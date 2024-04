"Me siento como si comenzara de nuevo"

Yerai Blanco comenzó su carrera musical con tan solo 14 años, en el grupo Los Rebujitos junto a Manuel González. En 2004 sacaron su primer disco Lo que me gusta de ti, con el que vendieron más de 40.000 copias y realizaron una gira por toda España. El éxito del cantante llegó con Todos Los Besos, una canción que grabó junto a la comparsa de Tarifa y que se convirtió en un himno. Después del éxito del tema en 2017 el grupo decide separarse y Yerai Blanco prosigue con la marca Rebujitos en solitario. El pasado 4 de mayo vio la luz su último álbum, Pureza Al Natural, un disco que lo llevará de gira por múltiples ciudades españolas durante este año.

- ¿Cómo ha sido el proceso de creación del disco Pureza Al Natural?, ¿Cómo está siendo su acogida?

-El proceso ha sido bastante intenso, era la primera vez que me sumergía en el mundo de la producción. La grabación del disco ha durado 8 meses y aunque haya sido un proceso duradero de él han surgido cosas muy bonitas. Ha dado muy buenos frutos. La acogida está siendo maravillosa, está teniendo una aceptación brutal, la gente está sintiendo las canciones justo como yo quería que las sintiera y los comentarios que me están llegando son todos espléndidos.

- En su nuevo trabajo existen múltiples guiños a su tierra natal, ¿Qué papel tiene esta en su música?

-Mi tierra lo es todo para mí, es la que me da inspiración, la que me ha visto nacer y crecer, en la que vivo. La reflejo con los palos del flamenco, los tanguillos y las alegrías de Cádiz, con las bulerías. Hay hasta una marcha de Semana Santa que he metido, mezclándola con un tanguillo de Cádiz, algo que ha costado bastante darle forma pero ha quedado un tema muy bonito.

-El pasado 8 de marzo realizó el primer concierto de su nueva gira Pureza Al Natural Tour. ¿Cómo fue ese concierto?, ¿Qué espera del resto de la gira?

-El concierto fue impresionante, estaba nerviosísimo. Tocar en una sala tan mítica como La Riviera y verla llena fue increíble. La acogida de la gira fue brutal, con esos nervios tan gigantescos que dan los primeros conciertos de arranque de gira. Con estos conciertos espero darle a la gente lo que quiere, que disfruten, canten y bailen. Todo lo que hago se reduce a subirme a un escenario y que el público conecte conmigo.

- ¿Cómo fue la separación del grupo?

-Fue bastante complicado. Eran muchos años juntos y como familia pero teníamos que tomar esa decisión. Cada uno tenía unos pensamientos y unas ideas, antes de que todo eso explotara decidimos coger caminos diferentes.

-Ha versionado varios temas del grupo, ¿Qué sintió al grabar estas canciones en solitario?

-Al final las canciones son mías, ya que soy el compositor de Rebujitos de siempre. Cantarlas sin él fue difícil, ya que lo añoraba. Cuando tomé la decisión lo hice totalmente seguro, con todo lo que conllevaba y ahora estoy muy contento de haberla tomado.

-¿Cómo podría describir su evolución musical desde que comenzó con Lo que me gusta de ti hasta Pureza Al Natural?

-Desde el inicio del grupo hasta ahora he asistido a un cambio abismal. Si empiezas a escuchar mi discografía completa se ven cambios tanto en producción, como en letras, como en mi propia voz que ha ido cambiando con los años.

-Durante su carrera en solitario ha colaborado con artistas como Sergio Contreras o Indara, ¿Con qué otros artistas le gustaría colaborar?

-He colaborado con muchísimos artistas durante mi carrera en solitario. Tengo un sueño que sé que es complicado. Me encantaría colaborar con Manolo García es uno de mis referentes y uno de los cantantes a los que más admiro.

-A la hora de componer sus temas, ¿Cuál es su inspiración?

-Mi inspiración se basa en lo que me va naciendo, en lo que voy sintiendo en cada momento. Hay veces en las que me fijo en historias de algún amigo, sensaciones o vivencias propias. Voy fluyendo, lo que me va naciendo lo voy escribiendo.

-¿En algún momento pensó que su tema Todos Los Besos pudiera convertirse en un himno? ¿Cómo fue el proceso de grabación del tema junto a la comparsa de Tarifa?

-Fue totalmente inesperado. Esa canción la compuse hace 13 años y estaba en un disco producida con batería. Se me ocurrió versionarla por carnavales y pensé sacarlo como single a ver qué pasaba. Cuando comenzó a sonar en la radio dio un boom. La gente la hizo suya, empezó a sonar en bodas, comuniones, la versionaron las orquestas y se ha quedado como un tema mítico. Fue un proceso muy bonito. Se lo propuse a la comparsa de mi pueblo, Tarifa y estuvimos ensayando durante una semana sin parar. La grabamos en Algeciras, en directo total, sin truco, totalmente al natural.

-¿Qué es lo que le depara el futuro?

-Ojalá lo supiera. Me encantaría continuar con la música, con este proyecto me siento como si empezara de nuevo. Estoy deseando de continuar hacerme más grande y seguir viviendo de la música, que es literalmente mi vida y lo que me apasiona.