones eran tan inmejorables que todavía hoy, cuando Kiko Veneno ha compuesto decenas de otras de ellas durante las tres décadas siguientes, muchas de las de aquel disco siguen formando parte de la base de sus conciertos: Superhéroes de barrio, Lobo López, Joselito, Echo de menos, Me siento en la cama, En un Mercedes blanco…

Un homenaje a la ciudad y al "fino oído sevillano"

Kiko Veneno asegura que su cita en el Lope será un homenaje al público de Sevilla. El cantante dice que "fuera de aquí la mayor parte de la gente cree que vivo en Madrid. Pues no, digo siempre, vivo en Sevilla desde que tenía nueve años, y mi música ha nacido y crecido aquí", declara Veneno. "A Sevilla y a su gente debo este sonido, y aquí encontré la inspiración y el apoyo necesario para llevarlo adelante. Así que este concierto me va a servir para recrear todo un camino, y para agradecer por y para siempre al fino oído sevillano que me dio licencia para buscar la belleza de los relatos, los sones y las emociones, y para seguir un camino que he compartido con tanta gente y que me ha hecho pasar tantos momentos inolvidables", sostiene el intérprete.