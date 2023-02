"Ganar el Goya es la guinda del pastel a un recorrido junto a grandes compañeros"

En los márgenes ha sido el debut cinematográfico de Juan Diego Botto como director. Un largometraje que cuenta con la participación de actores de la tallas de Luis Tosar y Penélope Cruz. El thriller pone sobre la mesa temas de calado social como la precariedad de la clase obrera, los desahucios o las relaciones con la población inmigrante. Además de los inmensos Tosas y Cruz, el actor Christian Checa ha dado el salto a la gran pantalla gracias a esta cinta con la que se ha granjeado un puesto entre los nominados al Goya como Mejor Actor Revelación.

- ¿Cómo fueron sus primeros pasos en el mundo de la interpretación?

Empecé por mera curiosidad cuando tenía 12 años. Una amiga se dedicaba a esto y me dijo los pasos que tenía que seguir. Contacté con varias agencias, me apunté y desde entonces empecé a realizar pequeños proyectos de publicidad. Con 15 años tuve la oportunidad de hacer mi primera serie, La sonata del silencio, con Eduardo Noriega y Daniel Grao. Desde entonces, me dieron pequeños papeles hasta llegar a tener mayor relevancia.

- ¿Con qué formato se siente más cómodo?

Cada formato tiene sus cosas buenas, pero yo me quedo con el cine. Es cierto que las series son trabajos más largos, que te permiten jugar más con el personaje, pero me quedo con el cine.

- ¿Cómo es la experiencia de trabajar con Juan Diego Botto teniendo en cuenta que ha sido actor y que está nominado a un Goya en la categoría de 'Dirección Novel'?

Cualquiera diría que Juan Diego Botto es novel en algo. Ha sido un proceso muy bonito desde el primer minuto que empecé a trabajar con él, teniendo en cuenta además que estuvo presente desde el segundo casting. Juan sabe perfectamente lo que quiere, muestra con una enorme sensibilidad y entendimiento todo lo que desea contar. Su experiencia como actor le ha ayudado a dirigirnos de una manera espectacular.

- ¿Y con Luis Tosar y Penélope Cruz?

Con Penélope sólo estuve un par de semanas de rodaje, porque mi trama no está muy relacionada con ella. Sí que puedo decir que, el tiempo que he compartido con ella, ha demostrado ser una actriz muy generosa y buena compañera. Respecto a Luis Tosar, creo que es el compañero soñado para cualquier tipo de actor. Lo hace todo tan sumamente fácil, que parece que lo es. Se apoya mucho en el equipo y ayuda a que los demás mejoremos junto a él. Además, fuera de cámaras me llevo un gran amigo.

- 'En los márgenes' aborda los desahucios o la inmigración. ¿Cree que el cine debe volcarse con los temas sociales?

El cine social es un muy importante para concienciar sobre determinadas situaciones que suceden en la actualidad, que es bueno se conozcan y se tome conciencia para que cada uno actúe en consecuencia. Creo que lo que Juan quería con este tipo de cine era mostrar un problema y ya que cada uno, con su juicio y su conciencia, haga lo que quiera. El cine sirve para esto, para contar ciertas realidades que adquieren un valor mucho mayor cuando las historias son verdaderas.

- ¿Cómo fue la nominación a los Goya?

Todavía no lo he digerido del todo, es algo que cuesta creer. Sí que es verdad que la opción estaba ahí y contábamos con que había una posibilidad. Teníamos ilusión porque llegara este reconocimiento por parte de la Academia y los académicos, pero este año ha sido muy importante para el cine con grandes películas e interpretaciones. Cuando me enteré, lo disfruté muchísimo y he vivido una montaña rusa de emociones. Son muchos años, aunque sea un actor muy joven y me quede mucha carrera por delante, pero realmente lo hemos vivido de una forma natural y orgánica. Estoy agradecido y muy contento del trabajo con mis compañeros.

- ¿Cree que tiene posibilidades de ganarlo?

La papeleta ya está echada y cualquiera de los cinco nominados se lo puede llevar. Eso va en función del criterio de los académicos, pero para mí el premio estaba incluso antes de la nominación: trabajar junto a grandes actores y actrices como Penélope Cruz y Luis Tosar; hacerlo bajo la dirección de Juan Diego Botto, además de todo el equipo. Ganar el Goya es la guinda del pastel a un recorrido muy bonito que he vivido junto a grandes compañeros.

- ¿Qué proyectos tiene en el futuro?

Este año estreno la película Un largo viaje, dirigido por Víctor Nores y protagonizado junto a Elisabet Gelabert. Se trata de la historia de una madre y un hijo que, aunque viven juntos, están separados por sus diferencias. Además, protagonizo el cortometraje Tribu, en el que interpreto a un joven que toma decisiones erróneas por la presión de la mayoría.