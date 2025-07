Eric 'Bobo' Correa: "Los discos tienen magia, pero un concierto es una experiencia superior"

Desde que en 1991 sacudieron la escena con un debut cargado de humo, rebeldía y ritmos infecciosos, Cypress Hill se ha mantenido como una fuerza incombustible del hip hop global. Pioneros en llevar la marihuana al micrófono y el spanglish a los grandes escenarios, el grupo californiano ha sabido reinventarse sin renunciar a su esencia callejera y psicotrópica. Entre sus filas brilla desde hace décadas Eric Bobo Correa (New York. 1968), percusionista de sangre latina y alma funky, curtido con los Beastie Boys y convertido en uno de los pilares del sonido Hill. Con motivo del esperado concierto que el grupo ofrecerá mañana miércoles en Icónica Santalucía Sevilla Fest, charlamos con él sobre el pasado, el presente y ese futuro incierto que se respira entre ritmos y revoluciones.

Pregunta.-Cypress Hill es una banda que siempre ha dicho que a la gente, además de darle fiesta hay que educarla en valores sociales y políticos. Vivimos unos tiempos en que eso es más necesario que nunca, ¿no le parece?

Respuesta.-Creo que sí. La música siempre es una poderosa forma de sanación. Es un lenguaje universal, por lo que te permite expresar distintas emociones. Y, en estos momentos, creo que la buena música es más necesaria que nunca.

P.-¿Qué diferencias hay en la forma en que conectaba con ese mensaje la gente que los escuchaba hace 34 años y la generación joven que los escucha ahora?

R.-La tecnología es un factor muy importante en esa diferencia. En los primeros días no teníamos lo que tenemos ahora, especialmente todo lo relacionado con las redes sociales y la facilidad para conectarse con los fans y la gente en general. Creo que es algo realmente increíble. Algunas personas puede que le teman a la tecnología, pero yo creo que todo forma parte de la evolución.

P.-Hace unos días, en el festival de Sevilla en el que ustedes van a actuar estuvo haciéndolo Maná y su cantante habló de los problemas actuales de los latinos en California. A ustedes les pilla muy de cerca tanto la filosofía latina como la pertenencia a la Costa Oeste americana. ¿Qué habría que hacer para poner fin a esa locura desatada por el gobierno de Trump?

R.-En este momento la situación es muy preocupante, especialmente por los problemas que están ocurriendo en todo el país, lo mismo que en California, donde parece que los latinoamericanos están siendo señalados injustamente. Esto, sin duda, es algo que jamás debería estar ocurriendo. Creo que es un pésimo ejemplo para el mundo, porque mucha gente mira a Estados Unidos como referencia. Y entiendo que para muchos sea una locura que estas cosas estén sucediendo aquí, sobre todo cuando provienen del propio gobierno. Por eso, lo más importante es informarse bien antes de formarse una opinión. No basta con lo que dicen las noticias o los rumores, porque eso puede ser engañoso y terminar haciendo más daño que bien. La gente debe investigar por su cuenta para entender realmente lo que ocurre y actuar de la mejor manera posible. Esto es crucial, porque el futuro está en manos de las nuevas generaciones. Son ellos quienes decidirán hacia dónde va el mundo. Nosotros tenemos un tiempo limitado, pero ellos tienen el poder de educarse, buscar respuestas y cambiar las cosas.

P.-¿Qué podemos esperar en Sevilla del concierto de Cypress Hill?

R.-Pues hombre, no dude de que va a ser pura energía, de que va a tener una vibra enorme. Siempre nos encanta visitar España, especialmente Sevilla, una ciudad hermosísima en la que es algo increíble tener la oportunidad de tocar. Estoy completamente seguro de que el público va a estar electrizado. Su energía se va a multiplicar cuando nos conectemos con ellos. ¡Va a ser algo tremendamente divertido!

P.-Aquí en Sevilla, precisamente, tenemos a la banda de hip hop más importante del país, que es SFDK, capaces de meter a 70.000 espectadores en un estadio, como hicieron hace unos meses en esta ciudad. Conozco el grandísimo interés de Zatu, su MC, por subir con ustedes al escenario y compartir algún rap. ¿Piensa usted que sería posible? -a ver si cuela-.

R.-Claro que sí, cualquier cosa es posible. No podemos controlarlo todo; veremos cómo se dan las cosas, pero estamos abiertos a hacer colaboraciones increíbles con otros artistas. Especialmente con otros MCs y raperos de todo el mundo. Creo que eso es algo realmente valioso, porque muestra unidad a través de la música. Para nosotros es importante poder representar esto. Así que, ¿por qué no? Todo es posible, en realidad. -¡a que cuela…!-

P.-¿Los Cypress Hill que grabaron su primer disco hubiesen podido pensar que 30 años después grabarían otro disco como Back in Black regresando al sonido crudo y callejero, similar al de aquellos primeros trabajos de los años 90?

R.-Creo que ninguno de nosotros hubiera imaginado que seguiríamos a este nivel treinta años después. Es una verdadera bendición, porque muchos artistas de nuestra generación ya no están activos; se separaron o simplemente desaparecieron del panorama musical. Que nosotros sigamos aquí, creando música con este nivel de calidad… es algo extraordinario. Un auténtico regalo. Por eso estamos tan entusiasmados de poder seguir compartiendo nuestra música y nuestro mensaje con el mundo, especialmente con el público español.

P.-¿Este regreso a las raíces fue de alguna manera una contestación a esa forma de generar ritmos y letras con la Inteligencia Artificial en lugar de basarse en la experiencia callejera?

R.-Mire, la verdad es que nosotros no vemos la inteligencia artificial como algo para usar, ni siquiera para experimentar, en nuestra música. Para nosotros, la creación debe ser 100 % orgánica. Entiendo que la IA es otra herramienta tecnológica que hace la música más accesible, pero yo la llamo lazy creativity -creatividad de vagos-. ¿Por qué? Porque al final estás dependiendo de algo que no nace de ti. Solo introduces datos... ¡pum!... y dejas que un programa lo resuelva todo. El problema es que la IA, al menos hoy, no tiene alma. Y eso marcará la diferencia entre artistas: los que elijan el camino fácil, esta especie de atajo creativo, y los que, como nosotros, ni siquiera lo consideraríamos. Porque el arte real viene de aquí dentro -se señala el corazón-.

P.-En sus conciertos ¿Cómo equilibran la fidelidad al disco con la energía improvisada del directo?

R.-Todo esto forma parte del proceso creativo. Cuando grabas un disco, estás capturando una energía única, una chispa especial. Pero el verdadero reto llega en el escenario; ahí no solo debes recuperar esa magia, sino amplificarla. El público quiere escuchar sus canciones como las conoce... pero también espera algo más. Ahí es donde demostramos lo que vale la banda. Algunos artistas se limitan a reproducir sus temas tal como están en el estudio, lo cual es válido, pero nosotros creemos que un concierto debe ser una experiencia superior. La gente ya conoce el disco, lo que quiere ver es cómo lo transformamos en vivo. Por eso siempre incorporamos detalles especiales: arreglos inéditos, momentos improvisados... pequeños guiños que hagan decir al público: ¡Vaya, esto no estaba en la grabación!. Ese ¡wooow! es lo que mantiene viva la música. No se trata solo de tocar, sino de seguir evolucionando en cada presentación. Y eso, para nosotros, es sagrado.

P.-¿Prefieren en sus conciertos sonido orgánico o tecnológico?

R.-Será una mezcla perfecta de ambos mundos. Los cuatro estaremos ahí en el escenario, pero nuestra forma de hacer música va mucho más allá de depender de pistas pregrabadas o recursos fáciles. Llevamos la experiencia a otro nivel. Algunas canciones sonarán renovadas, pero siempre mantendremos esa energía cruda y auténtica del rock & roll en vivo. Aunque solo seamos cuatro músicos en el escenario, creamos una combinación mágica de tecnología bien utilizada, improvisación genuina y pura espontaneidad. En nuestros conciertos, todo puede pasar... ¡absolutamente todo!

P.-Dice que en el escenario serán cuatro: B-Real, Sen Dog, DJ Lord y usted; tendrán que usar muchos samples, backing tracks, efectos digitales…

R.-En este escenario solo seremos cuatro, pero se lo digo claro, vamos a sonar en grande, muy grande. Uno de nuestros mayores orgullos como banda es subir al escenario y competir, en esa sana rivalidad musical, con grupos que traen equipos enormes y formaciones completas. Pero aquí está lo increíble, nosotros generamos el mismo poder. El mismo impacto. Y esa es la razón por la que seguimos siendo invitados a estos festivales importantes. A menudo somos el único grupo de hip-hop en el cartel. O nos programan junto a puro rock. Pero cuando nos ponen en ese escenario, es por algo, por nuestra energía imparable, por nuestro magnetismo escénico, por la música que creamos. Todo converge en una experiencia que simplemente... funciona. El público lo siente y nosotros lo demostramos.

P.-Pues como su agente de prensa ya me está haciendo señales de que el tiempo de entrevista se está terminando, dígame usted lo que considere oportuno o tenga interés en dar a conocer.

R.-¡Pues que estamos súper emocionados de volver a España! Amamos a nuestros fans aquí y nos llena de alegría que sigan saliendo a vernos, esperando ese show lleno de energía pura. ¡Les prometo que va a ser increíble! Nosotros también lo esperamos con ansias, así que prepárense… porque la energía va a estar al máximo. Les aseguro que se van a divertir muchísimo. Va a ser un momento inolvidable. ¡Muchas gracias por todo su apoyo! Ah, y por cierto… ¡cuento las horas para disfrutar de esa comida maravillosa que tienen aquí!