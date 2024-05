SFDK: "Daremos el mayor concierto de la historia del rap en España"

En apenas un mes el dúo sevillano SFDK cumplirá dos hitos: se subirá a las tablas del Estadio de la Cartuja – primer grupo de rap nacional o internacional que lo hace– y cumplirá 30 años dando guerra. Que se dice pronto. La Factoría Creativa es ese refugio –también llamado estudio– en el que las libretas llenas de rimas y tachones se apilan en las estanterías. Saturnino (Zatu) Rey las muestra con orgullo. Hojea las páginas mientras comenta con su compañero de batallas, Óscar (Acción) Sánchez, los versos plasmados. Esos que no han visto la luz y posiblemente no lo hagan nunca. Forman parte de la vida íntima de un grupo que ha recorrido toda la geografía ibérica varias veces. En los altavoces suena una canción inédita que posiblemente esté incluida en el concierto que ofrecerán el próximo 22 de junio. La cuenta atrás para la gran celebración ha comenzado. Llega el turno de los líderes indiscutibles del rap patrio.

–¿Cómo va la preparación del concierto?

–(Zatu) Es de los shows que más trabajo nos está dando. Mucho más que el 25 aniversario.

-(Óscar) La logística es muy grande y la preparación necesita más tiempo.

-(Zatu) Y que estamos condenados a nosotros mismos. Tenemos que opinar sobre todo lo nuestro. Delegamos poco. Por ejemplo, en cuanto al guion, Óscar hace el setlist y lo ajustamos a la iluminación, a los cambios de una canción a otra. Después hacemos otro para el vídeo con indicaciones de planos y cámaras. Lleva mucho trabajo que nosotros hacemos encantados.

-(Óscar) Y luego hay que ensayar todo.

–¿Han empezado ya?

–(Óscar) Nosotros ensayamos relativamente poco. Somos más de la cabeza, de ir preparando y ordenando. También es verdad que son canciones que ya hemos ejecutado alguna vez. Somos muy de visualizar, crear, montar y una vez esté todo organizado, vamos ensayando por bloques. Pero con un trabajo previo.

–¿Las canciones están seleccionadas?

–(Óscar) Sí, de ahí parte todo. Sin el orden no se puede empezar a trabajar.

–¿El listado es inamovible?

–(Óscar) Siempre se puede mover algo... igual cuando empecemos a ensayar nos damos cuenta de que alguna canción queda rara. Pero diríamos que está al 95%. También si viene algún invitado sorpresa de última hora. Siempre hay que dejar algún margen a las incidencias de la vida.

"Si yo fuera artista, público o compañero querría estar en el concierto. Aunque no cantara"

–¿Más antiguas que nuevas o más nuevas que antiguas?

–(Óscar) De todo.

–(Zatu) Creo que hay más nuevo, pero porque los discos viejos que tenemos son los mismos. Y sí que hay más álbumes nuevos, además de las canciones que hemos sacado desde el 25 aniversario hasta ahora.

–(Óscar) Pero viejo sí que hemos metido alguna que en el 25 no se cantó...

–(Zatu) Sí, algún detalle. Tampoco hay mucho donde rebuscar porque al final son los tres hits de cada disco. Hasta en el 25 aniversario, cuando sonaron los primeros trabajos, sentimos que todo el mundo no estaba arriba. Como si las canciones no las hubiera escuchado tanta gente. Intentamos que en el show no haya unas grandes caídas de ánimo. Por eso Óscar hace el listado primero, manejando el ánimo de la gente.

–(Óscar) Y buscando el equilibrio para que no haya dos canciones seguidas que rompan el ritmo o te dejen pensando en tu casa. Siempre hay que mantener la atención del público. Lo que se pueda en un concierto tan largo. Que no es nada fácil.

–¿Cómo se han gestado todas las colaboraciones?

–(Zatu) La verdad es que queríamos pegarnos una vacilada al principio y sacamos el primer cartel sin anunciar invitados. Nuestra idea principal era vender lo máximo sin tirar del nombre de nadie. Durante los meses que estuvimos anunciando el concierto sin invitados, los que hay en el cartel nos llamaban para decirnos que querían estar. Ha sido súper bonito. A otros sí que se lo hemos propuesto después y aceptaron sin problemas.

–(Óscar) Si yo fuera artista, público o compañero querría estar. Aunque no cantara. Estamos hablando del mayor concierto de la historia del rap en España. Será un momento histórico. Y si ya puedo actuar pues mejor.

–¿Cómo han combinado los conciertos que han dado a lo largo de estos meses con la preparación del 30 aniversario?, ¿no es agotador a nivel físico y mental?

–(Óscar) Hemos estado en festivales y nos viene bien como calentamiento para el 30. Es bueno un poco de rodaje para enfrentarnos a un concierto de cuatro horas, sobre todo él que tiene más desgaste físico. Incluso nos sirve como un laboratorio de pruebas para comprobar las sensaciones.

"Es de los 'shows' que más trabajo nos está dando. Mucho más que el 25 aniversario"

–Después del lanzamiento de vuestro álbum Inkebrantable, lanzaron 12 temas más poco después. ¿Estaban guardados en el cajón?

–(Zatu) Siempre tenemos más de lo que sacamos. Nos gusta hacer muchas canciones y dividirlas de algún modo. Cuando diseñas el orden de un disco a veces no encaja un tema y pega más otro. Siempre trabajamos en pro de lo que quede mejor y tenemos un globo grande de donde escoger. En Inkebrantable se quedaron muchas fuera y muy buenas. No queríamos sacarlas single a single.

–Vuestro gran descubrimiento, evidente en este trabajo, ha sido la artista Lia Kali.

–(Zatu) Hicimos todos los temas con ella en dos días. Con Lia es súper fácil. Se mueve en muchos registros, escribe súper rápido y se mete con cualquier cosa. Ha sido un gran descubrimiento para todos. Óscar la vio colaborando en un vídeo con Elane del tema Belcebú y, tanto en sus canciones como en El Blues del condenado, tiene una tesitura difícil de encontrar.

–(Óscar) Ese fue el primer single del disco, es un refresco de nuestro estilo.

–Inkebrantable tiene más humor que Redención, pero sin dejar la crítica social a un lado.

–(Zatu) Totalmente. El humor es mi mejor lubricante. También depende de la temporada. Muchas veces, cuando escribo sobre un problema que me está pasando sale la canción más ácida. Si al año siguiente vuelvo a hablar sobre ese mismo problema, digerido y masticado, sí que suelo reírme. Es verdad que en los dos últimos discos hay una parte mas triste de mí. Con la sociedad. No es una cuestión política, sino cívica. Mi gran pesar con el mundo no tiene nada que ver con izquierdas o derechas. Va con ser el primero en aparcar o en salir de la rotonda. Con cómo somos y en lo que se está convirtiendo nuestra naturaleza humana. Nadie tiene respeto por nadie. Eso me tiene bastante quemado y por eso intento vivir durante las horas contrarias al resto del mundo.

–Siempre ha habido ciertas pinceladas de hartazgo en sus letras. Incluso se podría relacionar con el paso del tiempo y con hacerse mayor.

–(Zatu) Realmente siempre he sido así. Nunca me ha gustado como iba la vida. Por eso decidí dedicarme a esto o no quise ir al ejército cuando era obligatorio. No me gustaban las cosas como eran. Siempre lo digo en broma pero el miedo a levantarme temprano y formar parte de esa rueda es lo que agudizó mi ingenio.

"Mi gran pesar con el mundo no tiene nada que ver con izquierdas o derechas"

–¿Qué opinan sobre el cambio que está viviendo la industria?

–(Óscar) Es el mismo perro con distinto collar. Sí que ahora el acceso es más democrático y puedes estar en tu casa, sacar un tema y hacerte rico. Pero muchos chavales –y no tanto– viven atemorizados por el público, porque creen que si pasan cierto tiempo sin sacar una canción se van a olvidar de él y la verdad es que no ocurre absolutamente nada. Creo en la creación por naturalidad y dentro de ella haces tus planes, pero hay que dejarla fluir.

–(Zatu) Inventa algo y luego encuentra la manera de venderlo.

–(Óscar) La tendencia musical está marcada por los tiempos. Incluso las distribuidoras te dicen que saques un tema para colocarte en listas.

–El rap siempre había permanecido ajeno a toda esta ola.

–(Óscar) El rap es mainstream ahora.

–(Zatu) Estamos ahí dentro también.

–(Óscar) Pero es un poco por lo que siempre hemos luchado.

–(Zatu) Para mí es mas fácil escuchar música ahora, porque las bases de la música urbana actual vienen del rap y del reggae. Que todo el mundo vaya a ese ritmo me resulta agradable. Hay que convivir con eso que es lo que siempre hemos querido. Hay raperos que no salen del underground y hacen todo lo posible para que sólo guste al que lo entiende. Que también hay que mantenerlo, porque si no se conocen las raíces pues no se sabe de donde viene nada.

–SFDK ha sido imagen de la ciudad en Fitur este año y el pasado fueron elegidos hijos predilectos de la ciudad. Habría sido bonito serlo también de Andalucía en el 30 aniversario.

–(Óscar) No está en nuestra mano, pero a mí sí me habría hecho ilusión. Los premios musicales son un poco relativos... pero por nuestra trayectoria sí que me habría gustado. Me siento muy pro andaluz, quiero mucho a mi tierra. De hecho, el único reconocimiento que me ha hecho ilusión fue la Medalla de Sevilla. Me pareció lógico y lo cogí agradecido. Pero los premios de la industria...puedo entender que haya un disco que guste unánimemente, pero luego hay muchos matices. Además, en los galardones musicales hay muchos intereses promocionales.

–(Zatu) Cuando nos dieron la Medalla de Sevilla, nos llamaron antes para saber si, en caso de proponernos, iríamos a recogerlo. La verdad es que ahora nos da igual que nos lo den o no. Ningún grupo está 30 años cantando las canciones de antes. Encima a nosotros nos va mejor con los discos que sacamos ahora.

–(Óscar) Somos lentos, hemos tardado en aprender.

–(Zatu) Pero a veces me pregunto si algún artista sevillano ha reunido a tanta gente en la ciudad. Creo que nunca ha pasado en la historia. A lo mejor Adriano montó un circo una vez, pero no lo miraban a él, sino a los gladiadores. No es un premio pero me hace una ilusión especial.

"La cara B de todo es que te vuelves más desconfiado y no sabes si la gente te quiere tanto o busca un interés"

–Si echan la vista atrás, ¿qué creen que han aportado a la música?

–(Óscar) El se puede.

–(Zatu) Sí, creo que sólo eso. Somos dos gañanes que abandonaron los estudios.

–(Óscar) Y nos sumamos a una música minoritaria. Que no es fácil.

–(Zatu) Pero tampoco es nuevo. También lo consiguieron Los Morancos o Los del Río. Los dúos funcionan y encima tenemos la suerte de ser íntimos amigos. El viaje no puede ser más bonito. Pero que se puede es nuestra gran enseñanza. Luego está lo que dice la gente que le hemos aportado.

–¿Y cuál es la Cara B de todo?

–(Zatu) Que al final estás solo.

–(Óscar) Y te vuelves más desconfiado. A veces no sabes por qué se te acerca la gente, si de verdad te quiere tanto o busca un interés.

–(Zatu) Siempre ha habido un interés, desde que nos hicimos famosos por editar una cinta en casete.

–(Óscar) Bueno, yo quiero pensar que no.

–(Zatu) Pero no es un todo, luego conoces a gente buena, te ríes y aprendes. Pero sí, te vuelves más desconfiado.