La ficha ● 'Peter Pan: Pesadilla en Nunca Jamás'. Terror, Estados Unidos, 2025, 89 min. Dirección: Scott Chambers. Guion: Scott Chambers, Rhys Frake-Waterfield. Fotografía: Vince Knight. Música: Greg Birkumshaw. Intérpretes: Martin Portlock, Megan Placito, Kit Green, Peter DeSouza-Feighoney.

Jagged Edge Productions, en su serie Twisted Childhood Universe (Universo de la Infancia Retorcida), ha tenido la idea, no original, por cierto, de retorcer, como su nombre indica, libros y personajes infantiles, indefensos tras pasar a dominio público, en versiones presuntamente terroríficas y transgresoras. Empezaron con el pobre Winnie the Pooh (las dos entregas de Winnie the Pooh: miel y sangre, ambas dirigidas por Rhys Frake-Waterfield, el padre y productor de la idea) y ahora siguen con Peter Pan, porque la taquilla les animó a ello. La dirige esta vez el productor y productor Scott Chambers, socio de Frake-Waterfield en Jagged Edge Productions e intérprete de la segunda entrega de Winnie the Pooh.

Peter Pan es un adulto secuestrador y asesino de niños con un aire como de entre Joker, Hannibal Lecter, Pennywise o Art the Clown mientras que Campanilla es drogadicta y Wendy Darling una joven metida a detective que intenta rescatar a su hermano Michael, secuestrado por Peter Pan. Tonta broma macabra con vocación slasher y gore que no logra ni asustar, ni abrir nuevas y negras lecturas, ni subvertir el maravilloso original, aunque aquí parece mirarse más a la versión de Disney que al original de sir James Matthew Barrie. No hay que decir que esta cosita mal escrita y mal rodada ni tan siquiera las roza. Estrenada y olvidada. Como se merece.