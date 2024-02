Los decibelios invaden Sevilla: los conciertos que no te puedes perder este 2024

La semana pasada AC/DC anunció que Sevilla sería la única ciudad española por la que pasaría con su gira Power up. Una cita que los amantes del rock clásico no se pueden perder. Pero no es la única banda internacional que recalará en la ciudad durante estos primeros meses del año. El Estadio de La Cartuja, la Plaza de España (gracias a Icónica Sevilla Fest) o la plaza de toros de La Maestranza con el ciclo Noches de la Maestranza, se han convertido en enclaves que las principales estrellas nacionales e internacionales no se quieren perder. Desde el colombiano Camilo hasta los británicos Take That. Pero también el grupo SFDK –que celebra su 30 aniversario– o la despedida de los gaditanos Andy y Lucas de los escenarios. La capital se prepara para que suban los decibelios en los próximos meses.

Andy y Lucas

Datos Fecha: 30 de abril y 1 de mayo. Lugar Cartuja Center CITE. Precio: Desde 38,88 euros.

El dúo gaditano que comenzó su andadura hace 20 años entonando Son de amores o Tanto la quería –ahora convertidos en himnos para los que rondaban la adolescencia en esa época– se despide de los escenarios. Una cita en la que sus fans rememorarán sus grandes éxitos por última vez.

Amaral

Datos Fecha: 17 y 18 de mayo. Lugar: Festival Interestelar. Precio: Agotado.

Este año lanzará un nuevo álbum que promete ser totalmente diferente a los anteriores. Si en 2023 ofrecieron un único show en Sonorama Ribera para celebrar los 25 años del grupo, este año afrontan una intensa gira nacional. En Sevilla, el dúo postula como cabeza de cartel del Festival Interestelar.

AC/DC

Datos Fecha: 29 de mayo. Lugar: Estadio de La Cartuja. Precio: Desde 119 euros.

La banda australiana pisó por primera vez la capital hispalense en 2010. Repitió la jugada en 2016 y, ocho años después, regresa como única fecha en España dentro de la gira Power Up. Una cita ineludible para los amantes del rock, que lleva por nombre el título de su último álbum.

Aitana

Datos Fecha: 7 de junio. Lugar: Icónica Sevilla Fest. Precio: Desde 49 euros.

La artista visitó la ciudad el pasado octubre con Alpha Tour y volvió en noviembre para ofrecer un show como dj en una de las fiestas paralelas a los Grammy Latinos. Ahora se convierte en el nombre que abrirá la nueva edición de Icónica Sevilla Fest y será la primera que se suba al escenario de la Plaza de España.

Estopa

Datos Fecha: 8 de junio. Lugar: Estadio de La Cartuja. Precio: Agotado.

El dúo catalán celebra los 25 años del lanzamiento de su primer disco, Estopa, con una gira en la que están colgando el cartel de "no hay billetes" en todos los recintos. No faltarán los temazos que formaron parte de este álbum como Tu calorro, Por la raja de tu falda o Como Camarón.

Marc Anthony

Datos Fecha: 16 de junio. Lugar: Icónica Sevilla Fest. Precio: Desde 59 euros.

Los ritmos latinos conquistarán la Plaza de España gracias al puertorriqueño Marc Anthony. Desde este enclave resonarán las letras de Vivir mi vida, Ahora quien o Valió la pena como parte de la gira Historia Tour. La superestrella se ha convertido en el artista de salsa con más discos vendidos del mundo.

Robe

Datos Fecha: 21 de junio. Lugar: Icónica Sevilla Fest. Precio: Desde 42 euros.

Para muchos es el mejor poeta contemporáneo. Acaba de publicar el álbum Se nos lleva el aire, después del éxito de Mayéutica con el que ganó el disco de Oro. Como un homenaje al vallisoletano Miguel Delibes, Robe llegará a Sevilla con una gira que lleva el nombre de Ni santos ni inocentes.

SFDK

Datos Fecha: 22 de junio. Lugar: Estadio de La Cartuja. Precio: Desde 44 euros.

El primer grupo de rap que se suba a las tablas del Estadio de La Cartuja no podía ser otro que SFDK. El dúo celebrará 30 años de andadura con un concierto que promete ser una fiesta para los asistentes. Contará con un buen puñado de colaboraciones de esos colegas que los han acompañado durante el camino.

Camilo

Datos Fecha: 28 de junio. Lugar: Estadio de La Cartuja. Precio: Desde 28 euros.

El cantante colombiano siente pasión por la ciudad. Lo ha demostrado siempre regalando estampas inolvidables, como esa improvisación junto a Manuel Carrasco en plena Avenida de la Constitución. Ya ha visitado el Estadio de La Cartuja en dos ocasiones –2021 y 2022– y este verano regresa con Camilo Tour.

Luis Miguel

Datos Fecha: 30 de junio. Lugar: Estadio de La Cartuja. Precio: Desde 63,80 euros.

El artista puertorriqueño regresa a la Península Ibérica con la gira España Tour 2024. La última vez que el Sol de América visitó Sevilla fue en 2018. Seis años después, sus seguidores podrán volver a cantar junto a su ídolo Tú y yo o Usted en un concierto que promete ser como la canción: Inolvidable.

Lola Índigo

Datos Fecha: Del 4 al 6 de julio. Lugar: Estadio de La Cartuja. Precio: Desde 95 euros los tres días.

La de Granada visitó la ciudad dos veces –durante 2023– con su gira El Dragón. En ambas ocasiones consiguió llenar todo el aforo gracias a sus fieles seguidores. Ahora regresa como cabeza de cartel del Festival Puro Latino, una cita consolidada entre los amantes del reguetón.

Take That

Datos Fecha: 16 de julio. Lugar: Icónica Sevilla Fest. Precio: Desde 58,50 euros.

La boyband con más éxito de la historia visita Sevilla por primera vez con su gira This Life. El nombre del tour atiende al título del noveno álbum de estudio del grupo, después de cinco año de silencio musical. Una oportunidad única para ver –y recordar– la mágica etapa de los años 90.

El Barrio

Datos Fecha: 13 de septiembre. Lugar: Noches de La Maestranza. Precio: Desde 49,50 euros.

Primer nombre del ciclo de conciertos Noches de La Maestranza. Con su gira Atemporal, el artista conjugará canciones de su último trabajo con otras de corte más clásico, que son recordadas por todos. Una velada para disfrutar como un auténtico barriero de la excelencia artística