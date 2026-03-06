Broche final a la recuperación de compositoras

La ficha ***Programa: Trío op. 150; ‘For my love’ op. 51 nº 4; ‘La Belle Layotte’; ‘When soul is joined to soul’ op. 62; ‘Cabildo’ op. 149, de Amy Beach. Intérpretes: Blanca Trabalón (piano), Macarena Martínez (violín), Israel Martínez (violonchelo), Alba Chantar, Aurora Galán, Marcelo Solís, Alonso Cano y Ricardo Llamas. Dirección de escena: Ainhoa Amestoy. Dirección musical: Blanca Trabalón. Lugar: Teatro de la Maestranza (Sala Manuel García). Fecha: Viernes, 6 de marzo. Aforo: Tres cuartos.

Culminaban los cinco años que el Teatro de la Maestranza le ha dedicado a recuperar los nombres y la música de unas sesenta compositoras en este ciclo denominado Rasgando el silencio con la ópera de cámara Cabildo de la norteamericana Amy Beach (1867-1944). Música de buena factura en la que se aprecian tanto las raíces criollas como el lenguaje tardorromántico de su compositora. Obra tardía, a doce años del fallecimiento de Beach y que no fue estrenada hasta poco después de su desaparición y que en esta ocasión tenía su primicia europea gracias a los empeños de Carmen Martínez-Pierret e Israel Martínez.

La solución escénica fue escueta por no decir desnuda, con sólo un banco como único elemento sobre el reducido escenario. La verdad es que era complicado seguir la trama argumental a la vista de lo que pasaba en escena, ni siquiera con los textos proyectados en las pantallas.

La pequeña ópera fue precedida de tres canciones interpretadas con gran sentido de la emotividad por Aurora Galán, con una voz bien asentada en la zona central. Alba Chantar llenó la sala con su voz brillante, de bellos ribetes, y su expresividad en el fraseo rico en reguladores. Alonso Cano deslumbró con su torrente baritonal y su capacidad de matización, al igual que Ricardo Llamas y Andrés Merino, dos magníficos cantantes y actores. El trío instrumental sonó con buen empaste y matices.