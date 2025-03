El ritmo sincopado de la infamia

La ficha ***** 'Banda sonora para un golpe de estado'. Documental, Bélgica-Francia, 2024, 150 min. Dirección y guion: Johan Gimonprez. Fotografía: Jonathan Wannyn.

Ahora que el adjetivo ‘monumental’ se aplica demasiado alegremente a cualquier producto audiovisual de larga duración, altas ambiciones y cierta escala épica, tal vez sea más prudente reservarlo realmente para aquellos que, como este documental del belga Johan Gimonprez, ganador en Sundance, candidato al Oscar y recién llegado a Filmin, se proponen la compleja tarea de contar de manera original la historia de buena parte del siglo XX (también el presente) desde el foco del complot, con los Estados Unidos al frente, que acabó en enero de 1961 con el Primer Ministro de la República del Congo Patrice Lumumba, pieza simbólica de la resistencia africana a todos los obstáculos que se interpusieron en su legítimo deseo de independencia tras numerosos siglos de colonización y explotación de su riqueza y por parte de las potencias internacionales.

Lejos de toda ortodoxia expositiva, Gimonprez encuentra en la música y el ritmo sincopado del jazz de aquellos años, de Max Roach, Abbey Lincoln, Dizzy Gillespie, Nina Simone a Thelonious Monk, Miles Davis, John Coltrane o Louis Armstrong (que bien pudo ser utilizado como señuelo de distracción para el golpe), la base formal y la velocidad de crucero para un discurso de contrastes confeccionado con un valioso y heterogéneo material de archivo mezclado y editado en una original forma narrativa y pensante que no necesita de ninguna voz en off para significar por sí misma entre vistosos rótulos y tipografías de color y precisas y contrastadas citas bibliográficas, documentales o periodísticas que van construyendo, etapa a etapa, ángulo a ángulo, de lo macro a lo micro, las conspiraciones externas e internas y el proceso de acoso y derribo de las emergentes democracias africanas que no sólo buscaban su emancipación postcolonial, sino también una alianza panafricana que pudiera emerger como un verdadero y unitario contrapoder a las inercias explotadoras del viejo orden.

Impulsada por los ritmos musicales, moviéndose a ambos lados del océano entre el activismo de los jazzistas norteamericanos y la crónica de un golpe y un asesinato anunciados sin demasiados tapujos, este memorable documental introduce a su espectador en una espiral de información y materiales heterogéneos y diversos que abordan la crónica de la Guerra Fría a partir del acercamiento a todos sus actores (el gobierno belga, la CIA, Eisenhower, Luther King y Malcolm X, la URRS de Kruschev, la Cuba de Castro, los otros líderes africanos de la época, el Secretario General de las Naciones Unidas Hammarskjöld), una historia de la infamia, desde una perspectiva apasionante y escurridiza, musical y política, histórica y vigente en el actual marco geopolítico que nos acecha.