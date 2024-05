Luis García-Rey: “El sexo está en la vida de todos y también tiene que estar en la novela negra”

El periodista Luis García-Rey (Vigo, 1981) ha superado cualquier recelo a salir de su zona de confort. El mundo deportivo con el que lidia en informativos de televisión y tertulias radiofónicas queda en un segundo plano a la hora de enfrentarse a una página en blanco. En ese momento deja su vida profesional y personal a un lado para meterse en la piel de unos personajes que nacieron en Axel (Espasa) y han vuelto a la vida en Loor (Espasa). La pareja policiaca de Axel Nash y Loor Galván ha alcanzado una madurez que se evidencia en este segundo thriller -que ha ganado el prestigioso premio Primavera de Novela 2024- en el que tienen que lidiar con el doble asesinato de una vieja gloria del rock y de una influencer. Una trama que se desarrolla en todos los Madriles que caben en Madrid. Escenarios en los que la violencia, el sexo y los excesos conviven bajo la luz de los neones.

–¿Por qué ha elegido el género policiaco para explorar su faceta como escritor?

-Porque me encanta. Toda la vida he sido muy lector de este género. Admiraba mucho que los escritores fuesen capaces de entretenerme durante horas con un crimen, engañándome y dándome pistas. Se crea un juego para ver quién es más listo que siempre me ha parecido fascinante. Quería ponerme a prueba en el otro lado. Como lector ya sé que a veces gano y a veces pierdo. Pero quería saber si era capaz de crear un crimen, con uno o dos policías listísimos que van investigando y que al final dejan al lector con la boca abierta cuando juntan todas las piezas.

–Loor es su segunda novela. ¿Prefiere lidiar con las tramas de corrupción deportiva del día a día o con la resolución de crímenes?

-Esto es mucho más divertido. Trato temas como la corrupción que envuelve a la Federación Española de Fútbol, porque forman parte de mi profesión y lo hago con distancia porque me parece lamentable. Aquí me divierto mucho porque soy el que se encarga de hacer y deshacer. Además todo es ficticio.

–Aunque ambas novelas compartan género y protagonistas, son libros totalmente independientes. ¿No se ha visto tentado a crear una saga ahora que están tan de moda?

-Me encantaría. Mucha gente me pregunta si será una trilogía y yo no tengo ni idea de si escribiré cuatro, cinco o diez. Efectivamente, son tramas que concluyen con cada novela. Puedes leer Loor antes que Axel. Y realmente me encantaría hacer más de dos. A lo mejor, en algún momento, sí que encadeno alguna novela o alguna trama que quede sin resolver. Mientras los protagonistas sigan con vida, les iré asignando diferentes casos. Como en la vida real.

–En la primera novela, el asesinado era un periodista deportivo. En la segunda, los muertos son una estrella del rock y una influencer. Ha decidido salir de su zona de confort.

-En la primera, efectivamente, intenté estar en un sitio que conozco bien. Pero ahora no quería encasillarme y me apetecía buscar mundos distintos y actuales. Una influencer con miles de seguidores puede enganchar al público más joven y también tenemos a una estrella más clásica como un cantante de rock.

–Hace una división entre viejas y nuevas glorias.

-Tal cual. La fama más moderna es efímera y vertiginosa, tal y como llega se va a toda velocidad y es difícil de gestionar a nivel salud mental. Eso contrasta con la decadencia de una estrella del rock que lleva 20 años en la cima y, de repente, es vencido por el tiempo. Una gestión que también es difícil. Ahí se produce el contraste entre ambas personalidades y famas.

–Explora el mundo de Onlyfans. Muy desconocido para la gente mayor y a la orden del día para los jóvenes.

-Me parecía un campo muy interesante porque, efectivamente, es un mundo desconocido para muchísima gente, para mayores y no tanto. De repente ves que hay personas que generan ingresos con contenido erótico a la carta, que no deja de ser una forma de prostitución privada. El sexo está en la vida de todos y, de un modo u otro, también tiene que estar una novela negra. Me parecía una forma diferente de enfocarlo, porque se puede transformar en un negocio privado de autogestión.

–¿Por qué un thriller debe tener sexo?

-Porque ayuda a que el lector empatice. Bien interesándose con esta nueva forma de afrontar la sexualidad a través de Onlyfans o con relaciones más tradicionales. Es importante que el lector se sienta identificado con los personajes. Con la sangre y los crímenes es más complicado, pero todo el mundo –espero– ha tenido, tiene o tendrá relaciones sexuales.

–¿Qué ha descubierto de Onlyfans? Más allá de que es una nueva vía para la prostitución.

-Que cuando traficas con tu intimidad es difícil dar marcha atrás. Tienes una capacidad económica de forma rápida y eso puede ser un arma de doble filo. Te va a dar unas posibilidades con las que no contabas, pero no hay retorno.

–Ambas novelas se mueven en un entorno en el que conviven las drogas, el sexo y la noche madrileña. Pero también dibuja los barrios más humildes de la ciudad.

-Madrid es una ciudad frenética que nunca duerme. Cuando hay tanta actividad, también pasan cosas muy malas. Por otro lado, está el Madrid del barrio Salamanca que no tiene nada que ver con el de Malasaña o con Vallecas. Esto permite crear diferentes escenarios en una misma urbe.

–¿Cómo se puede distinguir el grano de la paja en esta era dorada que vive el género?

-Buena novela es la que al lector le guste. Como pasa con los vinos. Ahora mismo el género está viviendo un momento muy potente en España, goza de buena salud y eso tiene que ser motivo de celebración. El lector tiene que elegir si prefiere una novela más infantil, más gore, más dura o más psicológica. El oro es una obra que guste a cualquiera, que enganche y que divierta. La particularidad es que te puedas reír en un mundo bastante sórdido.