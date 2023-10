Pitingo: "La bulería es el palo más difícil del flamenco"

El conocido aserto de Juan Ramón Jiménez: «Raíces y alas, pero que las alas arraiguen y las raíces vuelen». Con este aforismo podríamos sintetizar la trayectoria de Pitingo, artista paisano del poeta de Moguer, quien ha estudiado, paciente, exhaustivo, a lo largo de una vida, las raíces del cante flamenco. Un estudio cuyo resultado no ha sido la interpretación más o menos convencional de este arte, sino otra, que va más allá, con un vuelo –alto vuelo- con el que Pitingo ha llegado a lugares únicos. El estilo del artista no conoce semejante y con él disfrutaremos el próximo 19 de octubre en el Cartuja Center. A este teatro, de coloridas butacas, Pitingo acudirá con Soulería de ida y vuelta. Eclecticismo. Suma de músicas distantes y a su vez próximas. La antítesis convertida en sentido. La raíz y el ala. Hacer arte sobre el propio arte. El mayor de los dones para cualquier artista.

-No ha sido usted muy afín a la ortodoxia flamenca.

-Aunque no lo parezca, sí lo he sido. Y cuantos más años van pasando, más defensor soy de esa ortodoxia. Mi primer disco fue un disco más ortodoxo, Pitingo con Habichuelas. En él estaban Juan Habichuela, Pepe Habichuela, Juan Carmona, Antonio Carmona… Fue ortodoxo y lo hice así a posta porque yo lo que quería era que la gente supiera que yo era cantaor. Después de este comienzo sí empecé ya con la soulería, que naturalmente forma parte de mi vida. Pero nunca he dejado de estudiar el cante flamenco. De hecho, sigo estudiándolo. A veces incluso tengo que repasarlo. Me gusta escuchar a La Niña de los Peines o a Manolo Caracol y así recordar los tercios y los cantes. Cuantos más años van pasando, más consciente soy de que hay que defender ese flamenco, la música más importante que tenemos en España de cara al mundo.

-¿Qué relación encuentra entre el flamenco y la música latina, o la afroamericana?

-Entre el flamenco y la música latina la relación está en los ritmos. Date cuenta de que el flamenco tiene mucho de África. El tanguillo de Cádiz, por ejemplo, ese ritmo suyo, eso está en Cuba. Por supuesto, el flamenco también tiene similitudes con lo árabe. La música afroamericana y el flamenco tienen relación en la manera de sentir, aunque no tanto musicalmente. Es decir, los flamencos y los negros, o los gitanos y los negros, son pueblos que han sufrido mucho. Ahí está el nexo de unión. El negro cuando quiere cantar una pena o una alegría lo hace y, aunque no entiendas su idioma, se nota, se nota lo que transmite. El flamenco igual. Y por supuesto ambos sin instrumentos. Porque todos empezamos sin instrumentos. Las palmas, presentes aquí y allá. Todas las razas que han pasado fatigas tienen una música increíble.

-Hay por tanto parecidos en la música, pero también en la clase, digamos.

-Claro. Por supuesto. Lo que hablamos de la fatiga. O la pobreza. Que no había para comer, un cante; que había un trozo de pan en la mesa, otro cante. En el cante, en el flamenco, se nota mucho quien ha pasado por ahí, por esa fatiga. Fatiga que hoy día son otras, no son las de antes, pero que también, de otra manera, existen. Yo por eso digo que los discos hay que cantarlos en diferentes estados de ánimo. Para que los discos tengan de todo y que transmitas esa pena o esa alegría del momento.

-¿De quién aprendió esa visión tan original y tan ecléctica del flamenco?

-¿Del flamenco?

-O de la música en general.

-De la música general… yo mismo. Siempre he sido diferente en ese sentido desde que era pequeño. En mi caso iba al colegio y veía a los niños yendo a la moda del momento. Yo me posicionaba a contracorriente siempre. Uno iba con Alejandro Sanz en la carpeta y yo lucía a Aretha Franklin o a Enrique Morente. O a Camarón.

-También usted nació en una frontera. No sé si eso marca carácter.

-Sí. En Ayamonte. Por supuesto. Yo creo que sí tiene que ver. Y mucha influencia en mi casa, tanto de un lado como del otro. Por parte de mi padre y por parte de mi madre. Tengo familia portuguesa, luego mi madre de familia gitana. Incluso por mi padre tengo familia africana. Eso lo tengo en la sangre, y quizá me haga ver las cosas de otra manera.

-El concepto de soulería aproxima propuestas distintas. Una forma de estar en el mundo que hoy día, quizá, sea muy oportuna. Acercarnos a lo diferente. Unir. Conocer.

-Sinceramente, no me voy a mover de ese estilo. No sé hacer otra cosa. La soulería es como si fuese mi alma. Siento el flamenco y la música soul como igual.

-Leo que su concierto del próximo 19 en Sevilla será un concierto entre amigos... No sé si ya se puede ir desvelando alguna sorpresa.

Todavía no (risas).

-Vaya.

-Pero las desvelaré. Y las habrá.

-¿Es la bulería su palo preferido del flamenco?

-La bulería es el palo más difícil del flamenco. Eso sin duda. Tanto es así que quien sabe cantar bulerías puede cantar por otros palos: soleá, seguiriya… Aunque todo el mundo no puede cantar por bulerías. Por eso, normalmente, es el gitano quien canta por bulerías, y él es el rey de la bulería.

-Me sorprende que diga que la bulería es el palo más difícil de cantar. Con lo popular que es.

-Pero que cante por bulerías mucha gente no quiere decir que se esté cantando bien por bulerías. Para mí, Jerez tiene la llave. O aquí [en Sevilla] Triana. Lebrija. O Cádiz.

-Y hablando de ciudades flamencas: ¿qué significa Sevilla para usted?

-Sevilla, respecto del flamenco, es una de las tierras más importantes. Sevilla es lo que conecta a todo esto que estamos hablando. Sevilla es multicultural. Aquí, para mí, estaba todo. Sevilla es genuina.

-Usted que tanto ha estudiado el cante flamenco. ¿Qué libro o referente nos recomienda para acercarnos a este arte?

-Flamenco de la A a la Z, de José Manuel Gamboa. Y luego yo siempre recomiendo a Camarón. Escuchar a Camarón.