Silvio: el músico que nació entre Hiroshima y Nagasaki

Este sevillista incluyó en Fantasía Occidental una canción titulada Betis para poner fin a la rebelión con sordina de sus músicos... béticos. "No busques más que no hay / cuando el Rey don San Fernando / conquistó a Sevilla /ya se preguntó / dónde está mi Betis...". Está inspirada en un tema de Elvis, que murió el mismo año que el Betis ganó la primera Copa del Rey, el que nació un día antes que Adriano Celentano.

Tomado como artista local por catetos e hipotenusas, como marginal por los amigos de la ortodoxia, su legado no deja de crecer. Rafa Iglesias no deja de hacer camisetas con su silueta. Hay una generación que decidió inmortalizarlo llamando Silvio a sus vástagos: Silvio Mingorance, hijo del periodista Jerónimo Mingorance; Silvio Herrera, hijo de Andrés Herrera Pájaro, su inseparable guitarrista; Silvio Muñoz, hijo de Julio Muñoz Gijón, el Rancio Sevillano, Raymond Chandler de palodúes y regañás.

Nuestro Silvio

Por Pive Amador (batería de Silvio, mánager y productor)

Nuestro Silvio fue el mejor regalo que recibimos muchos sevillanos en la segunda mitad del siglo XX. Y es que todos los que tuvimos la suerte de conocerlo y tratarlo no sólo admirábamos sus magníficas maneras como batería y cantante, sino que también nos sentíamos muy atraídos e influidos por sus maneras de pensar, moverse y comportarse, pues era el swing personificado. Silvio fue un agudo observador y un perfecto ladrón de oído que supo captar lo mejor de los mejores y destilarlo para disfrute de todos los que lo seguíamos. Y fue también profeta en su tierra porque tenía la gran virtud de unir contrarios: izquierda-derecha, Sevilla-Betis, Macarena-Triana...

Como ya escribí en un libro sobre Silvio, que hice en comanda con mi camarada Alfredo Valenzuela, una de las cosas que me gustaban de nuestro cantante es que él no era como muchos artistas que, con imperdonable cursilería, consideran muy importante que el mundo conozca sus obras. Para nada, nuestro músico no sentía la más mínima necesidad ni la obligación de ofrecer su arte al mundo. Pero como era un caballero sin caballo, como solía decir, si lo invitabas con delicadeza no tenía ningún inconveniente en regalarte su arte.

Así, por delicadeza, aceptó la invitación que le hice para que dejara la batería y se hiciera cantante, y por delicadeza, como escribió Rimbaud, entregó su vida. Una vida tan literaria en sí misma que no hay autores capaces de contarla en toda su tremenda intensidad. Y es que nadie que lo conociera podía permanecer indiferente, pues dejaba huella en cualquiera que se cruzara en su camino. Sus frases lapidarias, su generosidad, su sentido del humor, su maravillosa musicalidad y su curiosa relación con las tradiciones sevillanas hicieron de Silvio un personaje irrepetible en la historia de la ciudad.

Como dejó dicho alguien, el verdadero artista no es el que se siente inspirado, sino el que inspira a los demás. Y mi amigo Silvio pertenecía, sin duda, a esa rara especie de creadores, porque los que sabíamos mirarnos en él nos convertíamos por un tiempo en mejores artistas y también en mejores personas. Además, tenía la portentosa virtud de contagiarnos su predisposición y su capacidad para celebrar la existencia bajo cualquier pretexto. Por eso que prefiero, más que seguir escribiendo sobre él, recordar algunas de sus lapidarias frases: "La verdad, si no tiene gracia, a nadie le interesa". O "el ganador es el que tiene suerte, y el perdedor el que tiene ansia". O "todo esto de la música empezó cuando a un esclavo negro le regalaron unos zapatos viejos". O "la voz no hay que cuidarla, hay que entregarla al Espíritu Santo. Todo es cuestión de fe y de comunión". Amén.