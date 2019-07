Planeta y la ONCE se unen para adaptar libros para personas ciegas

El grupo social ONCE y Grupo Planeta han firmado un acuerdo de colaboración para la adaptación de libros y audiolibros destinados a personas ciegas afiliadas a la organización. Andrés Ramos, director general adjunto de Servicios Sociales de la ONCE y Jesús Badenes, director de la división de Libros de Grupo Planeta, han suscrito hoy el convenio mediante el cual los libros se ponen a disposición personal y exclusiva de estos usuarios, a través de la plataforma tecnológica propia de la ONCE.

Gracias a esta colaboración, las editoriales del Grupo Planeta cederán a la ONCE obras de sus catálogos, en soporte digital, para ser adaptadas con mayor facilidad y distribuidas por la organización en braille, sonido y relieve. Además, el Grupo Planeta permitirá a la ONCE el acceso a sus audiolibros, con el mismo fin. La ONCE dispondrá de la información mensual de las novedades publicadas en formato audiolibro, y podrá seleccionar los títulos de su interés.

Con este tipo de iniciativas, explicaron ambos grupos, "se contribuye a que el acceso a la cultura y al conocimiento para las personas ciegas sea cada vez más ágil". Actualmente, desde que un libro se publica hasta que una persona ciega llega a tenerlo en sus manos en braille, puede transcurrir hasta medio año. A partir de ahora estarían disponibles en apenas unas semanas.

En la actualidad, la Biblioteca Digital ONCE (BDO) cuenta con un fondo documental de aproximadamente 60.000 títulos, del que se benefician cada año más de 9.000 personas con discapacidad visual, que realizan más de 336.000 descargas anuales.