Diez conciertos para el otoño sevillano

Ya se ha hecho presente el tan distante otoño que Neruda esperaba en su poema y los ojos de los aficionados a la música viajan por las webs y redes sociales buscando uno de los cientos de conciertos que van a ir cayendo en nuestra ciudad constantemente como las hojas secas típicas de esta estación. Conciertos en festivales celebrados al aire libre en el CAAC o en la Plaza de España; en teatros y recintos como el Central, el Lope de Vega o el Cartuja Center; en las salas habituales, que vuelven a una situación cada vez más parecida a la normalidad, como la Fanatic, la Even o la X; con grupos e intérpretes locales, nacionales e incluso internacionales que ya se van atreviendo a cruzar fronteras; nombres nuevos y míticos... El abanico va a ser tan grande que muchas veces resultará difícil decantarse por uno u otro. En esta guía hemos entresacado diez: los que no podemos perdernos porque el artista o la circunstancia que lo rodea es especial.

Zucchero (28 de septiembre)

Es italiano, pero tiene el aura de las grandes estrellas del rock británico y americano. Sólo por eso ya sería especial este concierto que dará en la Plaza de España dentro del Icónica Fest. Pero lo que hace realmente que no podamos perdérnoslo es que por primera vez Zucchero está haciendo una gira de conciertos acústicos. Después de 43 años de carrera en la que, aparte de directos, recopilaciones y colaboraciones, cuenta en su haber con 14 discos de estudio, la pandemia le hizo mantener el contacto con su público, siendo muy activo a la hora de crear y publicar vídeos acústicos en sus redes sociales, con muchas de las canciones que componen su último y reciente disco, D.O.C., que había comenzado a grabar antes del confinamiento. La gira que lo trae a Sevilla se llama Inacustico D.O.C. & More y esa última palabra hace referencia a una selección de grandes éxitos de su repertorio, presentados de una forma acústica sin precedentes, acompañado de dos guitarristas, Doug Pettibone y Kat Dyson, esta última asidua colaboradora de Prince. Tras ver por televisión, meses atrás, a Zucchero cantando con el fondo del Coliseo de Roma y la Plaza de San Marco de Venecia totalmente vacíos, causará impresión verlo, esta vez, con el fondo de la Plaza de España.

SFDK (9 de octubre)

Sevilla rindió homenaje al dúo de rap de Pino Montano concediéndole una de las Medallas de la Ciudad, que Óscar y Zatu recogieron en diciembre de 2020. Y ambos van a celebrarlo con un concierto en la Plaza de España, también dentro del Icónica Fest. que será tan especial para ellos como para sus seguidores. Va a ser imposible que el recinto albergue a los 18.000 espectadores que se congregaron en el CAAC en marzo del 2019 para la celebración de sus 25 años de carrera, pero quienes consigan entrar podrán disfrutar de las sorpresas que están preparando junto a algunos artistas invitados que, aparte de Legendario, asiduo colaborador con ellos, no quieren desvelar aún.

Pájaro (16 de octubre)

A Andrés Herrera lo hemos visto muchas veces ya en nuestra ciudad, tanto con toda la banda como acompañado solamente por Raúl Fernández en un gran dúo de guitarras acústicas. Pero lo que hace tan especial este concierto, que se va a celebrar en el Teatro Central, es que supondrá una celebración de la década que lleva ya al frente de su propia banda, desde que dejó de poner su fino toque al servicio de otros artistas. Por eso este concierto se llamará De Santa Leone al Gran Poder, diez años de Pájaro y la pretensión del grupo es grabarlo para editarlo posteriormente, pero eso depende de factores ajenos a ellos, así que no puede darse por hecho, como tampoco puede hacerse con la lista de artistas invitados, de los que sólo están confirmados Los Saxos del Averno, aunque se espera la participación de casi todos los que han tenido algo que ver en la carrera musical de Pájaro y en la elaboración de sus tres discos. Un segundo paso en la celebración de estos diez años será la publicación en diciembre de un libro, aún sin título, escrito por Alfred Crespo, codirector de Ruta 66 y de la editorial 66rpm, con dos partes diferenciadas, una con la biografía de Andrés, el Pájaro, y otra centrada en cómo se llevó a cabo el proyecto de Pájaro como banda, que incluirá un capítulo dedicado a Raúl.

Festival Interestelar (29 de octubre)

Esta vez no se trata de un artista o grupo concreto, sino del festival en sí. Las bandas que hay anunciadas hasta ahora ha sido y será fácil verlas porque han participado en otras ediciones anteriores y suelen dar conciertos en nuestra ciudad, y las que aún no han sido anunciadas tendrán un interés similar porque la organización ha publicado una lista de decenas de ellas para que sea el propio público el que las elija, y en esa lista no figura tampoco ninguna sorpresa. En esta edición no se montará el tercer escenario, que era el que realmente ofrecía conciertos que permitían descubrir nuevas bandas. Lo realmente interesante del Interestelar es que va a ser la primera vez que podamos asistir a los conciertos de pie y mezclados entre nosotros, delante del escenario y moviéndonos libremente por los recintos diferenciados. Para ello será necesario presentar el Certificado Covid Digital de la UNE o unas pruebas PCR o de antígenos recientes con resultado negativo, y tener puesta una mascarilla FFP2 en todo momento, excepto al consumir comida o bebidas.

Freddie Dilevi (6 de noviembre)

Este concierto se celebrará en la Sala Even y su interés radica en que aunque Dilevi es el mejor crooner de nuestra ciudad, e incluso del país, nadie ha podido verle en directo por razones que él mismo nos cuenta. "No tocamos en Sevilla desde septiembre de 2014, cuando cerramos Nocturama. Aunque en realidad aquel Freddie Dilevi tenía poco que ver con éste. Yo tenía una banda entre 2011 y 2013 que se llamaba Freddie & The Filos. Monté el proyecto de Freddie Dilevi de manera paralela a mi banda porque me apeteció hacer algo de carácter rock 'n' roll clásico, pero poco después, por asuntos laborales y cuestiones que no vienen al caso, dejé la música. En 2018 retomé de nuevo la música bajo el nombre de Freddie Dilevi, pero el nuevo proyecto poco tenía que ver con el antiguo. Volví al punk. Así que se puede decir que, aunque sea el mismo nombre, con este nuevo proyecto nunca hemos tocado en Sevilla. Ni siquiera para presentar el anterior disco, Teenager's Heartbreak. El 6 de noviembre presentará su segundo disco, el recién editado In the Light of a New Day, del que interpretarán todas las canciones, además de las del primero. Dilevi espera tener algunos invitados especiales, como Dani Losada, que en realidad es como el quinto miembro del grupo, y Dogo, que participó en el disco anterior.

Escuelas Pías (14 de noviembre)

En este concierto en la Sala X tenemos que estar todos para llenar el vacío de Paco Arenas, fallecido el pasado 10 de septiembre. Como la hoja del árbol seca que arrebata el vendaval, así se van algunas vidas. Apenas seis semanas después de su diagnóstico, una mala enfermedad se llevó la de quien fuese guitarrista de Blacanova, la banda sevillana que convirtió el dream pop en nightmare noise sin abandonar la belleza oscura de los delirios de John Houston o Tod Browning. Benedetti dejó escrito que la vida tiene la obligación de la muerte. Pero necesitamos tiempo suficiente para asimilar que el viaje ha terminado. Paco no lo ha tenido y la pesadilla del infierno de Dante que tantas veces dibujó con su música se le hizo realidad, la bruma ahogó luces de acordes pendientes de tocar. Los tocarán por él Cristian Bohórquez y Davis Rodríguez, sus compañeros en otras bandas, ahora unidos y, sin duda, echándolo de menos, en estas Escuelas Pías.

The Black Lips (20 de noviembre)

Esta edición del Alhambra Monkey Week va a celebrarse casi en su totalidad en el Cartuja Center y allí actuarán The Black Lips, una banda que desde que comenzó su andadura hace unos 20 años ha recorrido un largo camino de locas payasadas, que generalmente involucran fluidos corporales e invasiones escénicas, que echan a temblar a promotores menos atrevidos que los del Monkey Week. Desde que aprendieron a tocar realmente sus instrumentos, han sido una fuerza de la naturaleza. Han tomado su energía inagotable y la han canalizado en una gama de excelentes discos que van desde el proto-punk de los 60 a las cacofonías del freeform y sus estilos favoritos, el garage y el rock 'n' roll más thashies. Mujeres, Kokoshca, Sarria, Elemento Deserto y Tiburona son algunas otras bandas que participarán en esta cita.

The Sadies (23 de noviembre)

La primera de las bandas extranjeras que vuelve a incluir en sus giras a las salas sevillanas es The Sadies y por eso tenemos que estar en la Sala X para recibirlos como merecen. La banda se formó en Canadá hace 25 años y tiene tras de sí una extensa discografía, cuyo último disco data del 2017, por lo que no es prioritario que tengan que presentar sus canciones y esperamos que el concierto sea un repaso de las mejores, con las que han construido un amplio universo que va desde el country clásico hasta el garage primitivo, pasando por el folk rock psicodélico, el surf y el rockabilly. Cuatro virtuosos con un gusto impecable, que ha hecho que los llamen para colaborar con ellos artistas de la talla de Neko Case, Kurt Vile e incluso Neil Young.

Miguelito García e Iván Molina (14 de diciembre)

Dos nombres que puede que no les digan nada a ustedes al verlos así escritos, pero que forman parte de la segunda edición del Irreductibles Nocturama, que se celebrará en el Teatro Central. Uno de sus organizadores, David Linde, explica por qué no debemos perdérnosla: "Aún abierta la programación final, contamos este año con unos clásicos del ciclo como son Za! o Marco Serrato. Pero sin duda lo que considero fundamental, que no hay que perderse, van a ser los 20 minutos en los que Miguelito García, artista que lleva dos años en estado de gracia en las volandas de Derby Motoreta's Burrito Kachimba, se encuentre con Iván Molina, batería del combo chileno La Big Rabia, uno de los mejores percusionistas que habitan nuestro país y referente de la escena de los 80 y 90 en Chile. Sólo voz y batería en un encuentro no exento de riesgo donde la libertad rozará la improvisación contemporánea. La única directriz que les dimos fue: siéntanse libres, de la manera más plena; no intenten nada si no sienten esa libertad. Es posible, aunque no deseable, que ésta sea la única vez que podamos disfrutar de estos dos músicos en semejante diálogo". Una propuesta así, que jamás podrá verse en un festival al uso, tiene entidad de sobra para estar en esta lista.

Jethro Tull (16 de diciembre)

Más de 50 años después de su formación, Jethro Tull continúa dando una media de cien conciertos anuales en todo el mundo y esta última gira los trae a Sevilla, su única parada en España, para que podamos verlos en el Cartuja Center. El nombre de la gira, The Prog Years Tour, ya indica que el repertorio estará basado en las canciones de sus discos más progresivos, entre los que figuran los míticos Aqualung y Thick as a brick. De aquellos músicos sólo queda ya Ian Anderson, pero los que le acompañan en este proyecto están suficientemente contrastados y dos de ellos, teclista y bajista, llevan con él casi 20 años, por lo que es absoluta la seguridad de que las canciones que todos queremos escucharles van a sonar tan bien como esperamos, e incluso mejor.