"Tengo que vivir con la responsabilidad de que ciertos momentos incómodos no se hubieran producido de no haber escrito escrito esta obra", comentaba ayer Miguel Ángel Hernández sobre El dolor de los demás (Anagrama), un libro estremecedor en el que este escritor y profesor de Historia del Arte cuenta un suceso que marcó "un antes y un después" en su vida, trazando la amarga frontera a partir de la cual ya no era posible refugiarse en el espejismo de la inocencia: la historia de cómo su mejor amigo de la infancia asesinó a su hermana y luego se mató arrojándose por un barranco.

Se refería Hernández a "situaciones grotescas" como el intento de una televisión murciana -los hecho ocurrieron en un pueblo de la huerta de esta comunidad- de hacer "una ruta que integrara los sitios del crimen". Fruto, dijo el escritor, de una "lectura aberrante" del libro, el cual trata, sobre todo, de hacer las paces con su lugar de origen, un territorio de su vida que quedó "ensombrecido" por aquellas macabras muertes. En última instancia, dijo Hernández, se escribe para comprender y fundamentalmente "para no estar tan solo y compartir algo que uno creía que era propio".

Al hilo de la extraordinaria recepción que ha tenido entre la crítica y los lectores El dolor de los demás, el autor analizó ayer en la Pérgola junto al escritor periodista de Diario de Sevilla Braulio Ortiz el auge del género documental o de no-ficción y de autores como Emmanuel Carrère o Javier Cercas. Un auge que Hernández atribuye al hecho de que "vivimos en la era de las fake news y todo es susceptible de ser mentira", lo que nos lleva -sostuvo- a "necesitar anclajes para no perder pie". Esta "literatura de lo real", afirmó Hernández, ofrece una visión "muy distinta al modo en que lo real aparece en los medios", de la misma manera que "la literatura de la intimidad en la que destacan Manuel Vilas o Marta Sanz no tiene nada que ver con la exposición de la intimidad en las redes sociales".

Con esta interesante charla y la que ofreció el autor portugués José Luís Peixoto, la Feria apuró su penúltima jornada, antes de echar este domingo el cierre con un buen puñado de actividades. Así, hoy destacan entre los nombres propios el novelista griego Petros Márkaris, un habitual de los estantes de novela negra, que esta vez presenta (Pérgola, 13:00) Universidad para asesinos, una nueva aventura protagonizada por Kostas Jaritos, un peculiar comisario muy bien conocido por sus muchos lectores españoles. Otro nombre propio será el de la sevillana Elisa Victoria con Vozdevieja, una novela inspirada en su infancia en Amate y la Sevilla periférica en el verano siguiente a la Expo. Con este libro la autora se ha convertido en una de las sensaciones de la temporada y hoy se podrá conocer de primera mano la génesis de esta chispeante, divertida y agridulce novela, pues la autora charlará sobre la misma a las 20:00 también en la Pérgola.

En una cita dedicada a la relación entre la literatura y los viajes, por otro lado, no podía faltar una de las revistas especializadas más prestigiosas del país, como es Altäir. Su último número, un estupendo monográfico sobre el Duero, el río que ha moldeado los paisajes y las costumbres del noroeste de la Península ibérica, será presentado (La Red, 13:00) por la periodista Silvia Cruz Lapeña, fina cronista en distintas publicaciones nacionales, autora de Crónica jonda (Libros del KO) y de varios de los textos que componen esta última entrega de la publicación. La acompañára el joven fotógrafo Jordi Brescó, autor de las sensacionales imágenes que profusamente ilustran una de esas publicaciones llamadas a durar muchos años que cualquier aficionado a la belleza y la emoción de los viajes agradecerá tener en su estantería.

Además, a las 20:00 en el Espacio Loyola y de la mano de la Fundación Tres Culturas el corresponsal de la agencia EFE en Turquía Ilya U. Topper presentará su ensayo La democracia es un tranvía. El ascenso de Erdogan y la transformación de Turquía en compañía del periodista Alejandro Luque. En el crepúsculo, a las 21:00 en la Pérgola, la Feria del Libro se despedirá hasta el año que viene con una lectura colectiva coordinada por Antonio Rivero Taravillo en torno al tema protagonista de esta edición, El viaje, a la que podrán sumarse quienes quieran leer fragmentos de obras clásicas o modernas relacionadas con la literatura de viajes en su más amplio sentido.