Triana recupera el cante en distancias cortas

En un entorno idílico a la orilla de ese río que ha inspirado algunas de las letras jondas más recordadas, en un ambiente familiar, con una cercanía aplastante y la posibilidad de escuchar cada suspiro de los artistas a no más de cinco metros regresa este viernes el ciclo Íntimos de Triana, una iniciativa que tuvo que suspenderse en el ecuador de su primera edición en 2019 a causa de la pandemia y que, como explica a este diario su director, Carlos Reverte ‘Rufo’, invita a vivir una experiencia única "que te hace sentir como en el salón de tu casa".

Así, Flamenquería Sevilla acogerá hasta el 27 de mayo un atractivo programa de diez recitales que reúne a nombres consagrados junto a otras jóvenes promesas de lo jondo, "todos ellos primeras espadas del cante y del toque y artistas para los que el flamenco es su manera de vivir y sentir", defiende el productor y gestor cultural. Además, se ha buscado abarcar una paleta amplia de líneas estilísticas recogiendo distintas escuelas, territorios y personalidades, así como propuestas más ortodoxas y otras más abiertas.

"Con este ciclo pretendemos dar cabida a artistas consagrados junto a jóvenes talentos y recoger distintas escuelas, territorios y personalidades del cante y del toque"

De esta forma, la veteranía viene representada por Juan Villar, Juana la del Pipa y Luis El Zambo, artistas que, hoy por hoy, son de una singularidad única. El presente viene de la mano de figuras consolidadas como Antonio Reyes, Israel Fernández, María Terremoto o La Fabi; y el futuro lo encarnan los prometedores Manuel de la Tomasa y El Purili. El apartado de la guitarra solista viene representado por dos propuestas muy especiales: Rycardo Moreno & Ané Carrasco con la colaboración especial de Agujetas Chico al cante y, por otro lado, Yerai Cortés, una de las guitarras con mayor proyección. No menos importante es el apartado de las guitarras de acompañamiento, una disciplina que según cuenta el director se ha querido cuidar especialmente con la presencia de las personales sonantas de Caracafé, Manuel Parrilla, Diego del Morao, Dani de Morón, Miguel Salado, Manuel Jero, Nono Jero y David de Arahal.

En concreto, mañana día 14 de enero abrirá el telón el "rajo" de la jerezana Juana la del Pipa, una de las voces negras más salvajes, que estará acompañada de Manuel Parrilla. Con el toque de Nono Jero, le seguirá el 28 de enero "la fuerza y el temperamento" de la joven María Terremoto, una de las cantaoras más reclamadas en los circuitos jondos actuales.

Tras estas mujeres poderosas, en febrero los espectadores podrán disfrutar de dos esperados conciertos. El del día 11 con "la gaditanía y el metal" de Juan Villar, una leyenda viva del flamenco que contará con la sonanta de Manuel Jero, y el del día 25 con "la frescura y personalidad" de Israel Fernández y Emilio Caracafé a la guitarra.

Ya en marzo "la dulzura" de Antonio Reyes se mecerá con el toque sugerente de Dani de Morón el 11 de marzo, mientras que el 25 de este mes le toca el turno a tres jóvenes que rebosan jondura en su manera de entender este arte: esto es, Manuel de la Tomasa, El Purili y David del Arahal.

"Nuestra filosofía es ofrecer flamenco de calidad para un aficionado exigente ofreciendo una experiencia única que les haga sentir como en casa"

Por su parte, el 1 de abril pisarán el escenario de Flamenquería Rycardo Moreno, Ané Carrasco y Agujetas Chico, representando la modernidad y la innovación desde la raíz y el día 25 le toca el turno al "duende y el pellizco" de La Fabi, arropada por Diego del Morao, una de las guitarras más entusiastas de lo jondo. Y ya en mayo la "flamencura" de Yerai Cortés, el día 13, y la maestría de Luis el Zambo, "el metal de Santiago", con la guitarra de Miguel Salado, cerrarán el programa el día 25.

Con esta propuesta, por tanto, la intención de Reverte, no es dirigirse al turista, como ya hacen otras programaciones, sino ofrecer un "flamenco de calidad" que responda la demanda del aficionado "que me consta que anhela una programación como ésta". En este sentido, desde su nacimiento el ciclo gozó de una excelente acogida de público y crítica "y por eso tuvimos siempre presente volver", apunta el productor. Más aun en un barrio "que tiene todos los mimbres flamencos y sigue manteniendo su esencia con gente como el Marsellés, Luis Peña, Juanfra Carrasco, Joselito Acedo, Alba Molina, María Terremoto, El Pechu... pero que, sin embargo, no tenía una oferta seria para los aficionados exigentes".

Precisamente para rendir tributo al arte que se respira a este lado del Guadalquivir, esta edición irá dedicada a Pepe El Culata, uno de los grandes representantes del cante de Triana, que desde el punto de vista de Reverte no ha sido lo suficientemente reconocido. "Lo de Pepe tiene su miga porque no es un artista mediático ni que haya trascendido, pero es uno de los cantaores más importantes que ha dado el barrio. Creo que era de justicia recordarlo y reconocer su figura", comenta al otro lado del teléfono.

Ahora, "con la incertidumbre de las olas que van y vienen, pero con toda la ilusión del mundo", estos Íntimos de Triana vuelven a Sevilla con la filosofía de programaciones como las del Círculo Flamenco de Madrid, de cuya junta directiva también forma parte Reverte, o la del Sala García Lorca con conciertos de pequeño formato, sin microfonía y dirigidos a no más de 100 personas. Las entradas, que oscilan entre los 15 y los 25 euros, se pueden adquirir a través de la ticketera entradium.com, por venta telefónica en el 955 22 64 11 (Flamenquería Sevilla) o en la propia taquilla de Flamenquería (C/Castilla 94).