La apuesta por los rodajes deja 17 millones de euros en Sevilla hasta julio

Sevilla continúa consolidándose como un escenario de referencia en la industria audiovisual. En los primeros siete meses de 2025, la Oficina de Rodajes del Ayuntamiento ha gestionado un total de 142 solicitudes, lo que se ha traducido en una inversión directa de más de 17 millones en la ciudad.

Producciones nacionales e internacionales como Berlín, The Walking Dead, Young Sherlock, Golpes, Constantinople o Nueve Lunas han elegido calles, monumentos y rincones sevillanos como telón de fondo para sus historias, reforzando el atractivo de la capital andaluza como destino creativo de primer nivel.

“La ciudad no solo brilla en la pantalla. Cada rodaje genera empleo, activa sectores estratégicos y sitúa a Sevilla en el mapa del turismo de pantalla”, ha subrayado Angie Moreno, delegada municipal de Turismo y Cultura. Moreno ha destacado el “efecto multiplicador” que tienen estas producciones sobre la economía local, especialmente en áreas como el alojamiento, la restauración, el transporte, el ocio, la seguridad y el alquiler de espacios.

El Ayuntamiento, asegura, considera esta actividad una apuesta estratégica. "Facilitar y atraer rodajes es una inversión en imagen de ciudad, en empleo local y en reputación internacional. Sevilla es una ciudad creativa que seduce tanto a turistas como a productores", ha afirmado la delegada.

En estos momentos, la capital hispalense acoge cinco rodajes activos. Dos de ellos internacionales, procedentes de Estados Unidos y Brasil, y tres nacionales. Además, en septiembre está prevista la filmación de escenas de una nueva serie de ficción inglesa para una importante plataforma de streaming.

La actividad no se detiene con el verano y la ciudad mantiene su capacidad para atraer producciones de diferentes géneros y formatos, gracias a su patrimonio histórico, diversidad de escenarios urbanos y capacidad logística.

Más allá del atractivo natural de su paisaje urbano, Sevilla refuerza su papel como motor de la industria audiovisual andaluza. Forma parte del grupo fundador del Clúster Land de Contenidos Audiovisuales y Digitales de Andalucía, una plataforma de colaboración público-privada que agrupa a más de 40 empresas del sector y que cuenta con el respaldo de la Junta de Andalucía.

A esto se suma el proyecto Singer, un centro de emprendimiento y formación en contenidos digitales que abrirá sus puertas en el histórico edificio de la calle Lumbreras, con una inversión inicial de 4 millones de euros.

El auge del llamado screen tourism, o turismo de pantalla, es ya una realidad. Visitantes de todo el mundo buscan en Sevilla los escenarios que han visto en sus series y películas favoritas. La ciudad, que ya ha sido reconocida internacionalmente gracias a producciones como Juego de Tronos, La peste o The Crown, continúa ampliando su impacto y visibilidad en mercados clave como el estadounidense, el británico o el latinoamericano.

Con cifras récord de inversión, un ecosistema audiovisual en crecimiento y una apuesta institucional clara, Sevilla afianza su identidad como ciudad plató: un lugar donde el arte, la cultura y la economía se dan la mano ante las cámaras.