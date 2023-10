Mírate al espejo, verás a tu diosa

La ficha **** feSt. ‘Oh! Diosas’. Idea original y producción: Roma Calderón. Intérprete, dirección escénica, composición musical, texto, coreografía, diseño y dirección de video , diseño de iluminación, vestuario y estilismo, IA: Roma Calderón. Arreglos musicales: Javier León Coria. Asistencia de dirección escénica y coreográfica: Javier Morán. Realización video: David Baquero. Colaboraciones musicales: Lola Blanco, Ruben Kielmannsegge y Santi Martínez. Asistencia en IA: Alejandro Legido. Técnico: Tomás Pombero. Lugar: Platea Odeón Imperdible. Fecha: Jueves, 12 de octubre de 2023. Aforo: Casi completo.

Roma Calderón nos endiosa a todas en su último espectáculo que estrenó anoche en la sala Platea Odeón Imperdible. Once canciones forman este concierto teatralizado en el que la show woman les habla de tú a tú a las diosas del Olimpo que han marcado su vida y que, a partir de ahora, marcarán la nuestra.

Estaba cantado que una diva como Roma Calderón tenía que encontrarse un día con todas estas deidades, Atenea, Artemisa o Perséfone,… No en vano, esta madrileña, que estudió teatro en Sevilla, ha ido destilando en todos sus espectáculos una visión lúdica y cabaretera de la vida a la que ha dotado de un fuerte compromiso activista en temas de feminismo y diversidad sexual. Nadie como ella representa el orgullo lgtbiq+, el empoderamiento femenino y la libertad absoluta. Desde su eterno flequillo de pin-up, la Calderón ha sabido conectar con la actualidad de 2023 y como Madonna, Lady Gaga o Beyoncé se reinventa a sí misma sin olvidar su esencia.

Creadora de un estilo propio que defiende desde sus propuestas de cabaret contemporáneo (Nu-Ca), Roma Calderón se enfrenta a su nuevo espectáculo como la artista multidisciplinar y renacentista que es: escribe el texto y las canciones, compone la música, dirige el espectáculo y lo coreografía y, como buena diva, se ocupa de la iluminación, del vestuario y del estilismo. Naturalmente interpreta. ¿Hay más diosa que Roma Calderón para hablar de sus amigas del Olimpo?

Estamos en la Disco Akelarre, también las brujas, tantas veces denostadas por ser mujeres, son reivindicadas en Oh! Diosas. Nos recibe una Roma que bebe de todas las divas, aparece vestida con un calzón de boxeo con el que combate la mediocridad e interactuando con el público nos canta el primer tema que lleva el título del espectáculo. Comienza así una experiencia musical y videográfica que la envuelve en toda su actuación.Cada canción hace referencia a una diosa y a un don que se nos va otorgando: libertad, ira, estrategia, intuición, pasión, mutación, conexión, abundancia. El mensaje del espectáculo se va aclarando. Todas y todos llevamos a una diosa dentro. Solo tenemos que invitarla a salir.

Roma Calderón se ha rodeado de un excelente grupo de profesionales, Javier León Coria en los arreglos musicales, David Baquero en la realización y montaje del video que ella misma dirige y no olvidamos su coqueteo con la Inteligencia Artificial, Javier Morán en la coreografía y Lola Blanco, Ruben Kielmannsegge y Santi Martínez en la colaboración musical.

Un concierto con once temas que hacen un homenaje a la música disco, a esa música que nos hace vibrar y querer saltar de nuestros asientos para bailar. ‘Bailo, luego existo’ vemos escrito en las pantallas del show.

Roma, maestra del estilismo, nos presenta a una mujer plena, feliz, empoderada. No escatima en vestuario, en tacones, en brilli brilli. Nos presenta a sus amigas las diosas pero nos quedamos con ella, una diosa de carne y hueso comprometida, activista y con esa mirada que te envuelve con sus ojos verdes y te hace sentir bien seas como seas.

Disfruté mucho con su canción Avanzar (la dedicada a la diosa Hécate). En los títulos de los temas se deja claro lo que se nos cuenta: Un as en la manga, Blandiblú, Too much disco, Asesinada en Bora Bora, Hay una diosa en mi, Mutante profesional, Hermana, Creación en acción y Purpurina en el alma.