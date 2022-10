“Ha habido un gran cambio en mí, ha sido como morir para renacer siendo alguien diferente”

La discografía de Zaz celebra sus cumpleaños el mismo día que yo, el 10 de mayo, fecha del 2010 en la que se editó su primer disco, de título homónimo, que contenía Je veux, la canción sobre la que cimentó su carrera musical, que va ya por el quinto álbum, publicado hace once meses, con el título de Isa, el nombre con el que la conocen en su entorno privado -su nombre es Isabelle Geffroy-. La cantante comenzó a primeros de año una gira, Organique Tour, presentando este disco y ahora, el día 4 de octubre, recala en nuestra ciudad, incluida en la programación de Icónica Sevilla Fest, para ofrecernos un concierto en la Plaza de España, que estará lleno de la magia y la proximidad que habitualmente tienen sus apariciones en directo. Con ese motivo le ha concedido esta entrevista a nuestro periódico.

Durante toda su carrera, Zaz ha ido compaginando discos de platino con giras internacionales y necesitaba un descanso. De ese periodo de paz emergió con el disco de título tan sobrio que ha marcado un cambio de ritmo en su energía, mostrándonos a una intérprete enamorada, tierna, pacífica…

-Sabemos que detuvo su carrera musical durante tres años y se nos reveló con un disco que se llamaba como usted, Isa. ¿Estaba la Isa real debajo del personaje de Zaz y en este periodo se han equilibrado las dos personalidades?

-Decidí parar para ocuparme de mi vida personal, de Isabelle. Había estado en muchos proyectos y mucho tiempo de gira, me había centrado mucho en la cantante y había dejado de lado mi vida personal, había un desequilibrio, sí. Pero las circunstancias me han permitido saber quién era, porque nunca me había parado realmente a descubrirlo; ha sido una transición necesaria y he conseguido reapropiarme de mi vida personal y crear ese equilibrio al que usted alude. Quería mostrarlo sobre el escenario y todo va bien, hay un buen equilibrio.

-Durante esos tres años sobrevino la pandemia. ¿Eso hizo que el retiro se alargase más tiempo del previsto o de todas formas ya pensaba usted estar retirada tres años o más?

-No quería parar tanto tiempo; ha sido muy largo y creo que nos ha pasado a todos lo mismo. Todos hemos tenido que acostumbrarnos y adaptarnos. Ha estado bien, ha sido necesario, pero no hacía falta que durase tanto. Necesitaba volver al escenario y reencontrarme con el público.

-También sé que se contagió de COVID en los primeros meses de la pandemia, cuando todo era todavía muy incierto sobre la enfermedad y teníamos mucho temor. ¿Pasó usted mucho miedo?

-Me puse enferma el primer día de confinamiento. Sí que tuve miedo, porque no se sabía gran cosa; todo el mundo hacía comentarios y contaba historias. Yo hice un ayuno de tres días, dejé de comer y de beber agua porque vi que así se podía reiniciar el sistema inmunitario. De hecho, el ayuno funcionó muy bien, por eso dejé de beber alcohol, de fumar, de comer animales, el café y no los he vuelto a probar. He pillado el COVUD varias veces más, creo que lo he tenido cuatro o cinco veces, pero la otras fueron como una gripe.

-¿Todo lo vivido durante esos momentos malos influyeron en las canciones del disco que estaba creando?

-Sí. El nuevo álbum, Isa, está muy influenciado por todo esto. Tuve una crisis de identidad, no sabía quién era, así que necesitaba recuperar todo lo que perdí cuando me desorienté y volver a averiguar quién era como cantante. Hubo un gran cambio, un gran desarrollo; en realidad, fue como morir para renacer siendo alguien diferente. Siempre hay menos, pero en el interior hay muchas cosas, hay detalles, tengo mucha más confianza, soy mucho más libre, realmente, en mi interior. He descubierto muchas cosas, ha sido una transición en mi vida de la que he salido con una energía más resplandeciente.

"Hay momentos en la vida en los que tienes que ocuparte de ti misma en lugar de hacer la revolución"

-Isa ha resultado ser un disco diferente a los anteriores, mucho más íntimo. ¿También liberador? ¿Ha mostrado en él sus debilidades?

-Siempre muestro mis debilidades en mis álbumes. En mi álbum anterior hay una canción que escribí que se llama Ma Valse, que expresa mucho de mí. Este de ahora es un álbum que refleja mucho el color de ese momento, es un álbum muy trabajado en el que he colaborado con un productor -Reyn Ouwehand- que ha hecho todo el disco, de una forma en la que yo no había trabajado nunca antes y que le da un toque particular. Además, mi energía en ese momento no era la de siempre y tuve que sacar más fuerza de mi interior, por lo que el álbum lleva la energía y la emoción de ese momento, eso es así.

-Ya desde la primera canción que mostró del disco, Imagine, vemos a una artista con marcada toma de conciencia; Zaz está comprometida con el movimiento MeToo, con Black Lives Matter, con la sororidad… ¿es necesario que las artistas más populares muestren sus sentimientos sociales, políticos, para concienciar también a sus seguidores en vez de mantenerse al margen y mostrar solo su arte?

-No, no creo que haya reglas para eso y no creo que haya que hacer las cosas por el mero hecho de hacerlas, ya seas un artista o alguien no conocido. Los artistas expresan las cosas de forma personal. Lo más importante es escuchar la energía que uno siente, pero si no quieres reivindicar algo no deberías forzarte. Tienes que escuchar tu voz interior; hay momentos en la vida en los que sientes que tienes que levantarte, gritar y decir las cosas y otros momentos en los que no tienes la energía para ello y tienes que ocuparte de ti misma en lugar de hacer la revolución, todo depende del momento en el que te encuentres. No creo que haya reglas, pero creo que lo importante es hacer lo correcto en función de tu energía interior en ese momento.

-¿Zaz es más soñadora y utópica que realista?

-Para mí no hay diferencia, porque creo que las personas que completan la utopía son las que han realizado sus sueños. Es la misma realidad. Creo que soy alguien que sueña y que cree en sus sueños. Creo que para que ocurran las cosas primero hay que soñarlas. Así que, si no tienes sueños, nada llega -lo dice entre risas-.

-¿No le da miedo el mundo que se nos avecina, con el resurgir de tantas actitudes que ya pensábamos que estaban enterradas?

-Sí, pero creo que hay personas que siempre están cavilando y solo ven lo negativo. No sé cómo será el futuro, pero yo me digo que si hay un problema hay una solución, no hay que quejarse de las cosas que no están bien, sino pasar a la acción y hacer cosas que hagan el bien y que nos hagan bien. Porque de todas formas quejarse no soluciona nada.

-Ya la supongo trabajando en canciones nuevas, ¿serán pesimistas sobre ese futuro?

-No, porque yo no soy una persona pesimista; a veces, si no estoy bien, lo puedo ver todo negro, pero en general trato de avanzar y de estar bien, de tener una dinámica optimista y de hacer cosas que me gustan y me hacen sentir bien a mí y a los demás.

-¿De verdad seremos, como dice usted en su última canción conocida, animales frágiles habitando en una isla perdida en las estrellas, dejados de la mano por un Dios que se ha vuelto loco? ¿Cree en Dios, por cierto, y marca su vida y su música de alguna forma?

-Sí, creo en Él, pero el nombre de Dios cada uno lo emplea de una forma y para cada uno tiene una definición. Para mí es toda fuente de energía; la energía inteligente y consciente. Es como la magia; la magia son los sueños, el pensamiento creativo, la forma de liberar las emociones, las palabras; nosotros creamos cosas, usamos nuestras emociones y creamos nuestra realidad. Creo mucho en la naturaleza. La naturaleza para mí es algo consciente y que forma parte de Dios; creo que Dios es todo y todo forma parte de Dios; los humanos somos parte de Dios. En resumen, creo en una fuente de energía inteligente que forma parte de nosotros y al mismo tiempo está fuera de nosotros.

"No hay que quejarse de las cosas que no están bien, sino pasar a la acción y hacer cosas que hagan el bien, porque quejarse no soluciona nada"

-Ha vivido en el Delta del Ebro, ha cantado en sus inicios por el País Vasco, incluso recuerdo haberle leído que cree que en alguna reencarnación anterior fue una mujer española; imagino que algo de español debe hablar, su madre era de aquí, y que nuestro país debe estar entre sus referentes musicales, sin embargo no se ven apenas influencias españolas en sus canciones, al menos que yo recuerde…

-Bueno, sí, hay una canción que he cantado muchas veces, Qué vendrá, que es una canción en español y francés. Hay cosas que me son familiares de la cultura española desde que la estudié de pequeña, como si las hubiese vivido en otra vida, son cosas que están en mí, en mi naturaleza.

-¿Qué nos va a ofrecer en el concierto de Sevilla? ¿Viene con una buena banda, basará el repertorio en el último disco o será un repaso de su carrera?

-Si, vamos a intentar hacer una mezcla de canciones de cada álbum que hemos creado y naturalmente también con las nuevas canciones. Tengo unos excelentes músicos y un excelente equipo técnico; todos son increíbles por lo que va a ser algo bonito.

-Usted ha hecho guiños, como las canciones de Dos Gardenias y Clavelitos que ha interpretado en otros conciertos españoles de la gira. ¿Cuál será aquí ese guiño, si quiere adelantarlo o dejarlo como sorpresa?

-Pues no lo sé, lo solemos decidir día a día, pero todo es posible.

-¿Y qué respuesta espera encontrar aquí?, que creo que es la primera vez que viene a cantar a Sevilla?

-No lo sé, lo olvido todo -más risas-, pero tal vez sea la primera vez… sí, creo que no he venido nunca; pero creo que el público español es genial, y otra vez será una gran fiesta; están siempre muy contentos y se saben las canciones de memoria, son un gran público.

-Su compromiso con la sociedad y las artes le llevó a ser promotora del Festival Crussol, en Ardèche, en el que no falta la música. No sé si habrá ocurrido lo mismo en Francia, pero en España este año los festivales se han multiplicado, incluso hay problemas de infraestructuras para poder atenderlos a todos y alguno incluso se ha suspendido. ¿Tiene alguna opinión formada sobre este auge de festivales? ¿Es que la gente tenía muchas ganas de reencontrarse con la música en vivo después de los confinamientos y restricciones, o hay algo más?

-Yo supongo que se trata de eso; hemos sufrido el confinamiento, los artistas no podían tocar y las giras se cancelaron y ahora después del confinamiento todo el mundo los ha retomado y eso ha hecho incluso que faltasen espacios; todo el mundo está en la carretera, jamás había visto algo así, hay falta de técnicos, de material, de autobuses; incluso grandes artistas como Alicia Keys no encontraba autobuses. Todo el mundo está tocando; ha habido una explosión de conciertos y festivales y también de personas que quieren ir a estos festivales y celebrarlo. Creo que la explosión ha sucedido en todos los lugares.