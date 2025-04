Arkano, rapero: "Se ha sido muy catastrofista con la Inteligencia Artificial"

El rapero Arkano participó en la pasada edición del reality Supervivientes. En aquella historia, cuenta que la más dura de su vida, fue puliendo un show que llega a Sevilla este 5 de abril –al auditorio Cartuja-. Se trata de Utopía, un espectáculo en el que se combina el rap, la comedia y la reflexión crítica en torno a uno de los temas de nuestro tiempo, la Inteligencia Artificial. Arkano nos propone ochenta minutos en los que el público tendrá un papel fundamental, a través de diversas pruebas que irán decidiendo el curso de esta nueva aventura. Una propuesta que podríamos calificar de sui géneris, con sello de este artista que tiene en su palmarés un récord Guinness y el difícil dominio del freestyle.

Pregunta.-Su show se titula Utopía, pero lo que nos plantea es una realidad distópica, ¿no?

Respuesta.-Puede ser una realidad utópica o distópica según lo gestionemos. Está en nuestras manos. En resumen: durante el show se va reflexionando acerca de la relación que ha tenido, tiene y tendrá el ser humano con la tecnología. Lo que tengo claro es que el futuro no está definido.

P.-¿Hay que temer a la Inteligencia Artificial?

R.-No creo que haya que temer a la Inteligencia Artificial. Se ha sido muy catastrofista hablando de ella. Lo que creo que hay que hacer es educar en su uso. Igual que hay que educar en el uso de otras tecnologías o de las redes sociales. Yo no ando con temor respecto de la Inteligencia Artificial. No creo que haya unos robots que nos vayan a someter.

P.-¿La Inteligencia Artificial está capacitada para rapear durante horas y horas tal como usted hizo en su récord Guinness?

R.-A tanto no ha llegado la prueba. Pero el show comienza conmigo conectando en directo con ChatGPT, y ahí la pongo a rapear. Ese es el punto de partida del show.

P.-Luego… ¿hay también una serie de pruebas en las que el público participa?

R.-El público juega un factor muy importante. De hecho, de ellos depende el rumbo del show.

P.-¿Es un show totalmente abierto a las decisiones del público?

R.-Sí. Hay un momento en el que le pido a alguien que se suba conmigo a rapear en el escenario. Esto puede parecer muy loco, pero siempre hay alguien entre el público que le gusta rapear, o que ha rapeado alguna vez. Hay otro momento en el que alguien del público hace de co-presentador en un telediario –presenta conmigo-. Hay momentos también en los que la gente aporta palabras, conceptos, consultas. Converso muchísimo con el público. Por último, adelanto que habrá una parte en la que me meto en la mente de todos los espectadores, y les hago adivinar una cuestión a todos en un mismo tiempo. Tengo muchos instantes en los que el público forma parte del show.

P.-En Utopía se combinan diferentes enfoques o registros. Pero ¿qué papel ocupa el rap aquí?

R.-Pues hay mucha parte de rimas improvisadas. Hago freestyle y en el espectáculo también hay lugar para la comedia. Son bloques de monólogos de corte humorístico. Utopía tiene igualmente su parte de reflexión filosófica. Es difícil de explicar porque el formato me lo he inventado yo. Me lo he sacado de la manga, vaya. Es un auténtico experimento.

P.-¿Se da también la reflexión crítica?

R.-Sin duda. Hay tiempo para la crítica. Pongo un espejo para mirarnos a nosotros mismos y reflexionar nuestra relación con la tecnología.

P.-Sobre toda esta trama que nos cuenta: ¿su participación en el reality Supervivientes tuvo alguna influencia decisiva a la hora de elaborar esta historia?

R.-La idea primigenia del show la tenía antes de Supervivientes. Pero sin duda todo el tiempo que pasé en la isla –que fueron 104 días- me ayudó mucho para pensar en el espectáculo. En su formato y en el mensaje. En Supervivientes se gestó gran parte de lo que el público sevillano verá en el auditorio Cartuja. Hay un bloque de comedia que está dedicado a Supervivientes. Hablo de aquello.

P.-¿Qué supuso aquella experiencia para usted?

R.-La experiencia más dura que he vivido a nivel profesional. Es una experiencia real. Tal como se ve en la tele. Pensé que iba a ver un poco más de mamoneo (risas), de darnos de comer por detrás…, pero nada. Es increíble la desesperación que se consigue. Nosotros no somos actores. Es muy duro. Pero también me parece una oportunidad de lujo el estar casi cuatro meses desconectado absolutamente de todo. Mi máxima preocupación –como la de todos mis compañeros- era pescar, ganar la siguiente prueba… Es duro, pero ese aislarse del ritmo habitual de la sociedad me parece impresionante.

P.-¿No hay entonces guion alguno –algo extraño en la tele-?

R.-Para nada. Tienen un equipo magnífico, que nos graba todo el día. Pero nadie te dice lo que tienes que decir y nadie te dice lo que tienes que hacer. Hay cero guion. Todo es real.

P.-¿Qué lección te llevaste de aquellos cuatro meses?

R.-Me llevé la lección de aprender a ser yo. Y otra lección más práctica: yo pensaba que para rapear tenía que cumplir con unas condiciones concretas. Es decir, para rapear tenía que descansar bien, comer bien. Esas cosas. En Supervivientes me di cuenta de que todo esto no era necesario. Supervivientes te demuestra que necesitas mucho menos de lo que creemos.

P.-Por lo que me cuenta parece que Supervivientes fue su verdadera Utopía.

R.-Bueno… es difícil llamarlo utopía. Porque muchas veces era más bien un infierno. Era muy duro. A veces pensaba que estaba en una pesadilla de la que no podía salir.