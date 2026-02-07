Instinto animal, mercado universal

La ficha ** 'Evolution'. Animación infantil, España, 2026, 96 min. Dirección: Julio Soto Gurpide, Zayra Muñoz Domínguez. Guion: Miguel Morán, Adela Gutiérrez, José Tatay, Julio Soto Gurpide. Música: Alfred Tapscott.

Evolution es un nuevo y ambicioso intento de colocar la animación española (The Think Lab) en el escaparate internacional. Su premisa, a saber, una sustancia extraterrestre que cruza el ADN de una niña y sus mascotas con la consiguiente inversión de roles e instintos, ofrece de salida un terreno estimulante para la fábula ecológica o el apunte de actualidad sobre los males de la dependencia tecnológica.

Sin embargo, todo se dispersa bajo una superficie demasiado pulida, donde los guiños a títulos como Zootrópolis o Mascotas terminan pesando demasiado. Evolution se queda así en tierra de nadie: no alcanza la contundencia fabuladora de sus referentes, ni articula una voz propia más allá de su mensaje gamberrete y familiar.

La cinta de Soto y Muñoz intenta equilibrar humor visual, reflexión y aventura, e incorpora temas como las tensiones en una familia de padres separados, pero se muestra algo torpe y dispersa en su tono. Como ya es costumbre, también intercala su digna y limpia animación 3D y sus diseños y colores formateados con distintas técnicas de apariencia artesanal, pero no termina de encontrar una identidad que la distinga de la oferta semanal. Tal vez se trate precisamente de eso. A Julia no le ha importado demasiado.