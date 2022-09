“Como artista siempre tienes que crear tus propias reglas”

Es obvio que el concierto de Ludovico Einaudi en el Icónica Sevilla Fest no es el que más espectadores va a reunir en la Plaza de España, pero lo que sí puede tener a gala es que fue el primero de todos en colgar el cartel de no hay billetes. Lo que no deja de ser una noticia muy feliz considerando que se trata de un músico de minorías, una figura de culto que se mueve con gran equilibrio entre la complejidad de la música clásica que su madre le hacía escuchar durante su infancia y adolescencia en Turín, donde nació en 1955, y el increíble poder del pop, que llegaba también a él de forma muy directa desde los vinilos de Hendrix y Dylan que le traían sus dos hermanas mayores.

Su destreza musical como pianista y compositor comenzó a fraguarse en el Conservatorio Verdi de Milán y posteriormente la ha demostrado en numerosos discos para piano y otros instrumentos, entre los que destacan Days en 2001, Nightbook en 2009, In a Time Lapse en 2013 o Seven Day Son Foot, un proyecto en siete partes lanzado durante siete meses del 2019. Einaudi ha compuesto también las bandas sonoras de numerosas películas, entre ellas This is England, Intocable, I'm Still Here, y de producciones televisivas como Doctor Zhivago y Aquarius.

Su disco más reciente se lanzó este mismo año, con el título de Underwater, que es también el nombre de la gira que emprendió para presentarlo durante el verano en escenarios erigidos en oasis y reservas naturales, parques rocosos y sitios arqueológicos, mesetas incontaminadas y anfiteatros monumentales. Una invitación a fusionar la experiencia musical con el paisaje, bajo el cielo estrellado de recintos hechos de piedra y árboles. Marcos perfectos para el espacio libre e ilimitado y la atemporalidad de la música que contiene, que encuentra su perfecta dimensión en los lugares elegidos, en el tiempo suspendido entre la naturaleza y la historia humana, que tan bien se representa en nuestra monumental plaza.

En Underwater solo se escucha el piano de Einaudi, amortiguado y con una sensación de caricia sobre las cuerdas; pero en sus conciertos cuenta con Federico Mecozzi al violín, Redi Hasa al violoncello y Francesco Arcuri, que se encargará de la electrónica y la percusión, lo que sin duda potenciará sus composiciones con un espíritu diferente al de las grabadas, o hará que aumenten los atributos melódicos tan fuertes que ya de por sí tenían. En la entrevista que ha concedido a este periódico le pido al propio Einaudi que nos saque de dudas y nos diga qué nos vamos a encontrar en su concierto sevillano. “Hay segmentos del concierto que haré en solitario, en las que interpretaré parte de mi repertorio solista nuevo y también algo del antiguo. En otros momentos, en los que estaré con los demás músicos, interpretaré principalmente mi repertorio anterior”.

“Estoy muy preocupado por el ascenso de la extrema derecha en Italia y en todas partes"

Entre los marcos incomparables por los que pasa esta gira, se encuentran grandes monumentos musicales como el Teatro Real de Madrid, o el Royal Albert Hall de Londres, y también monumentos históricos como como el Teatro Romano de Mérida y el enorme conjunto arquitectónico de la Plaza de España de nuestra ciudad, que además tiene casi tantos antecedentes cinematográficos como la música que Einaudi compone. “Normalmente obtengo la inspiración cuando llego al lugar”, contesta a mi pregunta sobre si nota atmósferas diferentes en cada sitio, que influyan sobre la música que interpreta en ellos; “en el momento en que actúo trato de respirar el aire, la luz y el espacio que está creando esa atmósfera que todos estamos viviendo en ese momento”. Precisamente estos lugares han sido elegidos porque su prestancia va muy en consonancia con unas piezas musicales tan tranquilas y equilibradas como las de Underwater, sobre las que le pregunto, porque me maravilla cómo Einaudi ha podido concentrarse en su creación en el periodo más agitado y desequilibrado de la historia mundial más reciente. De Italia, sobre todo, nos llegaban continuamente imágenes sobrecogedoras durante la pandemia. “Sé que es muy difícil; es como caminar sobre una cuerda en medio de una tormenta; pero creo que es importante encontrar el equilibrio y persistir en tus ideas, luchar con tus visiones, más aún cuando el mundo está tan desequilibrado”, medita en voz alta, asegurando que no dejó que esa inestabilidad influyera en su forma de ver la vida y que sus sentimientos se volcasen en su música.

Una música, la suya, en la que prima la belleza minimalista de Satie o Debussy, las influencias de Brad Mehldau o Esbjörn Svensson, el extraordinario control mental a la hora de interpretarla heredado de Glenn Gould, a la vez que él también suele hablar de unas influencias más exuberantes como las de los Beatles, Pink Floyd y otros artistas más cercanos en el tiempo como Radiohead o Billie Eilish. Me interesa conocer si la música pop y rock le sirve para explorar otras dimensiones que luego asimila y repercuten en su forma totalmente clásica de hacernos llegar esa música. “Mi repertorio musical reciente ha establecido una nueva forma de utilizar armonías, melodías y ritmos de una manera diferente, una forma contemporánea que es capaz de hablar con todos”, admite. “Crecí con esta música junto con el repertorio clásico, por lo que es parte de mi ADN”.

Tengo también curiosidad por ver qué tipo de público se va a reunir en el concierto del domingo, ¿serán seguidores de largo recorrido o la sensibilidad y la perspectiva de la música de Einaudi, la visión que tiene del arte, la compartirán los consumidores de música más jóvenes? “No sé lo que las generaciones más jóvenes están pensando y sintiendo, solo puedo decir que veo a mucha gente joven en mis conciertos y eso me hace muy feliz”. Una felicidad que comparto con él, porque eso promete un gran futuro para los músicos que desafían las reglas en la forma en que él lo hace. “Como artista siempre tienes que crear tus propias reglas, de lo contrario nunca te expresarás o crearás algo diferente o nuevo”.

Incido, para terminar, con esa expresión a la que Einaudi se refiere, preguntándole si más allá de la música, considera que los artistas que tienen gran reconocimiento deben expresar sus ideas sociales y políticas o mantenerse al margen de ellas. “Creo que los artistas deben expresar sus ideas como cualquier otra persona”, afirma, lo que me da pie a preguntarle por las suyas propias, considerando que él es nieto de un presidente de la República italiana abiertamente antifascista; le pido una opinión definida sobre el ascenso de la extrema derecha en tantos países en los que esas ideas parecían ya enterradas, sobre todo en Italia, el suyo, con el gran respaldo que están teniendo Meloni y Salvini. “Estoy muy preocupado por el ascenso de la extrema derecha en Italia y en todas partes, así es. Personalmente, no quiero involucrarme con personas que no me agradan en absoluto. Estoy tratando de expresar mis ideas y visiones a través de mi música hasta que sea posible”.