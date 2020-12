La ficha Sinfónica de Sevilla

*** 5º de abono del ciclo de Otoño. ROSS. Director: György Ráth. Programa: Sinfonías nº6 en fa mayor Op.68 ‘ Pastoral’ y nº5 en do menor Op.67 de Beethoven. Lugar: Teatro de la Maestranza. Fecha: Jueves, 17 de diciembre. Aforo: Casi lleno (700-800 espectadores).

Resulta imposible adivinar cómo sonaron aquel 22 de diciembre de 1808 en Viena las Sinfonías 5ª y 6ª de Beethoven, en el histórico día de su estreno conjunto. Sin duda a nuevas. Pero son obras tan absolutamente populares, tantas veces escuchadas, que hoy resulta muy difícil imaginárselas recién hechas, excitando la imaginación de cualquier buen aficionado del tiempo, irritando a muchos y haciendo soñar a otros tantos.

No se puede hacer sonar a Beethoven como en aquel año de 1808, pero hay que intentar siempre excitar y emocionar al público con su música. No sé si la ROSS lo consiguió del todo en este día de su vuelta a los conciertos. La gente salió entusiasmada, sin duda, pero por norma hoy se aplaude lo que suena a conocido no lo nuevo, lo que descoloca, remueve y trastorna, y la 5ª de Beethoven tiene que trastornar, conmover, incomodar incluso.

György Ráth hizo una interpretación muy competente de la obra, bien planificada desde un arranque acaso con acentos más livianos de lo necesario hacia un final vigoroso, heroico, y la ROSS respondió de manera formidable, con transparencia y buen empaste general, pero la obra no sonó provocativa ni perturbadora (es difícil, lo sé). Correcta, sí, disfrutable, por supuesto, pero rutinaria.

La misma sensación me causó la Pastoral, que Ráth planteó con articulaciones relajadas y frases amplias, destacando siempre la belleza y suavidad de los motivos bucólicos, con delicadeza, bien trazado el arranque de la tormenta (espléndida la cuerda grave), en una visión de contrastes moderados, más ligera que trascendente.