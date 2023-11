La película o la vida

La ficha **** 'Riqueni'. Panorama andaluz. Documental musical, España, 2023, 135 min. Dirección: Paco Bech. Intérpretes: Rafael Riqueni, José Luis Ortiz Nuevo, Rocío Molina, Enrique de Melchor, Serranito, Pepe Habichuela

La película se confunde con la vida. Paco Bech ha documentado el proceso creativo y vital de Rafael Riqueni en los últimos doce años. Es la obra de la vida de su director. Rafael Riqueni. Lo que fue en principio un documental, este que ahora vemos, se convirtió luego en el empeño de devolver a Rafael Riqueni a los escenarios. A la vida. Esa historia de caída y redención. De caídas y redenciones. Y no solo Paco. Fueron muchas las personas que hicieron, con su generosidad, que Parque de María Luisa, Herencia, Nerja o Trilogía de la guitarra: Inicio cobraran vida. Todas ellas pasan por la pantalla: Joaquín Sanjuán, David Rial, Fernando Virella, Cristina Heeren, Rocío Molina … y Enrique Morente. Aunque Morente ya había fallecido cuando empezó el rodaje, su presencia en la pantalla era ineludible. Uno de los planos más emocionantes es cuando el guitarrista toca Trinos en la cocina de la familia Morente y todos acaban llorando. Estrella Morente también fue una de esas personas generosas y el capítulo de sus conciertos en la prisión de Sevilla con Riqueni, cuando este estaba cumpliendo condena, es uno de los más emotivos. Estrella Morente no solo canta y ama a Rafael Riqueni. Sabe, además, como hay que subirse y vestirse para el escenario de una cárcel. Esa capacidad de trasmisión de emociones que tiene la música de Rafael Riqueni aparece intacta en este documental, y esa es otra de las virtudes del film. Porque da espacio a la música, eso que a veces echamos de menos en algunos documentales de flamenco. Aquí la protagonista no es la etnia, ni la geografía, ni el alcohol, ni la enfermedad, ni la familia, ni las drogas, ni tan siquiera el personaje, que resulta sin duda "de novela". La protagonista es la música y la biografía nos ayuda a entender el origen de la música, aunque la emoción permanezca intacta. Porque el dolor estaba ya contenido en la música de Riqueni. Y la alegría. ¿Me pregunta por qué nos identificamos, cuando no hemos descendido a los infiernos que llegó a pisar este personaje? Porque todos sufrimos, todos gozamos. Todos nos volvimos locos, reyes, borrachos, príncipes, mendigos, presuntuosos, cautivos, humildes, insoportables, genios, insufribles y maravillosos. Algunos una noche, o unos segundos, y otros una vida. Ésta, que son muchas. Bech da la palabra también a la familia, que vivió esta peripecia cada día, las 24 horas. Bech abre en canal a Riqueni y a su circunstancia. A sí mismo. Todos podíamos haber sido Rafael Riqueni. Todos somos Rafael Riqueni. Por eso nos emociona su música: él sabe tocar la fibra de nuestros corazones porque ha tenido el coraje, y también la fatalidad, de tocar el suyo hasta el fondo y de vivir la vida "sin máscaras" como dice Rocío Molina en la película. Todos abrazamos a un niño herido en nuestro interior.