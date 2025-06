Chanel y Laura Gallego, dos divas coronando la Plaza de España en el Orgullo de Sevilla 2025

La Plaza de España se tiñe esta noche con los colores del arcoíris para abrir las fiestas del Orgullo en la ciudad. Con un cartel donde caben reivindicaciones a golpe –en el sentido metafórico, obviamente– de música, Icónica Santalucía Sevilla Fest ha organizado una fiesta que sirve de antesala al tradicional pregón que tendrá lugar mañana en la Alameda de Hércules y a la cabalgata que desafiará el aumento de temperaturas el sábado. Libertad frente a esos discursos de odio que empañan el camino recorrido.

Las puertas se abrirán a las 19:30, pero no será hasta una hora después cuando la murciana Kuve se suba al escenario. A las 21:20 horas, le tocará el turno al sevillano y ex triunfito Mayo. Y como colofón, una sesión de la cantaora Laura Gallego, que se pondrá a los platos –sí, a los platos– para mezclar los grandes éxitos del folclore patrio. Y de una diva a otra. Chanel será la encargada de interpretar el fin de fiestas sobre las 23:50 horas. Este periódico ha hablado con ambas para conocer sus sensaciones horas antes de subirse a las tablas como protagonistas indiscutibles de la velada.

La última folclórica –gira que ha desarrollado Gallego durante el último año– “cierra con un momento dj set muy divertido en el que me pongo a pinchar a Lola Flores, a Marifé de Triana, a Rocío Jurado y a Isabel Pantoja con bases de tecno y de electrónica”, explica la jerezana. Pero la cosa no se queda ahí. “Utilizo sus canciones para apoyarme y durante toda la sesión estoy cantando constantemente”, apostilla la cantaora visiblemente emocionada y acostumbrada a interpretar “un género muy dramático” con letras que van por derroteros más parecidos a “No me dejes solo con esta agonía. / No claves puñales en mi garlochí” que a “Mi destino es el que yo decido, / El que yo elijo para mí”. “Quería cerrar los conciertos de una forma amena y se nos ocurrió esto. Y ahí me veo... preparando sesiones en lugar de escuchar Juanita Reina”, bromea entre risas.

Confiesa que darle una nueva vida al género “y llevarlo a mi edad y al siglo en que vivimos” le permite estar en “plenitud de facultades”. Respetando elementos idiosincráticos como la bata de cola, la peineta y los caracoles en el cabello, “lo único que pretendo es poner mi granito de arena e innovar, no a la fuerza para que suene distinto, sino aportando mi propia personalidad” a la copla.

La cantaora Laura Gallego ofrecerá una sesión como dj. / Juan Carlos Vázquez

Un género que, históricamente, ha sufrido golpes parecidos a los que ha soportado el colectivo. “No paro de encontrarme señoras que no pudieron dedicarse a la copla, porque estaba ligada a una mala imagen”, recuerda y hace un paralelismo con la propia orientación sexual: “Al colectivo le ha pasado lo mismo y ha tenido que regirse por los cánones de persona normal, entiéndase la ironía, que había que seguir”. De hecho, considera que “hemos ido como borregos queriendo respetar lo que nos había precedido. Y, de repente, la copla, el colectivo y yo hemos experimentado un momento muy sano en el que ponemos pie en pared y decimos: yo no soy eso y si no lo ha habido antes, pues ahora sí, porque yo existo”.

Sin querer desvelar ningún detalle, sí que reconoce que no sabe “estar en ninguna parte sin cantar”, por tanto, se pegará al micrófono de principio a fin y promete “momentos divertidísimos” en los que el público será especialmente importante. Además, contará con un dj auxiliar que hará las veces de sustituto para que pueda bajar a la pista a interpretar, no solo los grandes temas de las folclóricas más reconocidas, también los himnos más reivindicativos del propio Orgullo.

La "nueva era" de Chanel

Recogerá el testigo la cantante Chanel, intérprete que llegó a lo más alto de Eurovisión y quedó tercera en 2022 con el hit SloMo. La artista se remonta a esa fecha al recordar el boom que experimentó. “No tenía ni idea de cómo funcionaba la industria. Me pasó todo bastante rápido... ahora estoy en un momento en el que me meto en el estudio, compongo, estoy con los productores y decido qué canciones sacar con mi equipo”, señala para argumentar las razones por las que no se siente especialmente identificada con su álbum debut, Agua.

Por tanto, ahora afronta “una nueva era” en la que se siente “realizada y disfrutando el camino”. Una trayectoria en la que, a su juicio, ha adoptado el rol de esponja para no frenar su evolución profesional. Inicia esta nueva etapa con dos singles: Antillas y Una bala. Considera que lo principal para sacar adelante ambos sencillos ha sido “sentarme con tiempo a componer las letras, a saber de lo que quiero hablar e incluso a meterme en la producción musical también, no como productora, pero sí a dar directrices”.

En cuanto al show, la artista siempre se ha caracterizado por rendir al máximo sobre el escenario. No es una rareza que en sus conciertos no escatime en detalles a nivel coreografía y puesta en escena. Como tampoco lo es su faceta reivindicativa. Sin ir más lejos, ofreció el pregón del Orgullo en Madrid el mismo año que ocupó el podio en Eurovisión. “Hay muchas luchas que seguir batallando y siento que hay personas que podemos ser un altavoz. Tanto mi profesión como mis principios me guían hacia este camino y no lo voy a soltar”, denuncia la artista y hace hincapié en que quien “no lo vea bien” será porque “no tiene que estar en mi círculo y ya está”.