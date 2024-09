Buenas intenciones no bastan

La ficha ** 'Treasure'. Comedia dramática, Alemania, 2024, 114 min. Dirección: Julia von Heinz. Guion: Julia von Heinz, John Quester. Música: Antoni Lazarkiewicz, Mary Komasa. Fotografía: Daniela Knapp. Intérpretes: Lena Dunham, Stephen Fry, Zbigniew Zamachowski, Robert Besta.

No bastan los buenos sentimientos ni los grandes temas. Hay que saber filmarlos. Y en algunos casos, como el del Holocausto, no sobarlos. Este horror sin precedentes en la historia de la humanidad por su racional, funcionarial y muy eficaz y moderno carácter tecno-industrial que inspiró a Arendt el concepto de banalidad del mal, merece ser tratado no solo con respeto, también sin convertirlo en un género.

En esta película el Holocausto es el pretexto para una historia de viaje y de reencuentro entre padre e hija, un polaco superviviente del Holocausto y una periodista nacionalizada estadounidense. Y de reencuentro también, como es habitual en estas historias, con ellos mismos.

El gran Stephen Fry está muy bien, como siempre, y la apreciable y multidisciplinar Lena Dunham -escritora, guionista, actriz y directora- le da una buena réplica. Pero dos actores -tres si sumamos al gran actor polaco Zbigniew Zamachowski, que trabajó con Kieslowski y Wajda- no pueden tirar del carro de una película si el guión -basado en una novela de Lily Brett- de John Quester y Julia von Heinz, y la dirección de esta última, realizadora alemana de discreta filmografía, no le dan la autenticidad emocional necesaria y no aciertan a combinar, sobre el trasfondo de una tragedia histórica que emerge del todo en la visita al museo de Auschwitz, ese siempre difícil equilibrio entre drama y humor que es el sello de la gran comedia que busca acercarse a los claroscuros de la vida. Bien intencionada, sí, y bien interpretada, también. Pero nada más. Y eso no basta.