Rycardo Moreno: "Antonio Reyes es un cantaor de caramelo"

El jueves, día 19, se pondrá en marcha la segunda edición de Las Noches Icónicas del Colón, un ciclo que se extenderá durante los próximos meses con la celebración en cada uno de ellos, en principio hasta mayo, de conciertos de artistas a los que se les puede aplicar el calificativo de icónicos, que es la marca de fábrica adoptada por la promotora Green Cow para designar el gran festival que organiza anualmente en la Plaza de España, que en su próxima edición se trasladará desde noviembre a junio, y este que ahora comienza, para el que cuenta con la estrecha colaboración del Hotel Colón Gran Meliá, en cuyas instalaciones tendrá lugar, cada una de las veces en un escenario diferente de entre todos los que recientemente ha reformado el arquitecto Álvaro Sanz: el lobby de la cúpula acristalada, el restaurante, o la imperial librería, que será dónde podremos ver y escuchar a Antonio Reyes y Rycardo Moreno.

Treinta y ocho de los cuarenta y cinco años con los que cuenta Reyes, desde que naciese en Chiclana en 1977, se los ha pasado dándole al cante flamenco una frescura y naturalidad que, partiendo de la inspiración de grandes maestros como Pansequito o Camarón, le lleva a encontrar el perfecto equilibrio entre la mesura y el dramatismo, en una obra que le ha sido reconocida con la nominación de dos de sus discos a los Grammy Latinos y numerosos premios y destacadas participaciones en la Bienal de Sevilla. “Está claro que Antonio Reyes es uno de los cantaores con más peso en el cante hoy día; siempre que lo escucho me recuerda a mi niñez, pero con la frescura y las exigencias de este tiempo”, me cuenta Rycardo Moreno, dejando traslucir la admiración que siente por el maestro al que acompañará con su guitarra en un recital que irá desde las cantiñas a las bulerías, pasando por las limpias soleares y otros cantes menos tradicionales como La leyenda del tiempo y La cigarra. No menos prestigio tiene Moreno en el mundo del flamenco, como pone de manifiesto el hecho de que la Bienal le encargase la inauguración oficial de su edición de 2020, en la que el artista lebrijano estrenó De barro, un recital de guitarra innovador, pero con claro regusto clásico. “Los que conocen mi forma de tocar saben que además de la vanguardia, a la que me sumo de forma natural, existe un amor profundo por el cante”; palabras que hablan de la versatilidad del guitarrista.

Ese balance entre la ortodoxia y la renovación podrá apreciarse perfectamente el jueves, cuando Reyes nos arañe el alma con unos cantes plenos de emoción, que solo pueden salir de alguien que, como él, posee un eco flamenco del que pocos cantaores más pueden alardear. Moreno nos habla también de lo que podremos encontrarnos al escucharlos. “El repertorio contará con momentos en los que el público se sentirá muy identificado con lo que escucha, sin importar qué nivel de afición les compromete en su día a día con el flamenco, pero por supuesto que también llevamos pan para los aficionados que mastican la seguiriya, la soleá, las bulerías”. Además, los asistentes tendrán la gran suerte de ser testigos de una alianza artística que no se ha prodigado hasta ahora, por lo que el concierto tiene el interés añadido de ser casi una primicia, ya que Reyes y Moreno solamente han tocado juntos en el Festival Flamenco del Club de Café Berlín, en Madrid, donde triunfaron en la misma forma que esperan hacerlo aquí. Moreno nos habla también de ello. “Es nuestra segunda actuación y está tiene el plus de la intimidad que ofrece el espacio. Me aporta mucha adrenalina el tener el público a distancias cortas y mucho más acompañar a un cantaor de caramelo, como es Antonio, quien siempre me lleva a los rincones donde me crié y me permite contemplar a través de su voz que fueron mejorados, con mucha más luz y sal”.

La siguiente cita del ciclo tendrá lugar el día 16 de febrero de la mano de Falete, que mezclará su interpretación de canciones actuales con grandes clásicos de la copla. Posteriormente nos visitará el Alfredo Rodríguez Trío, que en formato de piano, bajo eléctrico y batería, nos permitirá escuchar los ritmos cubanos que Rodríguez sabe revestir de una estética tan moderna como tradicional, recogiendo la herencia de legendarios pianistas como Keith Jarrett, Thelonious Monk o Art Tatum, y fundiendo su legado con lo que aprendió de grandes clásicos como Bach y Stravinsky. Su manera de interpretar el jazz le ha llevado a que el mismísimo Quincy Jones se haya convertido en su mentor y diga de él que es “uno de los mejores músicos de jazz del mundo”. Su vista a nuestra ciudad será de obligada asistencia.

El 13 de abril llegará Will Santt desde Brasil para hacernos partícipes de su forma de entender la bossa nova con la que, junto a temas propios de innegable gracia y poesía, sopla todos los pétalos musicales que florecieron con João Gilberto, Vinicius de Moraes, Caetano Veloso o Gilberto Gil. Y por fin el 11 de mayo cerrarán este interesantísimo ciclo Martirio y Raúl Rodríguez, interpretando las canciones que han grabado en homenaje a Chavela Vargas en su disco De un mundo raro. Será una ocasión excepcional de disfrutar de la naturalidad con la que las rancheras entran en compás flamenco gracias a la emoción que aporta la singular voz de ella y el arte de él acompañándola con su tres flamenco y su guitarra convirtiendo La llorona en soleá, En un mundo raro en alegrías o La noche de mi amor en granaínas.

Este último será un concierto soberbio y el único de todos ellos que comience media hora más tarde que los demás, porque la hora habitual de inicio será las 20:00, una vez que las puertas del recinto se hayan abierto a las 19:30. El precio de las localidades será de 50 euros, y ese será también el número limitado de espectadores, a los que se ofrecerá a la finalización de los conciertos un coctel consistente en una cata maridada diseñada por el equipo gastronómico de La Abacería del Colón, que siempre estará en concordancia con la propuesta musical de cada noche.