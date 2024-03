Cerveza y carne de canguro

Ficha ** 'Hotel Royal'. Drama, Australia, 2023, 90 min. Dirección: Kitty Green. Guion: Kitty Green y Oscar Redding. Fotografía: Michael Latham. Música: Jed Palmer. Intérpretes: Julia Garner, Jessica Henwick, Hugo Weaving, Toby Wallace, Nic Darringo.

Se juntan en la cartelera, el entorno del 8-M dicta el calendario, hasta tres películas que denuncian la cultura de la violación o que abordan el tema del consentimiento. A la pionera Not a pretty picture de Martha Coolidge y la generacional How to have sex de Molly Manning Walker, se suma también esta Hotel Royal que nos lleva al desierto australiano para confrontar a dos mujeres jóvenes en plena aventura mochilera con el entorno hostil de la comarca minera representado por un puñado de hombres rudos, clientes asiduos del bar a donde nuestras chicas han ido a parar a trabajar en una extraña decisión.

Kitty Green (The assistant) abre y ensucia el plano en busca de aromas western y va caldeando a fuego lento el ambiente en una escalada de acoso y tensión que deja pronto claro el propósito de su cinta. A saber, cómo se gesta ese clima de cacería que, lejos de toda ley o precisamente amparado en la complicidad del grupo (señoras incluidas), está irremediablemente destinado a traspasar los límites.

Jessica Henwick y la popular Julia Garner (Ozark) dirimen sus diferencias tras la barra mientras la jauría masculina alimenta con alcohol su animalidad más primitiva, esquema elemental que se modula poco a poco del realismo a las claves del género en una operación que se mueve entre lo demasiado explícito y una leve capacidad simbólica para desplazarse hacia el thriller, el terror o incluso el humor negro.