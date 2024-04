El gran cofre virtual de la Cultura

Llegamos con retraso, la plataforma para Smart TV y la aplicación para dispositivos móviles funcionan desde diciembre de 2022, pero más vale tarde que nunca. Y lo hacemos a través de la extraordinaria serie de cinco episodios El paisaje fílmico, en la que el cineasta José Luis Guerin (Innisfree, Tren de sombras, En construcción) realiza un personal, erudito y siempre ameno recorrido por los motivos y variantes de la representación del paisaje y la naturaleza a lo largo de la Historia del cine y en estrecha conexión con la pintura, y también de la no menos elocuente entrevista con Kiko Veneno, otra joya de nuestra corona cultural patria, dentro de la serie Archivo de Creadores, por la que también han desfilado destacadas personalidades de las artes en España como Fernando Trueba, Isabel Coixet, Alejandro Amenábar, José Sacristán, Fernando Arrabal, Blanca Li, Ferrán Adriá, Antonio Muñoz Molina, Alberto García Álix, Carmen Linares, Antonio López, Miquel Barceló, Rosa Montero, Javier Mariscal, Josep Pons o Juan Mari Arzak, dispuestas a hablar y dejarse filmar a lo largo de diez generosas horas de charla (existe una versión condensada de una hora de cada entrevista disponible en Amazon Prime Video).

Los contenidos audiovisuales de Caixaforum+ prolongan así la labor de su fundación, sus museos y sus salas con una exquisita selección de materiales externos (documentales, ficciones…) y programas, podcasts y series de producción propia donde se otorga protagonismo a los creadores y sus procesos y donde las artes plásticas y escénicas, el cine, la literatura, la música, la arquitectura, el diseño y la moda, el pensamiento, la Historia o la Ciencia se convierten en los pilares fundamentales de otra manera de entender la divulgación a través de las plataformas y las aplicaciones audiovisuales, siguiendo de cerca la senda abierta hace ya varias décadas por el Canal Arte.

Con un diseño atractivo y un interfaz bien organizado y accesible, navegar por Caixaforum+ es encontrar novedades de reciente incorporación (documentales sobre el modisto Versace o Los libreros de Nueva York, toda una serie de contenidos sobre los glaciares, un concierto del Cuarteto Casals interpretando a Bach…), o materiales exclusivos vinculados a algunas de sus exposiciones o ciclos como Fanzilzona, dedicado a la cultura alternativa barcelonesa, el documental Van Gogh, dos meses y una eternidad, Sonoma, sobre la compañía de danza La Veronal, un concierto divulgativo en torno a Mozart registrado en el Liceu el pasado año o el documental que recoge el proceso de producción de la exposición XIX. El siglo del retrato. Colecciones del Museo del Prado.

También muy interesante resulta la etiqueta ‘Vidas que merecen ser contadas’, donde encontramos documentales sobre el cineasta Ken Loach, el diseñador André Ricard, el bailarín Rudolf Nureyev, la escritora Leonora Carrington, el compositor contemporáneo Iannis Xenakis, el cantautor, cineasta y artista Luis Eduardo Aute, la mecenas Peggy Guggenheim o los pintores y artistas Duchamp, Picasso, Rothko, Munch, materiales todos de primera calidad avalados por festivales y prestigiosos centros de arte moderno.

La música ocupa un lugar destacado entre los contenidos de la plataforma, ya se trate de la clásica, del jazz o del pop. Dentro del primer grupo, y además de algunos conciertos filmados, pueden encontrarse documentales sobre Leonard Bernstein o su discípula Marin Alsop (The conductor). Dentro del segundo, pueden verse trabajos sobre Jorge Pardo o la joven trompetista catalana Andrea Motis, junto a documentales sobre Ella Fitzgerald, el mítico festival Jazz on a summer day (1959) o esa auténtica joya que es Rewind & Play (2022), en la que el cineasta francés Alain Gomis recupera unos materiales televisivos inéditos del gran Thelonious Monk durante una visita a París en 1969 para construir con ellos un impactante filme político sobre la confrontación del pianista y compositor con los mecanismos discursivos de la televisión a través de la sudorosa elocuencia de su interpretación en vivo como la más potente afirmación de su insobornable personalidad como artista por cualquier formato ajeno a su talento. Ya en el bloque dedicado a la música popular, los documentales sobre los grupos Can u Oasis, la mítica sala Studio 54, el Hip Hop en la era de Internet, el nacimiento del Punk Rock en Nueva York o el fenómeno mundial del Italo-Disco de los ochenta conviven con los dedicados a Violeta Parra, Caetano Veloso (Narciso en ferias) o el flamenco jerezano contado de la mano de Pedro G. Romero y Gonzalo García Pelayo (Siete Jereles).

No menos importante es la presencia del cine entre sus contenidos, ya sea transversalmente o con etiqueta propia: a los títulos ya mencionados de la serie Archivo de creadores o al curso sobre el paisaje fílmico de Guerin, se unen también otro curso de autor (El poder femenino en el cine) en el que la premiada Carla Simón (Verano del 93, Alcarràs) desgrana en cinco episodios la representación de la figura femenina en el cine a partir de diversas películas dirigidas por mujeres. También en formato serie, Cinema Talks reúne a siete cineastas, entre ellos los españoles Trapé, Maqueda, García Blaya y Munt, que nos hablan de sus procesos y referencias creativas. En Sesión Continua, Arturo González-Campos analiza todos los entresijos y curiosidades que envuelven a diez películas clásicas del cine español, entre ellas Plácido y Bienvenido Mr. Marshall, de Luis García Berlanga, objeto de otro estupendo documental (La mirada de Berlanga) incluido en la plataforma y director de la no menos imprescindible La escopeta nacional (1978), que también puede verse completa y de manera gratuita, sólo hay que inscribirse mediante un sencillo formulario, en Caixaforum+.