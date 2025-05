Blaze Bayley, ex vocalista de Iron Maiden, ofrecerá en Sevilla su único concierto en España

Blaze Bayley, reconocido por haber sido el vocalista de Iron Maiden entre 1994 y 1999, brindará un concierto único en España el próximo 25 de octubre de 2025. En una velada inolvidable para los amantes del heavy metal, el cantante británico se presentará en la Sala Supra Music Hall de Sevilla, siendo esta su única fecha en el país.

Durante su paso por Iron Maiden, Bayley dejó su impronta en álbumes como The X Factor y Virtual XI. Tras su salida de la banda, ha forjado una exitosa carrera en solitario, posicionándose como una de las voces más emblemáticas y respetadas del género. En este concierto especial, el vocalista no solo rendirá homenaje a su etapa en la legendaria agrupación, sino que también destacará temas de sus aclamados trabajos solistas, como Silicon Messiah y Circle of Stone.

Los asistentes tendrán la oportunidad de disfrutar de un Meet & Greet exclusivo con Blaze Bayley, quien estará firmando discos, fotos y pósters durante un tiempo limitado. Las entradas para este evento ya se encuentran disponibles a través de la web oficial del artista, www.blazebayley.net, y en los puntos de venta autorizados: El Dragón Verde, Totem Tanz y Metrópolis Coleccionismo.

Blaze Bayley: Una trayectoria destacada en el heavy metal

Blaze Bayley, cuyo nombre real es Bayley Alexander Cooke, nació el 29 de mayo de 1963 en Birmingham, Inglaterra. Antes de unirse a Iron Maiden, fue el vocalista de la banda Wolfsbane. Su incorporación a la icónica agrupación británica se produjo en 1994, tras la salida de Bruce Dickinson.

Durante su etapa en Iron Maiden, Bayley participó en la grabación de dos álbumes de estudio: The X Factor (1995) y Virtual XI (1998). A pesar de la buena recepción de estos trabajos por parte de los fans, las ventas no alcanzaron las cifras de los álbumes anteriores de la banda. En 1999, Bayley abandonó Iron Maiden y fue reemplazado por el retorno de Bruce Dickinson.

Tras su salida, Blaze Bayley inició su carrera en solitario con el lanzamiento de Silicon Messiah en el año 2000. Desde entonces, ha publicado numerosos álbumes, como Tenth Dimension (2002), Blood and Belief (2004) y The King of Metal (2012), entre otros. Su música se caracteriza por un heavy metal contundente y letras introspectivas, que han sido elogiadas por la crítica y los seguidores del género.

Sala Supra: Un espacio emblemático para el metal en Sevilla

La Sala Supra, ubicada en el corazón de Sevilla, se ha consolidado como uno de los principales escenarios para los conciertos de heavy metal en la ciudad. Con una capacidad para albergar a cientos de asistentes, este espacio ha sido testigo de memorables presentaciones de bandas nacionales e internacionales.

La promotora Oliskull, encargada de la organización del concierto de Blaze Bayley, continúa apostando por traer a los escenarios españoles a las figuras más destacadas del panorama heavy/metal. Este evento refuerza su compromiso con la música en vivo y con los fans del género en Sevilla.

¿Qué canciones tocará Blaze Bayley en su concierto especial?

Aunque aún no se ha revelado el setlist oficial del concierto, se espera que Blaze Bayley interprete una selección de temas de su etapa en Iron Maiden, así como canciones destacadas de su carrera en solitario. Entre los temas más esperados por los fans se encuentran clásicos de los álbumes The X Factor" y Virtual XI, como Man on the Edge, Lord of the Flies y The Angel and the Gambler.

Además, es probable que Bayley incluya en su repertorio canciones de sus trabajos solistas más aclamados, como Silicon Messiah, Watching the Night Sky y Futureal entre otros. Los asistentes podrán disfrutar de un viaje musical que abarcará diferentes etapas de la carrera del vocalista, celebrando su contribución al heavy metal.

¿Cómo conseguir entradas para el concierto de Blaze Bayley en Sevilla?

Las entradas para el concierto especial de Blaze Bayley en la Sala Supra de Sevilla ya se encuentran a la venta. Los interesados pueden adquirirlas a través de la página web oficial del artista, www.blazebayley.net, así como en los siguientes puntos de venta autorizados:

El Dragón Verde

Totem Tanz

Metrópolis Coleccionismo

Cartel de promoción del concierto

Dado que se trata de la única fecha de Blaze Bayley en España, se espera una alta demanda de entradas. Por lo tanto, se recomienda a los fans adquirir sus boletos con anticipación para asegurar su presencia en este evento único.

El 25 de octubre de 2025, la Sala Supra Music Hall de Sevilla se convertirá en el epicentro del heavy metal con la presencia de Blaze Bayley, una de las voces más icónicas del género. Los amantes de la música podrán disfrutar de una noche cargada de nostalgia, potencia y pasión, celebrando la trayectoria de este legendario vocalista.