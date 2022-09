Como la hoja del árbol seca que arrebata el vendaval, así se van algunas vidas. Apenas seis semanas después de diagnosticársela, una mala enfermedad se llevó el día 9 de septiembre del año pasado la vida de Paco Arenas, quien fuese guitarrista de Blacanova, la banda sevillana que convirtió el dream pop en nightmare noise sin abandonar la belleza oscura de los delirios de John Houston o Tod Browning. Dejó escrito Benedetti que la vida tiene la obligación de la muerte. Pero necesitamos tiempo suficiente para asimilar que el viaje ha terminado. Paco no lo tuvo y la pesadilla del infierno de Dante que tantas veces recrease junto a los colegas de su banda se le hizo realidad, la bruma ahogó luces de acordes pendientes de tocar.

Pero su recuerdo permanece y el sábado, día 10, celebraremos la vida y la música de Paco en el I Sevilla Shoegaze, que se celebrará en la Sala X, con la participación de las bandas Monte Terror, Uniforms y Escuelas Pías. Desde las 20,45 en que suba al escenario la primera de ellas, asistiremos a un remolino de emociones que tendrá continuación más tarde en el bar Mutante, con un afterparty en el que todos brindaremos por la memoria de Paco escuchando la música que a él más le gustaba. Las entradas para el concierto pueden adquirirse en ultimaentrada.com al precio de 15 euros, que servirán para compensar los gastos de las dos bandas que vienen de fuera de nuestra ciudad.

De todos los detalles del evento, así como de la persona que fue Paco Arenas, hablamos con Inés Olalla, su compañera en la vida y en el arte; Cristian Bohórquez, músico que sigue manteniendo su legado y David Saavedra, periodista y escritor musical, últimamente muy presente en los medios con su libro Festivales de España de reciente publicación, que es de quien partió la idea de este homenaje.

-¿Quién era Paco Arenas y qué significaba en la escena musical sevillana?

-(Cristian) Él fue parte de los pioneros de unos géneros, indie, shoegaze, noise, de los que no había grupos en Sevilla, desde que comenzó con Blacanova en 2006. Precisamente ahora se cumplen diez años de la edición de ¿Cómo ve el mundo un caballo?, su segundo y mejor disco y el que nos sirvió para hacer más conciertos. Fue entonces cuando yo entré en la banda, aunque ya era fan de ellos. Una noche me llamó Paco al hotel de Madrid en el que trabajaba para preguntarme si quería sustituir a Perepi, que los dejaba y acepté con mucha ilusión. (Inés) Paco solía decir de aquellos inicios que eran una vergüenza; se bebían cada uno como diez latas de cerveza en unos ensayos larguísimos, de cuatro o cinco horas en los que parábamos para comernos un sándwich. Aquello, más que ensayos eran convivencias, verbenas.

-Paco estuvo también en más bandas.

-(Inés) Sí. Cuando en Blacanova decidimos parar, rápidamente se puso a buscar, porque él era así de entusiasta, adoraba la música y quería más actividad, por eso enseguida se crearon dos grupos en los que había gente de Blacanova; por un lado Beladrone, en el que Paco estaba con Villa, el bajista de su banda desde el inicio, e Iñaki García, muy amigo suyo y conocido de esta escena porque estaba en Tannhäuser, otra banda sevillana que había empezado casi a la par que Blacanova, con un estilo similar. Y también surgió Martes Niebla, conmigo y Paco, además de Davis Rodríguez, que también era amigo nuestro de siempre. Eran grupos de música, pero con amigos del alma, que se iban mezclando en unos grupos y otros.

-Me están dibujando ustedes una escena demasiado endogámica. ¿Solo se cocía aquí y no salían por ahí?

-(Inés) Salíamos mucho, especialmente a Madrid y a Barcelona, que era donde estaba nuestro sello discográfico, El Genio Equivocado. (Cristian) Estábamos obsesionados en salir y si no lo hicimos más fue por falta de oportunidades. Con el disco de Un caballo hicimos veinticinco conciertos, que para un grupo con componentes que tenían otros trabajos es mucho; hacíamos la maleta el viernes y salíamos hacia Castellón y Barcelona, o hacia Madrid y otro sitio intermedio; pero este mundo se recrudeció mucho y cada vez nos pagaban menos, de forma que hasta llegaba a costarnos el dinero a nosotros. Con el siguiente disco, Regiones devastadas, ya hicimos una gira muchísimo más pequeña. La grabación del segundo disco se pagó con el caché de los conciertos y la del tercero salió de nuestro bolsillo.

-¿Cómo aparece David Saavedra en esta historia?

-(David) Yo vivía en Madrid y escribía en Rockdelux, por lo que me llegó el primer disco de Blacanova a través de Foehn Records, el sello que lo publicó. No los conocía y aluciné cuando lo escuché; me volví fan inmediatamente, hice la crítica en la revista y lo voté como mi segundo disco favorito en la lista anual. A partir de ahí fui a verlos cada vez que venían a Madrid y coincidimos en el Fotomatón, un bar mítico donde acababan llegando todos los músicos y hablé con ellos por primera vez. Paco era el portavoz del grupo, el que siempre me escribía, me enviaba los discos, y empezamos a tejer una relación que llegaba más allá de lo estrictamente musical o periodístico. Ya éramos amigos y cuando me vine a vivir a Sevilla en 2017 nos recibió con los brazos abiertos, me presentó a toda la gente, e Inés y él fueron nuestros primeros amigos en Sevilla.

-Por eso surgió de usted la idea de este homenaje.

-(David) Yo ya tenía en la cabeza que tendríamos que hacer algo en homenaje a Paco; y otro amigo común, Marcos Gendre, gallego al que conocí en Sevilla por Paco e Inés, que también escribía en Rockdelux y también se había quedado muy compungido, me vino a decir que sabia de la idea que tenía Paco de hacer el Sevilla Shoegaze y que a lo mejor lo podríamos retomar, así que todo confluyó. Se lo propusimos a Cristian y Davis, también a Inés, que debía estar de acuerdo con la idea, y a todos les pareció bien.

-¿Entonces Paco ya tenía en mente la idea de un festival de shoegaze?

-(Inés) Paco incluso llegó a organizar una cosa parecida en el CICUS el 2017. Él daba clases en la Universidad de Sevilla, de la que depende este centro de iniciativas culturales y veía que lo que se organizaba allí estaba muy bien, pero que no había nada de este estilo musical, por lo que él mismo organizó dos días de shoegaze, noise y psicodelia a los que vinieron grupos de aquí y de fuera, como Terry Vs Tory, Celica XX, de Madrid; My Expansive Awareness, de Zaragoza y también Monte Terror, a los que conocimos ahí. (Cristian) Blacanova también íbamos a tocar, pero nos separamos la semana anterior y tuvimos que suspender el concierto. (Inés) Paco quedó muy contento del resultado y de que podía pagarles a los músicos, ya que tenía subvención y lo iba a repetir el año siguiente, pero hubo un cambio de dirección en el organismo y no se pudo llevar a cabo. Con la pandemia ya más controlada estaba hablando de nuevo con el CICUS para retomar el proyecto, algo que hubiese hecho de no aparecer los síntomas de la enfermedad y fallecer poco después. La semilla ya estaba sembrada y cuando estos me propusieron la idea de este homenaje me emocioné mucho y me entusiasmé, porque sé que a Paco le hubiese encantado.

-¿Ya desde el principio tenían ustedes pensadas estas bandas participantes?

-(David) Hicimos un poco de brainstorming, poniendo varios nombres sobre la mesa. El de Escuelas Pías era obvio porque son los únicos que quedan en pie de la escena que mencionábamos antes, porque al no estar Paco desaparecieron Beladrone y Martes Niebla. En Uniforms y Monte Terror pensamos porque eran bandas muy cercanas a él. (Cristian) Con Monte Terror hicimos una gira de varios conciertos durante unas navidades y ellos han venido a tocar con nosotros en Sevilla. Con Uniforms también hicimos varios conciertos y, aparte de la música, también hay una conexión personal, porque a Natalia Spingel, su guitarrista, la conocí hace quince años en un concierto de Slowdive en Londres y hemos mantenido la amistad. Las dos bandas aceptaron venir sabiendo que partían con un caché de cero euros, por eso mi obsesión actual es poder pagarles a ambas.

-Todo parece estar girando en torno a la amistad. ¿Es que el shoegaze, al ser un tipo de música que se interpreta de forma reservada, invita a la confidencialidad, a una unión de lazos que no se establecen con otros géneros más duros?

-(David) Desde fuera los grupos de shoegaze dan esa impresión de ser muy reservados, pero en los que yo he conocido, los músicos eran realmente extrovertidos y también muy fiesteros en muchos casos. El propio Paco era super sociable, muy lleno de vida y con un sentido del humor muy personal, muy absurdo y muy negro al mismo tiempo.

-Cuéntenme algunas muestras de ello.

-(Cristian) Paco tenía, por ejemplo, verdadera obsesión con la funda del amplificador del bajista de Perapertú, que era de leopardo. Hasta el punto de que la madre de este, que fue quién se la hizo, le tuvo que hacer otra a Paco y enviársela por correo. Tengo también muchos recuerdos de los viajes; cuando íbamos a Barcelona y su entorno eran once o doce horas de viaje con Paco constantemente hablando de canibalismo, de cómo íbamos a terminar comiéndonos unos a otros en la furgoneta. Paco también era quien enviaba todas las cosas a los sellos, las emisoras, revistas, porque los demás éramos unos flojos y él siempre decía que en todos los grupos estaba la chacha, la diva y el asperger. Y nos pasábamos horas y horas identificando quiénes eran cada uno en todas las bandas que existían. En la nuestra claramente él era la chacha y Davis la diva. (Inés) Paco era la chacha en todos los grupos, el motor que tiraba de ellos, el que te contagiaba su entusiasmo y empezaba a hablarte de un proyecto con tanta pasión que al final era imposible no meterse en ello, a veces en contra de nuestras propias disposiciones. (David) A Uniforms y Monte Terror los conocí gracias a Paco, porque además de ser muy entusiasta con los grupos, también lo era haciendo proselitismo de la música que le gustaba y me habló de estos.

-¿Qué nos vamos a encontrar los que asistamos a la sala?

-(David) Para nosotros es importante que no se vea solo como una celebración endogámica, entre amigos, porque en realidad es un encuentro abierto y nuestra voluntad es que sea algo que atraiga a gente nueva, que no conozca esta música; porque la voluntad de Paco también era esa, la de crear un canal, un lugar en Sevilla, donde no se programa a este tipo de grupos, en el que los aficionados al género descubran bandas nuevas, como forma de renovación generacional, ver que hay bandas jóvenes haciendo esto y también es una oportunidad de ver a dos grupos andaluces en crecimiento. Monte Terror es uno de los más prometedores de ahora mismo y Uniforms lo van a petar; acaban de tocar en el Cala Mijas con mucho éxito y esta será una de las últimas oportunidades de verlos en una sala pequeña. Es también una forma de mantener viva la llama del shoegaze, un género que todavía tiene mucha vida y mucho por decir. (Cristian) A mí me da reparo meter a Uniforms en un sitio que no está a la altura del nivel que ya tienen y me disculpé con Natalia, pero ella está encantadísima de venir.

-En la promoción del festival está anunciada la banda de Escuelas Pías con amigos. ¿Cómo va a ser su concierto?

-(Cristian) No quiero desvelar mucho, pero nos hemos reunido varios de los componentes de los grupos de Paco; Iñaki, de Beladrone, Villa y Edu, de esa banda y también de Blacanova; Davis y yo, de Escuelas Pías y Cristóbal Romero, que formaba con nosotros Sundae y era una pieza fundamental para desestabilizar el sonido, en el buen sentido, y vamos a hacer un recorrido por Beladrone, Blacanova y Martes Niebla, no va a sonar ninguna canción de Escuelas Pías; hemos puesto ese nombre por poner alguno y para que no haya mucha información de lo que va a pasar.

-También está anunciado como Primer Sevilla Shoegaze ¿Creen que Paco tenía tirón suficiente para que los conciertos tengan una buena respuesta del público y este sea realmente el primer festival de otros que sigan?

-(Cristian) He recibido mensajes de gente desconocida, de fuera de nuestro entorno, diciendo que van a venir, pero evidentemente el 80% va a ser de nuestro círculo; aunque seguro que vendrá gente al reclamo del género musical, no ya por Paco, que no lo conocerán, pero sí por Uniforms y Monte Terror. La perspectiva de base es que si la respuesta es buena lo haremos todos los años, pero ya el próximo no podríamos tirar de amigos, tiene que ser ofreciendo unas condiciones económicas a los grupos que vengan y ahí nos la jugaríamos un poco más porque no somos empresarios. Esta vez, si hay beneficios los repartiremos dando la mitad a cada banda y si no lo hay incluso les daremos lo que saquemos de la venta de discos de Martes Niebla. (David) Da la casualidad que justo el día antes saldrá a la venta el largamente retrasado álbum de debut y álbum póstumo de Martes Niebla; lo último que grabó Paco y en lo que estuvo trabajando hasta el final de sus días. En la sala lo tendremos a la venta también durante el concierto.

-Hablando de casualidades, ¿lo ha sido que el festival sea el 10 de septiembre, coincidiendo con el aniversario del fallecimiento de Paco, o ha sido algo buscado?

-(Inés) Él falleció el nueve. Es casualidad, porque esto lo pensamos en diciembre del año pasado. Decidimos hacerlo pasado el verano, pero la Sala X no tenía disponibilidad para octubre ni noviembre; ellos nos propusieron esta fecha y aceptamos a pesar de que pensamos lo que dice usted y tuvimos reparos por eso de coincidir justo con el aniversario, pero decidimos seguir adelante.